Cyberatak Optimizely dotknął w poniedziałek 16 listopada strony 178 organizacji, w tym BBC, TalkTalk i Virgin Media. Złośliwy kod mógł kraść dane kart, podmieniać adresy portfeli kryptowalut i atakować starsze iPhone’y. Poniżej wyjaśniamy, co się stało, kogo to dotyczy i co zrobić, jeśli korzystasz z brytyjskich stron.

Co się stało?

Hakerzy nie włamywali się do firm osobno. Zaatakowali Optimizely, czyli narzędzie, którym firmy testują wygląd stron. Napastnik wpisał własny kod do pola “Project JavaScript” w projektach klientów. Plik nadal pochodził z zaufanej domeny Optimizely. Dlatego strony same nie były “zhakowane”, a odwiedzający mogli dostać złośliwy kod po wejściu na zaufane witryny.

Jaka jest skala cyberataku Optimizely?

Badacze Report URI sprawdzili 1,611 skryptów i znaleźli 188 zainfekowanych, należących do 178 organizacji. Rzeczywista liczba może być większa. Jak podał dziennik Daily Mail pierwszą infekcję zauważono o 4 nad ranem, w skrypcie BBC. Masowe czyszczenie zaczęło się ok. 20:40 UTC, a o 21:52 UTC kod miał już tylko TalkTalk. Łącznie wszystko trwało 16 godzin.

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Optimizely przyznał, że nieuprawniona osoba wykorzystała lukę w procesie zakładania konta Experimentation, a firma zablokowała tę ścieżkę i wdrożyła poprawkę.

Co kradł złośliwy kod?

Skrypt działał na kilku frontach jednocześnie. Podmieniał adresy portfeli kryptowalutowych na adresy atakującego, także w schowku. W efekcie przelew mógł trafić do przestępców. Również kradł dane kart płatniczych. Przechwytywał numer, datę ważności i CVV wpisane w formularze strony. Karty wpisane w zewnętrznych oknach płatności (np. Stripe, Adyen) były poza jego zasięgiem. Skrypt wysyłał także cookies i zrzuty ekranu atakującemu.

Ataki na iPhone’y i iPady. Na urządzeniach z iOS 18.6 lub starszym ładował zestawy exploitów Coruna i DarkSword. Luki załatano w iOS 18.7.3 i 26.3.

Jakie firmy znajdują się na liście?

Zaatakowane mogły być następujące strony:

media i rozrywka: BBC, BBC Earth, Top Gear, NOW TV, telekomunikacja: TalkTalk, Virgin Media, O2, finanse i ubezpieczenia: Equifax UK, Funding Circle, interactive investor, IG, Admiral, HSBC handel i usługi: ASOS, narzędzie IKEA do projektowania wnętrz, Perlego, tombola, Betfred, podróże: Transavia, Air France-KLM.

Czy jestem zagrożony?

Nie każdy odwiedzający został zainfekowany. Samo wymienienie firmy oznacza, że jej skrypt zawierał złośliwy kod, a nie że zaatakowano każdego użytkownika. Newsweek z kolei podkreśla, że sama wizyta na stronie nie oznacza kradzieży danych.

Ryzyko dotyczy głównie osób, które 16 listopada (od ok. 04:20 do ok. 21:00 czasu brytyjskiego):

wpisały dane karty w formularzu na jednej z tych stron,

kopiowały adres portfela kryptowalutowego lub robiły przelew,

korzystały z iPhone’a lub iPada z iOS 18.6 albo starszym.

Co zrobić krok po kroku?

Zaktualizuj iPhone’a lub iPada. Zalecane są iOS 18.7.3 lub nowszy albo iOS 26.3 lub nowszy.

Sprawdź przelewy krypto. Zweryfikuj, czy środki trafiły na właściwy adres. Jeśli adres nie zgadza się z zamierzonym, mógł zostać podmieniony.

Przejrzyj wyciągi z konta. Zwróć uwagę na transakcje z 16 listopada i późniejsze.

Zgłoś nieautoryzowane płatności bankowi. Zrób to jak najszybciej. Jeśli padłeś ofiarą oszustwa, zgłoś je też policji. W Anglii, Walii i Irlandii Północnej służy do tego Report Fraud (reportfraud.police.uk, tel. 0300 123 2040), który zastąpił Action Fraud. W Szkocji dzwoni się pod 101.

Zachowaj ostrożność z hasłami. Jeśli kopiowałeś adresy krypto na zainfekowanej stronie, wyloguj się z kont giełdowych i zmień hasła.

Cyberatak Optimizely pokazuje, że zaufana strona może stać się narzędziem kradzieży. Na razie straty są niewielkie, ale ich pełna skala nie jest znana. Dlatego zaktualizuj urządzenia i sprawdź wyciągi.