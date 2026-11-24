Około 3,5 mln osób otrzyma swoje roczne powiadomienia o kodach podatkowych (tax code notices) w formie elektronicznej. Dlatego HMRC zachęca podatników do aktualizacji adresu e-mail i rezygnacji z korespondencji papierowej.

W ramach programu cyfryzacji korespondencji prowadzonego przez HMRC miliony podatników otrzymają powiadomienia o kodach podatkowych drogą elektroniczną.

Powiadomienia o kodach podatkowych

Od lutego 2027 roku około 3,5 miliona osób będzie otrzymywać roczne powiadomienia o kodach podatkowych drogą elektroniczną, a nie pocztą tradycyjną. HMRC dąży w ten sposób do ograniczenia obiegu dokumentów papierowych.

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Zmiana dotyczy osób, które już korzystają z indywidualnego konta podatkowego lub aplikacji HMRC, ale dotychczas nie zrezygnowały z otrzymywania korespondencji w formie papierowej.

Podatnicy mogą sprawdzić swój kod podatkowy za pośrednictwem indywidualnego konta podatkowego (Personal Tax Account) lub aplikacji HMRC. Urząd skarbowy radzi, aby zadbać o aktualizację adresu e-mail podanego wcześniej fiskusowi.

Dzięki temu podatnicy będą otrzymywać powiadomienia o zmianach w kodach podatkowych w miarę przenoszenia kolejnych usług do formatu cyfrowego.

Osoby, które nie korzystają jeszcze z usług cyfrowych HMRC, nadal będą otrzymywać powiadomienia o kodach podatkowych drogą pocztową.

Urząd stawia na oszczędność

Spośród 17,5 miliona powiadomień o kodach podatkowych wysłanych przed 6 kwietnia 2026 roku, 34 proc. miało formę cyfrową. Podczas gdy 11,5 miliona wysłano pocztą, co wiązało się z kosztami przekraczającymi 8,2 miliona funtów.

HMRC stawia sobie za cel zaoszczędzenie 50 milionów funtów rocznie na kosztach druku i wysyłki, począwszy od roku podatkowego 2028/2029.

– Cyfryzujemy sposób, w jaki HMRC komunikuje się z obywatelami. Pozwoli to unowocześnić świadczone usługi i ograniczyć wydatki podatników na druk oraz wysyłkę korespondencji. Wprowadzenie cyfrowej formy powiadomień o kodach podatkowych – w przypadku osób już korzystających z usług elektronicznych HMRC – stanowi pierwszy krok do obniżenia kosztów druku i wysyłki o 50 milionów funtów rocznie, począwszy od 2029 roku – powiedział James Murray z Ministerstwa Skarbu.

Osoby, które wymagają otrzymywania korespondencji w innym formacie – na przykład w alfabecie Braille’a, z użyciem powiększonej czcionki lub w formie audio – nadal będą otrzymywać dokumenty w wybranej przez siebie postaci. Każdy, u kogo zmienił się kod podatkowy, może również – w razie potrzeby – wystąpić o przesłanie powiadomienia w formie papierowej.

Więcej informacji na temat powiadomień o kodach podatkowych (Tax Code Notices) można znaleźć w serwisie GOV.UK.