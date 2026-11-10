Alert w Londynie. Wysokie zanieczyszczenie powietrza

Burmistrz Londynu ogłosił alert „wysokiego” zanieczyszczenia powietrza w stolicy. Jest to wynik weekendu pełnego gęstej mgły oraz pokazów sztucznych ogni. Brak wiatru powoduje, że mgła i zanieczyszczenia będą „wisieć” w stolicy jeszcze co najmniej jeden dzień.

Mieszkańców Londynu ostrzeżono, aby „dbali o siebie”, ponieważ na wtorek prognozowane są wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych. Rządowe systemy monitorowania odnotowały „wysokie” zanieczyszczenie w południowo-wschodniej Anglii oraz regionie East Midlands, natomiast dla Londynu wskaźniki osiągnęły poziom „bardzo wysoki”.

Toksyczna mgła w Londynie?

Już niedzielę 8 listopada w Londynie i południowo-wschodniej Anglii odnotowano najwyższy poziom w rządowym, dziennym indeksie jakości powietrza. Przyczyną była gęsta mgła i słaby wiatr, które zatrzymały zanieczyszczenia blisko powierzchni ziemi. Brytyjski Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (Defra) zakwalifikował ten region do kategorii „bardzo wysoki” (10 w 10-stopniowej skali). Natomiast stolica zmagała się z jednym z najgorszych poziomów jakości powietrza w całym roku.

- Advertisement -

Odczuło to wiele mieszkańców stolicy. Szczególnie osoby z astmą i chorobami układu oddechowego.

Mgła i dym z Nocy Guy Fawkesa przyczyną skoku zanieczyszczeń

Met Office skupił się na warunkach pogodowych, które zatrzymały zanieczyszczenia blisko ziemi. Słaby wiatr nie zapewniał niemal żadnego ruchu powietrza, a gęsta mgła i brak cyrkulacji sprzyjały kumulacji zanieczyszczeń wokół dróg i w centrach miast.

Według London Daily News, dodatkowe obciążenie pyłowe stanowiły pokazy fajerwerków i ogniska z okazji Nocy Guy Fawkesa (Bonfire Night). Dym oraz cząstki metali zwiększyły poziom zanieczyszczeń w okresie, gdy pogoda ograniczała ich rozpraszanie. Nie przedstawiono jednak szczegółowego podziału udziału poszczególnych źródeł w ogólnym zanieczyszczeniu.

Alert przedłużony do wtorku

Jak podało radio LBC, Według biura burmistrza, synoptycy z Imperial College London doradzili Sadiqowi Khanowi uruchomienie alertu, gdy „gęsta mgła i bardzo słaby wiatr doprowadziły do gromadzenia się zanieczyszczeń w trakcie weekendu oraz ich utrzymywania się w poniedziałkowy poranek”. Dodano również, że dym z pokazów sztucznych ogni organizowanych z okazji Bonfire Night oraz święta Diwali najprawdopodobniej również przyczynił się do pogorszenia sytuacji.

Od środy sytuacja ma ulec poprawie, ponieważ ma się pojawić wiatr.

Czy ruch na powietrzu w Londynie jest teraz szkodliwy?

Jest to regularnie zadawane pytani, gdy jakość powietrza znacząco odbiega od normy. Wiele osób zastanawia się czy korzyści z uprawnia sportu na powietrzu, są całkiem niwelowane przez jego złą jakość.

Rządowe wytyczne dla poziomu „bardzo wysokiego” odnoszą się do wszystkich mieszkańców, a nie tylko do osób z istniejącymi schorzeniami. Zalecają ograniczenie wysiłku fizycznego, zwłaszcza na zewnątrz, oraz zawierają kategoryczne zalecenie dla osób z chorobami płuc, serca i osób starszych: powinny one całkowicie unikać intensywnego wysiłku.

Wskazówki te bezpośrednio dotyczą ćwiczeń fizycznych i sportu na świeżym powietrzu w trakcie, gdy zanieczyszczenia są wysokie.

Mieszkańcom Londynu zalecono też ograniczenie jazdy samochodem oraz unikanie niepotrzebnego palenia w piecach i kominkach w domach.

Toksyczne powietrze powoduje tysiące przedwczesnych zgonów w Londynie

Mete Coban, zastępca burmistrza ds. środowiska i energii, powiedział:

„Toksyczne powietrze odpowiada co roku za tysiące przedwczesnych zgonów w Londynie. Z tego powodu burmistrz zrobił wszystko, co w jego mocy, aby z tym walczyć. Między innymi uruchomił największą na świecie strefę czystego powietrza. To niezwykle ważne, abyśmy wszyscy zrobili co w naszej mocy, by chronić osoby najbardziej narażone, podczas gdy kontynuujemy prace nad budową bezpieczniejszego i bardziej zielonego Londynu dla każdego”.

Zapowiadana marznąca mgła

Według Met Office we wtorek w bardziej wysuniętych na północ rejonach możliwa jest marznąca mgła. Przewiduje się, że spadek temperatur nocą przyniesie przymrozki w części Szkocji i północnej Anglii. Synoptycy dodali, że na południowym zachodzie możliwe są ciągłe opady deszczu, które rano dotkną również południowe wybrzeże oraz zachodnią i południową Walię. Po południu chmury i deszcz przesuną się na północ – w głąb środkowej i południowej Anglii, Walii oraz regionu Midlands.