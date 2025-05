Będą cięcia Winter Fuel Payments. Rząd jest nieustępliwy

Brytyjski rząd potwierdził, że nie cofnie swojej decyzji o cięciach Winter Fuel Payments. Mimo że nawet członkowie Partii Pracy apelują o ponowne przemyślenie tego ruchu.

Po porażce laburzystów w wyborach lokalnych w Anglii, wielu członków Partii Pracy apeluje do rządu, aby zrezygnował z cięć Winter Fuel Payments. Jednak rzecznik premiera, Keira Starmera powiedział, że „nie będzie zmian w polityce rządu”.

Rząd potwierdza cięcia Winter Fuel Payments

Rzecznik premiera dodał, że ubiegłoroczna decyzja o ograniczeniu kwalifikowalności do corocznych wypłat była konieczna, aby „zapewnić stabilność gospodarczą i naprawić finanse publiczne”.

Pierwsza minister Walii, z ramienia Partii Pracy, Eluned Morgan wezwała rząd Wielkiej Brytanii w wygłoszonym we wtorek przemówieniu do przemyślenia cieć Winter Fuel Payments.

Wcześniej jednak minister zdrowia, Wes Streeting, w rozmowie z BBC podkreślił, że kwestia dotycząca dodatku zimowego nie jest formalnie rozpatrywana przez rząd. Dodał jednak, że ministrowie „rozważali to, co powiedzieli nam wyborcy” w czasie ubiegłotygodniowych wyborów. Partia Pracy straciła w nich około dwie trzecie miejsc w councilach. Streeting przyznał także, że wielu wyborców nie jest zadowolonych z cięć.

Broniąc rządu Streeting dodał:

– Czasami w rządzie trzeba podejmować niepopularne decyzje, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty. Podejmowaliśmy niepopularne decyzje, wiedząc, że mogą być niepopularne, ponieważ szczerze wierzyliśmy, że były to decyzje słuszne dla kraju.

Rząd osłabia emerytów

Zimowy dodatek jest jednorazową kwotą wynoszącą 200 funtów rocznie dla emerytów poniżej 80. roku życia. Wzrasta do 300 funtów dla osób powyżej 80. roku życia. A wypłacany jest w listopadzie lub grudniu.

W ubiegłym roku, ku zaskoczeniu wielu emerytów, rząd ograniczył wypłaty dodatku do osób pobierających Pension Credit. Aby w ten sposób zaoszczędzić 1,4 mld funtów. Przed wprowadzeniem zmian Ministerstwo Finansów poinformowało, że w ich wyniku liczba emerytów otrzymujących dodatek zimowy spadnie z 11,4 miliona do 1,5 miliona. Zatem nieco poniżej 10 milionów osób straci dostęp do pomocy finansowej.

Ten kontrowersyjnej decyzji nie uwzględniono w manifeście wyborczym Partii Pracy. W związku z nią około 9 milionów emerytów nie będzie już uprawnionych do dodatku.

Odebranie wielu emerytom Winter Fuel Payments okazało się kluczową kwestią w ostatnich wyborach lokalnych. Partia Pracy straciła w nich 187 miejsc w radach.

Według doniesień „The Guardian” ministrowie rozważają podniesienie progu zarobków wynoszącego 11 500 funtów. Aby zwiększyć w ten sposób liczbę osób kwalifikujących się do otrzymywania świadczenia.