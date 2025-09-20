20 września 2025 roku doszło do poważnego cyberataku na globalnego dostawcę systemów odprawy i wejścia na pokład – firmę Collins Aerospace. W wyniku ataku automatyczne systemy działające na wielu lotniskach Europysą sparaliżowane. Atak spowodował utrudnienia obsługi pasażerów i gigantyczne kolejki. Linie lotnicze ostrzegają o licznych opóźnieniach i odwołaniach rejsów. Cyberatak sparaliżował lotniska w całej Europie.

Zakłócenia potwierdzono na lotnisku Heathrow w Londynie, w Brukseli oraz w Berlinie. We wszystkich tych portach obsługę pasażerów przejął personel. Dlatego pracownicy przeprowadzają manualne procedury odpraw. To drastycznie spowolniło proces odprawy i boardingu.

Cyberatak sparaliżował lotniska w całej Europie – które porty zostały dotknięte?

Na Heathrow władze lotniska wydały komunikat o „poważnym problemie technicznym” i zaleciły pasażerom, by przed przyjazdem na lotnisko kontaktowali się bezpośrednio z liniami lotniczymi. W Brukseli oraz Berlinie automatyczne systemy odprawy i wejścia na pokład zostały całkowicie sparaliżowane. Dlatego możliwa jest tylko manualna odprawa dokumentów.

Co istotne, lotnisko we Frankfurcie przekazało, że działa normalnie.

Cyberatak sparaliżował lotniska w Europie – skutki dla pasażerów

Konsekwencje cyberataku są poważne:

Opóźnienia sięgają od kilkudziesięciu minut do nawet kilku godzin.

Lotniska odwołały setki lotów.

Pasażerowie stoją w długich kolejkach do manualnych stanowisk odpraw.

Linie lotnicze ostrzegają, że przywrócenie normalnego funkcjonowania może potrwać cały dzień.

Szczególnie dotkliwe są utrudnienia w godzinach porannych i popołudniowych, kiedy ruch lotniczy w Europie osiąga największe natężenie.

Największe problemy dotyczą bowiem lotów startujących. Procedury odprawy pasażerów i bagaży przed odlotem są obecnie znacznie wydłużone.

Co się dzieje z samolotami w powietrzu?

Samoloty, które już znajdują się w powietrzu, są przyjmowane normalnie. Cyberatak na lotniska nie sparaliżował procedur lądowań. Dlatego samoloty podchodzą do lądowania zgodnie z planem. Natomiast część maszyn musi odbywać holding patterns (krążenie nad lotniskiem) w oczekiwaniu na wolne sloty. To dodatkowo wydłuża czas podróży. Cyberatak sparaliżował lotniska w całej Europie – wyniki problemów na kilku odczuwają bowiem podróżni w całej UE a nawet świecie.

Cyberatak sparaliżował lotniska w całej Europie – kto stoi za atakiem?

Na ten moment nie ma informacji o sprawcach ani motywach cyberataku. Wiadomo jedynie, że celem stała się infrastruktura krytyczna obsługi pasażerów. Systemy check-in i boardingu wykorzystywane globalnie przez dziesiątki linii lotniczych.

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa nie wykluczają, że może to być atak grupy hakerskiej o charakterze politycznym lub finansowym. Natomiast oficjalne komunikaty wciąż nie zostały wydane. Dochodzenie trwa.

Cyberatak sparaliżował lotniska w całej Europie – zalecenia dla podróżnych

Operatorzy lotnisk w Londynie, Brukseli i Berlinie zalecają:

Obowiązkowo sprawdzać status swojego lotu na stronach linii lotniczych przed udaniem się na lotnisko.

Liczyć się z kilkugodzinnymi opóźnieniami.

Przygotować się na możliwość odwołania lotu w ostatniej chwili.

Cyberatak sparaliżował lotniska w Europie, powodując chaos na największych portach lotniczych. Hakerski atak dotknął głównie lotniska Heathrow, Bruksela i Berlin. Tam obecnie odprawa odbywa się ręcznie. Opóźnienia i odwołania lotów paraliżują rozkład. Natomiast pasażerowie muszą długo oczekiwać na swoje loty. Służby techniczne i bezpieczeństwa pracują nad przywróceniem normalnego działania systemów. Natomiast chaos potrwa co najmniej kilkanaście godzin.