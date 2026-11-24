Parlamentarzyści pochylili się obecnie nad kwestią wsparcia dla osób w żałobie. Okazuje się, że pomoc finansowa na pokrycie kosztów pogrzebu i wsparcie dla rodzin zmarłych przestały nadążać za rosnącymi wydatkami.

Rodziny osób zmarłych zaciągają pożyczki lub rezygnują z organizacji ceremonii pogrzebowej, ponieważ państwowe wsparcie finansowe nie pokrywa już nawet połowy przeciętnego kosztu usług zakładu pogrzebowego.

Potrzebna jest większa pomoc finansowa na pokrycie kosztów pogrzebu

W przypadku gospodarstw domowych spełniających określone kryteria w Anglii, Walii i Irlandii Północnej (Szkocja posiada własny system), Funeral Expenses Payment – FEP pokrywa „uzasadnione” opłaty cmentarne lub krematoryjne. A także do 1000 funtów na „pozostałe koszty pogrzebu”.

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O ile pierwsza część świadczenia musiała być dostosowywana do inflacji, o tyle limit 1000 funtów był podnoszony zaledwie raz w ciągu ostatnich 23 lat. Natomiast od 2020 roku jest zamrożony. Mimo że ceny usług składających się na pochówek stale rosną.

Lindesay Mace, współkierująca „Down to Earth”, serwisem wspierającym w kwestiach kosztów pogrzebu, prowadzonym przez organizację charytatywną Quaker Social Action, powiedziała:

– Zasiłek na pokrycie kosztów pogrzebu (Funeral Expenses Payment – FEP) miał pierwotnie wystarczyć na sfinansowanie skromnej ceremonii. Dziś to już tylko mrzonka. Kolejne rządy doprowadziły do tak znacznej utraty wartości tego świadczenia, że przestało ono być realnie pomocne. Rozmawiamy z ludźmi, którzy nie mogą skupić się na przeżywaniu straty, ponieważ przytłacza ich stres finansowy. Jest on związany z koniecznością dopłacania do kosztów pogrzebu.

Wzrost kosztów pochówku

W ostatnich latach opłaty pobierane przez zakłady pogrzebowe znacząco wzrosły. Koszt podstawowych usług, takich jak przygotowanie ciała, trumna czy karawan, wynosi obecnie średnio 2605 funtów. Oznacza to, że państwowe wsparcie pokrywa mniej niż 40 proc. tej kwoty.

Wiele głównych świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego jest chronionych przed utratą wartości w czasie. Jednak omawiany zasiłek nie podlega takiej ochronie.

Oprócz ograniczonego kwotowo zasiłku FEP, zamrożono również wysokość świadczenia wspierającego osoby po stracie partnera (Bereavement Support Payment – BSP). Funkcjonuje ono od 2017 roku i ma na celu zapewnienie krótkoterminowej pomocy finansowej. Jak wynika z niedawnego raportu Social Security Advisory Committee, zamrożenie wysokości świadczeń doprowadziło do „znaczącego spadku ich realnej wartości”.

Obecnie wyższa stawka zasiłku Bereavement Support Payment – BSP, przysługująca osobom posiadającym dzieci, składa się z jednorazowej wypłaty w wysokości 3500 funtów. A także maksymalnie 18 miesięcznych świadczeń po 350 funtów, co daje łącznie 9800 funtów. W raporcie wskazano, że gdyby kwota ta była waloryzowana zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), wynosiłaby dziś 13 448 funtów.

Podobnie, gdyby limit zwrotu kosztów pogrzebu, wynoszący obecnie 1000 funtów, podnoszono zgodnie ze wskaźnikiem CPI, jego wartość wynosiłaby dziś około 1300 funtów.

Rzecznik Ministerstwa Pracy i Emerytur przekazał, że zasiłek BSP ma na celu zapewnienie krótkoterminowego wsparcia finansowego.

– Dalsza pomoc w pokrywaniu bieżących kosztów utrzymania może być dostępna w ramach innych świadczeń. Takich jak Universal Credit. Oferują one ukierunkowane wsparcie osobom najbardziej potrzebującym, w oparciu o kryterium dochodowe – dodał.