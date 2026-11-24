Andy Burnham oświadczył, że ponowne przystąpienie Wielkiej Brytanii do UE bez przeprowadzenia kolejnego referendum jest „nie do pomyślenia”.

Premier zapowiedział, że wyklucza powrót do UE bez wcześniejszego zorganizowania referendum. Jest to jego jak dotąd najbardziej zdecydowana deklaracja, że w razie uznania, iż Wielka Brytania powinna wrócić do Unii, bezpośrednio zapyta o zdanie społeczeństwo.

Nie będzie powrotu do UE bez referendum

W przyszłym miesiącu premier zamierza przedstawić długoterminowe opcje zacieśnienia relacji ze Wspólnotą. Natomiast konkretne kroki podejmie po kolejnych wyborach powszechnych. Zgodnie z obietnicą przestrzegania „czerwonych linii” zawartych w programie wyborczym Partii Pracy.

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Według źródeł z otoczenia Downing Street, jeśli Burnham uzna, że najlepszą drogą dla Wielkiej Brytanii jest powrót do UE, będzie dążył do uzyskania w kolejnym programie wyborczym mandatu na rozpoczęcie negocjacji. A następnie przeprowadzi referendum potwierdzające tę decyzję.

Podczas wystąpienia w Izbie Gmin, które było poświęcone ubiegłotygodniowemu szczytowi w Brukseli, zapytano Burnhama, czy może złożyć „jasną i jednoznaczną” deklarację, że nie doprowadzi do powrotu Wielkiej Brytanii do UE bez przeprowadzenia referendum.

– Tak, byłoby to nie do pomyślenia – odpowiedział premier.

Premier przekazał posłom, że porozumienie podpisane w piątek w Brukseli – obejmujące kontrole żywności i napojów, handel uprawnieniami do emisji oraz mobilność młodzieży – stanowi „przełomowy moment”. I przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania.

Burnham odrzuca rady byłych premierów

Andy Burnham skrytykował byłych konserwatywnych premierów, zarzucając im, że „tkwią w przeszłości”. Odrzucił tym samym rady Rishiego Sunaka, Davida Camerona i Theresy May, którzy sugerowali, że nie powinien ponownie otwierać debaty na temat Brexitu.

– Nie jestem pewien, czy to właśnie ich powinienem słuchać. Skoro to oni pozostawili Wielką Brytanię z fatalną umową dotyczącą Brexitu. Tkwią w przeszłości, ponieważ nie potrafią zmierzyć się z tym, jak złe porozumienie wynegocjowali. Nie jestem premierem, który zamierza tkwić w przeszłości. Chcę poprowadzić Wielką Brytanię ku bardziej obiecującej przyszłości. Pobudzić wzrost gospodarczy, obniżyć koszty utrzymania oraz zmniejszyć rachunki za energię. Wszystko to można osiągnąć dzięki bardziej pozytywnym i konstruktywnym relacjom z Unią Europejską. Uważam, że dla Wielkiej Brytanii lepsze będzie obranie tej drogi, dlatego nie będę słuchał głosów osób, przez które znaleźliśmy się w obecnej sytuacji – powiedział premier w rozmowie z mediami.

Burnham przekazał jednak później posłom, że w kwestii przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z UE zamierza przyjąć „podejście pragmatyczne”. Zaznaczył, że na Downing Street nie ma „z góry przyjętego stanowiska” ani „określonego celu końcowego”. Mimo że on sam przyznał publicznie, iż jego osobistym życzeniem byłby powrót do Unii Europejskiej.

– Uważam, że warto podkreślić: świat się zmienił i będzie się zmieniał dalej. Dlatego musimy weryfikować wszelkie dostępne opcje w odniesieniu do tej rzeczywistości. Moim zdaniem powinniśmy zawsze kierować się pragmatyzmem i wybierać takie rozwiązanie, które zapewni Wielkiej Brytanii najkorzystniejsze warunki – dodał.