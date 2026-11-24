Heal” to dość niespodziewanie ogłoszony film dokumentalny z udziałem księżnej Walii. Produkcja ta powstawała w ścisłej tajemnicy. Heal jest pierwszym dokumentem w historii, w którym księżna odgrywa centralną rolę i tak osobiście opowiada o swojej chorobie nowotworowej oraz drodze do zdrowia.

O czym jest film Heal?

Jak podał oficjalny profil księżnej Kate oraz księcia Williama Heal to głęboko osobisty film dokumentalny księżnej Walii. Zgłębia on temat życia po diagnozie raka oraz liczne sposoby, na jakie ludzie odnajdują ukojenie, siłę i nadzieję w obliczu poważnej choroby.

Osią dokumentu jest wyzwanie National Three Peaks Challenge, którego księżna podjęła się pod koniec czerwca 2026 roku. Polega ono na zdobyciu trzech najwyższych szczytów na Wyspach – w Szkocji (Ben Nevis), Anglii (Scafell Pike) oraz Walii (Snowdon) w ciągu zaledwie 24 godzin. Film jest kręcony w czasie wędrówki i zawiera komentarze i przemyślenia księżnej.

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Księżna Kate dzieli się intymnymi refleksjami na temat życia po diagnozie i walki z chorobą. W dokumencie podkreśla też, że powrót do zdrowia wymaga nie tylko medycyny, ale też odbudowy psychicznej, emocjonalnej i duchowej. Rozmawia z innymi pacjentami onkologicznymi o radzeniu sobie z traumą po leczeniu, potrzebie kontaktu z przyrodą oraz wsparciu bliskich.

Widzowie płaczą na zwiastunie

Na oficjalnym kanale pary pojawił się już krótki zwiastun filmu, jednak wystarczył on, aby poruszyć setki widzów. Pod zwiastunem jest ponad tysiąc komentarzy wzruszonych do łez osób.

W zapowiedzi słychać słowa księżnej:

„Rak cię zmienia. Zmienia twoje ciało, zmienia cię fizycznie, ale jest też znacznie głębsza warstwa tego, co diagnoza nowotworu w tobie przestawia”.

W filmie pojawiają się także inni członkowie rodziny królewskiej. Między innymi książę William, George, Charlotte i Louis, którzy witają księżną na mecie wyzwania, oraz jej brat James Middleton, towarzyszący jej podczas jednej ze wspinaczek.

Całkowity dochód z dystrybucji filmu zostanie przekazany na rzecz The Royal Marsden Cancer Charity. Jest to fundacja wspierająca szpital onkologiczny w Londynie, w którym leczyła się księżna i którego od stycznia 2025 roku wraz z księciem Williamem jest patronką. T

Kiedy odbędzie się premiera Heal?

Za produkcję odpowiada studio Detail Films, zaś reżyserem jest Benji Jackson. Zdjęcia do filmu wykonał Will Warr (autor głośnego nagrania z września 2024 roku, w którym księżna ogłosiła zakończenie chemioterapii). Muzykę natomiast skomponował Erland Cooper.

Premiera w UK odbędzie się 29 listopada.

Dokument Heal będzie emitowany w następujących regionach:

Wielka Brytania – BBC iPlayer od godz. 12:00 oraz BBC One o godz. 18:40 GMT w niedzielę, 29 listopada

– BBC iPlayer od godz. 12:00 oraz BBC One o godz. 18:40 GMT w niedzielę, 29 listopada Stany Zjednoczone – NBC o godz. 20:00 ET/PT; Bravo o godz. 23:30 ET/PT w poniedziałek, 30 listopada, a w serwisie streamingowym Peacock od wtorku, 1 grudnia

– NBC o godz. 20:00 ET/PT; Bravo o godz. 23:30 ET/PT w poniedziałek, 30 listopada, a w serwisie streamingowym Peacock od wtorku, 1 grudnia Australia – Channel 9 oraz 9Now o godz. 19:30 AEDT we wtorek, 1 grudnia

– Channel 9 oraz 9Now o godz. 19:30 AEDT we wtorek, 1 grudnia Kanada – CTV o godz. 22:00 ET oraz Noovo o godz. 19:30 ET w poniedziałek, 7 grudnia, a w serwisie streamingowym Crave od wtorku, 8 grudnia

Dlaczego księżna Kate nakręciła ten dokument?

Poprzez ten dokument księżna ma nadzieję pomóc innym odnaleźć się w sytuacji diagnozy, rekonwalescencji i życia po chorobie nowotworowej. Ma także nadzieje zwrócić uwagę na to jak ważną rolę odgrywa psychika w walce z rakiem. Księżna chce odmienić dostęp do holistycznej opieki onkologicznej, która wspiera dobrostan, odporność psychiczną oraz jakość życia w trakcie leczenia i po jego zakończeniu.

Księżna zachorowała na raka w 2024 roku, w 2025 ogłosiła remisję. Nie jest wiadomo na jaki typ raka chorowała. W tym samym czasie diagnozę raka usłyszał król Charles.