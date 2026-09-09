HMRC wysyła milionów listów. Jak sprawdzić ich autentyczność?

HMRC wysyła miliony listów do podatników w Wielkiej Brytanii. Urząd kontaktuje się z nimi między innymi w sprawie podatków, zwrotów, zmian kodu podatkowego, rozliczeń Self Assessment, zaległości oraz korekt wcześniejszych rozliczeń. W najbliższych miesiącach część osób otrzyma również informacje dotyczące specjalnej płatności dla osób o niskich dochodach.

Duża liczba prawdziwych kontaktów ze strony HMRC stwarza jednocześnie okazję dla oszustów. Przestępcy podszywają się pod urząd, wykorzystując wiadomości SMS, e-maile, telefony, fałszywe strony internetowe, a nawet dokumenty przypominające oficjalną korespondencję. Dlatego każdy podatnik powinien wiedzieć, jak zweryfikować wiadomość, zanim przekaże jakiekolwiek dane.

W jakich sprawach HMRC kontaktuje się z podatnikami?

Kontakt z HMRC może mieć zupełnie zwyczajny charakter. Urząd może poinformować o wysokości podatku, zmianie kodu podatkowego, konieczności złożenia zeznania albo terminie zapłaty należności. Może również wysłać informację o zwrocie podatku lub korekcie wcześniejszego rozliczenia.

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HMRC kontaktuje się także z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz podatnikami korzystającymi z systemu Self Assessment. W przypadku zaległości urząd może poinformować o konieczności uregulowania długu i możliwościach jego spłaty. Kontakt nie musi więc oznaczać kontroli ani podejrzenia oszustwa podatkowego. Często jest po prostu wynikiem zmiany danych lub sytuacji podatnika.

Ważnym przykładem jest obecnie korespondencja dotycząca tak zwanej płatności dla osób o niskich dochodach. Chodzi o osoby, które zarabiały między 10 000 a 12 570 funtów rocznie i zostały zapisane do pracowniczego programu emerytalnego działającego w systemie Net Pay Arrangement. W określonych przypadkach mogły one nie otrzymać pełnej ulgi podatkowej. HMRC ma kontaktować się z osobami uprawnionymi bez konieczności składania przez nie wniosku.

HMRC wysyła miliony listów, ale oszuści również wykorzystują nazwę urzędu

Fałszywe wiadomości często obiecują zwrot podatku. Oszust informuje odbiorcę, że HMRC wykryło nadpłatę i wystarczy podać dane bankowe, aby otrzymać pieniądze. Innym razem wiadomość informuje o rzekomym długu i grozi karą, blokadą konta albo postępowaniem sądowym, jeśli podatnik natychmiast nie zapłaci.

Takie wiadomości mają wywołać presję i skłonić odbiorcę do działania bez sprawdzenia informacji. Dlatego szczególnie podejrzane są komunikaty, które wymagają szybkiej płatności, podania danych karty lub rachunku bankowego albo kliknięcia w link prowadzący do strony logowania.

Nie należy ufać wiadomości tylko dlatego, że zawiera logo HMRC, nazwisko pracownika czy numer telefonu wyglądający na oficjalny. Oszuści potrafią kopiować wygląd prawdziwej korespondencji, a także podszywać się pod numery telefonów.

Jak sprawdzić, czy list lub wiadomość pochodzi z HMRC?

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest niezależna weryfikacja kontaktu. Jeśli podatnik otrzyma e-mail, SMS lub telefon, nie powinien korzystać z linku ani numeru podanego w wiadomości. Zamiast tego powinien samodzielnie wejść na oficjalną stronę GOV.UK i znaleźć właściwą usługę HMRC.

Podobną zasadę warto zastosować w przypadku listu. Jeżeli jego treść budzi wątpliwości, podatnik może sprawdzić na GOV.UK informacje dotyczące autentyczności korespondencji HMRC. W przypadku listów dotyczących płatności dla osób o niskich dochodach należy szukać informacji pod nazwą „Low Earner’s Pension Payment”.

HMRC podkreśla również, że przy tej konkretnej płatności nie będzie kontaktować się z uprawnionymi osobami przez telefon, SMS ani e-mail. Urząd wyśle informacje pocztą lub przekaże je za pośrednictwem internetowego konta podatkowego. Jeżeli ktoś otrzyma wiadomość z prośbą o podanie danych bankowych w związku z tą płatnością, powinien zachować szczególną ostrożność.

Dane bankowe tylko przez oficjalne kanały

Podatnik nie powinien przekazywać haseł, kodów PIN ani pieniędzy osobie, która kontaktuje się z nim niespodziewanie i twierdzi, że reprezentuje HMRC. W przypadku płatności dla osób o niskich dochodach dane bankowe mają być przekazywane za pośrednictwem Personal Tax Account.

To samo podejście warto stosować przy innych sprawach podatkowych. Jeśli wiadomość informuje o zwrocie pieniędzy, najlepiej samodzielnie zalogować się do swojego konta HMRC i sprawdzić, czy rzeczywiście pojawiła się tam informacja dotycząca zwrotu. Jeżeli telefon budzi wątpliwości, można zakończyć rozmowę i samodzielnie znaleźć oficjalny numer HMRC na GOV.UK.

Podejrzany kontakt można zgłosić

Osoby, które otrzymały podejrzany SMS lub e-mail podszywający się pod HMRC, powinny zgłosić próbę oszustwa. Nie należy odpowiadać na wiadomość ani korzystać z zamieszczonych w niej odnośników. Jeżeli podatnik przekazał oszustom dane bankowe lub stracił pieniądze, powinien jak najszybciej skontaktować się z bankiem.

Najważniejsza zasada jest prosta: nie trzeba reagować natychmiast na niespodziewany kontakt rzekomo pochodzący z HMRC. Prawdziwą informację można sprawdzić niezależnie, korzystając z GOV.UK lub własnego konta podatkowego. Kilka minut poświęconych na weryfikację może wystarczyć, aby odróżnić prawdziwą korespondencję urzędu od próby wyłudzenia pieniędzy lub danych.