Cyberatak Kido: hakerzy wykradli zdjęcia i dane tysięcy dzieci fot. Shutterstock
Cyberatak Kido: hakerzy wykradli zdjęcia i dane tysięcy dzieci fot. Shutterstock
UKCrime
1 min.czytania

Cyberatak na Kido: Hakerzy wykradli zdjęcia 8000 dzieci

Wiktor Stachowiak
Wiktor Stachowiak

Cyberatak na sieć przedszkoli Kido. Grupa cyberprzestępców wykradała imiona, zdjęcia i adresy około 8000 dzieci, które uczęszczają do tych przedszkoli. Firma, która ma osiemnaście oddziałów w okolicach Londynu, a także w USA, Indiach i Chinach, dostała żądanie okupu.

Hakerzy twierdzą też, że posiadają informacje o rodzicach oraz opiekunach dzieci, a także notatki dotyczące bezpieczeństwa. Z niektórymi osobami podobno kontaktowali się telefonicznie.

- Advertisement -

Kido nie potwierdza ataku, sprawą zajmuje się policja

The Guardian skontaktował się z Kido. Firma nie potwierdza tego, co mówią hakerzy. Nie wydała też publicznego oświadczenia.

Pracownik jednej z placówek powiedział BBC, że powiadomiono ich o naruszeniu danych.

Policja poinformowała, że otrzymała zgłoszenie w czwartek „w związku z doniesieniami o ataku ransomware na organizację z siedzibą w Londynie”.

– Dochodzenie w jednostce ds. cyberprzestępczości policji metropolitalnej jest w toku i znajduje się na wczesnym etapie. Nie dokonano żadnych aresztowań – przekazano.

Rzecznik Biura Komisarza ds. Informacji powiedział:

– Kido International zgłosiło nam incydent i obecnie analizujemy dostarczone informacje.

Cyberatak Kido: hakerzy wykradli zdjęcia i dane tysięcy dzieci fot. Shutterstock
Cyberatak Kido: hakerzy wykradli zdjęcia i dane tysięcy dzieci fot. Shutterstock

Fala cyberataków: Co-op i Jaguar Land Rover również ofiarami

W ostatnich miesiącach wiele firm padło ofiarą cyberataków. Co-op poinformowało, że ma problemy finansowe po tym, jak w kwietniu poniosło stratę w wysokości 80 milionów funtów w wyniku ataku.

JLR, producent samochodów Jaguar i Land Rover, nie jest w stanie funkcjonować od niemal miesiąca po tym, jak hakerzy włamali się do ich systemów komputerowych.

Firma zmuszona była wyłączyć większość swoich systemów, których używała do śledzenia części, pojazdów i oprzyrządowania w swoich fabrykach, a także wszystko, co miało związek ze sprzedażą jej luksusowych SUV-ów Range Rover, Discovery i Defender.

Teksty tygodnia

Styl życia

Jowita Przystal i Ross King w najnowszej edycji Strictly Come Dancing 2025

W najnowszej edycji Strictly Come Dancing 2025 jedną z...
Crime

Płacisz telefonem na parkingach? Uważaj! Lepiej korzystać z gotówki

Mieszkańców Wielkiej Brytanii ostrzega się przed oszustwami z wykorzystaniem kodów QR. Przestępcy wykorzystują je m.in. do wyłudzania pieniędzy od kierowców na parkingach oraz klientów pubów i restauracji.
Praca i finanse

5 grup osób bez dodatku na energię. Kto nie dostanie świadczenia tej zimy?

Dla milionów emerytów wsparciem jest Winter Fuel Payment, czyli świadczenie w wysokości do 300 funtów, wypłacane w sezonie grzewczym 2025/2026. Jednak Departament Pracy i Emerytur (DWP) ogłosił, że pięć grup seniorów pozostanie bez dodatku na energię. Kto i dlaczego będzie bez pomocy? 
Styl życia

Świętuj 21 lat Sceny Polskiej w UK! „Gąska Jubileuszowa” w Teatrze POSK-u

Scena Polska .UK zaprasza na jubileusz 21-lecia. W Teatrze POSK wystąpi „Gąska Jubileuszowa” - kabaret inspirowany twórczością Gałczyńskiego.
Kryzys w UK

Jaguar Land Rover przedłuża zamknięcie fabryk po ostatnim cyberataku

Jaguar Land Rover ogłosił przedłużenie zamknięcia swoich fabryk. Firma wciąż próbuje odbudować się po cyberataku sprzed kilku tygodni, co rodzi nowe obawy dotyczące funkcjonowania łańcuchów dostaw.
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet