Najtańsze miasta dla studentów w Holandii. Pokój od 388 euro miesięcznie

Rosnące koszty wynajmu mieszkań coraz mocniej odczuwają również studenci. Najnowsze dane pokazują, że choć średnie ceny pokojów w Holandii wzrosły o nieco ponad 6 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, to najszybsze podwyżki dotyczą miast położonych poza regionem Randstad. Oznacza to, że miejscowości dotychczas uznawane za bardziej przystępne cenowo stopniowo tracą swoją przewagę.

Średni miesięczny czynsz za pokój studencki w Holandii wyniósł w drugim kwartale 2026 roku około 643 euro. Jednocześnie różnice pomiędzy poszczególnymi miastami pozostają bardzo duże. Dlatego wybór miejsca studiów może oznaczać nawet ponad 500 euro różnicy w miesięcznych kosztach zakwaterowania.

Miasta dla studentów w Holandii – gdzie nadal jest najtaniej?

Najbardziej atrakcyjnym cenowo miastem pozostaje Enschede. Tam średni koszt wynajmu pokoju wynosi około 388 euro miesięcznie. Miasto położone we wschodniej części kraju od lat przyciąga studentów między innymi dzięki University of Twente oraz rozbudowanej infrastrukturze akademickiej. Choć również tam ceny wzrosły o ponad 10 proc. w skali roku, Enschede nadal pozostaje jednym z najtańszych miejsc do studiowania i zamieszkania w Holandii.

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Drugie miejsce pod względem kosztów zajmuje Ede, gdzie średni czynsz wynosi około 455 euro miesięcznie. Niewiele drożej jest w Leeuwarden, które od lat cieszy się popularnością wśród studentów krajowych i zagranicznych. Średnia cena pokoju wynosi tam około 465 euro miesięcznie. Miasto jest siedzibą kilku uczelni wyższych i oferuje spokojniejsze warunki życia niż największe holenderskie aglomeracje.

Miasta dla studentów w Holandii poza Randstadem drożeją najszybciej

Choć mniejsze ośrodki akademickie nadal pozostają tańszą alternatywą dla Amsterdamu czy Utrechtu, tempo wzrostu cen jest tam znacznie wyższe niż średnia krajowa. Największy wzrost odnotowano w Eindhoven. Tam ceny pokojów zwiększyły się o blisko 23 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Natomiast w Maastricht czynsze wzrosły o około 16 proc.. Z kolei w Tilburgu o ponad 11 proc., a w Enschede o ponad 10 proc.

Eksperci rynku mieszkaniowego wskazują, że coraz większa liczba studentów wybiera miasta poza Randstadem w poszukiwaniu niższych kosztów życia. Jednocześnie podaż pokoi studenckich nie nadąża za rosnącym popytem. Dlatego pojawiają się kolejne podwyżki czynszów.

Amsterdam nadal najdroższym miastem dla studentów

Mimo że w Amsterdamie ceny wynajmu utrzymały się na podobnym poziomie jak rok wcześniej, stolica Holandii pozostaje zdecydowanie najdroższym miastem studenckim w kraju. Średni koszt wynajęcia pokoju wynosi tam około 950 euro miesięcznie.

Drugim najdroższym ośrodkiem akademickim jest Utrecht, gdzie przeciętny czynsz sięga około 755 euro miesięcznie. Stabilne ceny odnotowano również w Haarlemie, natomiast w Hadze zaobserwowano niewielki spadek stawek.

Miasta dla studentów w Holandii – cena to nie wszystko

Koszt wynajmu pokoju pozostaje jednym z najważniejszych czynników przy wyborze miejsca studiów, jednak nie jest jedynym. Studenci zwracają uwagę również na poziom uczelni, możliwości znalezienia pracy, dostępność transportu publicznego oraz jakość życia.

Mniejsze miasta akademickie, takie jak Enschede, Leeuwarden czy Ede, oferują niższe koszty zakwaterowania oraz spokojniejsze warunki do nauki. Z kolei Amsterdam i Utrecht zapewniają szeroki wybór kierunków studiów, rozwinięty rynek pracy i bogate życie kulturalne, jednak wiąże się to z wyraźnie wyższymi wydatkami na wynajem.

Rosnące ceny pokazują, że rynek mieszkań studenckich w Holandii pozostaje pod silną presją. Osoby planujące rozpoczęcie studiów powinny rozpocząć poszukiwania zakwaterowania z dużym wyprzedzeniem, ponieważ najtańsze oferty znikają z rynku bardzo szybko. Jednocześnie dane wskazują, że nawet miasta uznawane dotychczas za najbardziej przystępne cenowo stopniowo odczuwają skutki rosnącego popytu, co może oznaczać dalsze wzrosty czynszów w kolejnych miesiącach.