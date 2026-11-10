Zanieczyszczenie powietrza w Londynie, między innymi stojącą mgłą. Foto: Shutterstock
Zanieczyszczenie powietrza w Londynie, między innymi stojącą mgłą. Foto: Shutterstock
UKZdrowieŻycie w UK
3 min.czytania

Alert w Londynie. Wysokie zanieczyszczenie powietrza

Marek Piotrowski
Marek Piotrowski

Burmistrz Londynu ogłosił alert „wysokiego” zanieczyszczenia powietrza w stolicy. Jest to wynik weekendu pełnego gęstej mgły oraz pokazów sztucznych ogni. Brak wiatru powoduje, że mgła i zanieczyszczenia będą „wisieć” w stolicy jeszcze co najmniej jeden dzień. 

Mieszkańców Londynu ostrzeżono, aby „dbali o siebie”, ponieważ na wtorek prognozowane są wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych. Rządowe systemy monitorowania odnotowały „wysokie” zanieczyszczenie w południowo-wschodniej Anglii oraz regionie East Midlands, natomiast dla Londynu wskaźniki osiągnęły poziom „bardzo wysoki”.

Toksyczna mgła w Londynie?

Już niedzielę 8 listopada w Londynie i południowo-wschodniej Anglii odnotowano najwyższy poziom w rządowym, dziennym indeksie jakości powietrza. Przyczyną była gęsta mgła i słaby wiatr, które zatrzymały zanieczyszczenia blisko powierzchni ziemi. Brytyjski Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (Defra) zakwalifikował ten region do kategorii „bardzo wysoki” (10 w 10-stopniowej skali). Natomiast stolica zmagała się z jednym z najgorszych poziomów jakości powietrza w całym roku.

- Advertisement -

Odczuło to wiele mieszkańców stolicy. Szczególnie osoby z astmą i chorobami układu oddechowego.

Mgła i dym z Nocy Guy Fawkesa przyczyną skoku zanieczyszczeń

Met Office skupił się na warunkach pogodowych, które zatrzymały zanieczyszczenia blisko ziemi. Słaby wiatr nie zapewniał niemal żadnego ruchu powietrza, a gęsta mgła i brak cyrkulacji sprzyjały kumulacji zanieczyszczeń wokół dróg i w centrach miast.

Według London Daily News, dodatkowe obciążenie pyłowe stanowiły pokazy fajerwerków i ogniska z okazji Nocy Guy Fawkesa (Bonfire Night). Dym oraz cząstki metali zwiększyły poziom zanieczyszczeń w okresie, gdy pogoda ograniczała ich rozpraszanie. Nie przedstawiono jednak szczegółowego podziału udziału poszczególnych źródeł w ogólnym zanieczyszczeniu.

Alert przedłużony do wtorku

Jak podało radio LBC, Według biura burmistrza, synoptycy z Imperial College London doradzili Sadiqowi Khanowi uruchomienie alertu, gdy „gęsta mgła i bardzo słaby wiatr doprowadziły do gromadzenia się zanieczyszczeń w trakcie weekendu oraz ich utrzymywania się w poniedziałkowy poranek”. Dodano również, że dym z pokazów sztucznych ogni organizowanych z okazji Bonfire Night oraz święta Diwali najprawdopodobniej również przyczynił się do pogorszenia sytuacji.

Od środy sytuacja ma ulec poprawie, ponieważ ma się pojawić wiatr.

Gęsta mgła sprzyja utrzymywaniu się toksycznych substancji w powietrzu. A brak wiatru pogarsza sytuację. Foto: Shutterstock
Gęsta mgła sprzyja utrzymywaniu się toksycznych substancji w powietrzu. A brak wiatru pogarsza sytuację. Foto: Shutterstock

Czy ruch na powietrzu w Londynie jest teraz szkodliwy?

Jest to regularnie zadawane pytani, gdy jakość powietrza znacząco odbiega od normy. Wiele osób zastanawia się czy korzyści z uprawnia sportu na powietrzu, są całkiem niwelowane przez jego złą jakość.

Rządowe wytyczne dla poziomu „bardzo wysokiego” odnoszą się do wszystkich mieszkańców, a nie tylko do osób z istniejącymi schorzeniami. Zalecają ograniczenie wysiłku fizycznego, zwłaszcza na zewnątrz, oraz zawierają kategoryczne zalecenie dla osób z chorobami płuc, serca i osób starszych: powinny one całkowicie unikać intensywnego wysiłku.

Wskazówki te bezpośrednio dotyczą ćwiczeń fizycznych i sportu na świeżym powietrzu w trakcie, gdy zanieczyszczenia są wysokie.

Mieszkańcom Londynu zalecono też ograniczenie jazdy samochodem oraz unikanie niepotrzebnego palenia w piecach i kominkach w domach.

Toksyczne powietrze powoduje tysiące przedwczesnych zgonów w Londynie

Mete Coban, zastępca burmistrza ds. środowiska i energii, powiedział:

„Toksyczne powietrze odpowiada co roku za tysiące przedwczesnych zgonów w Londynie. Z tego powodu burmistrz zrobił wszystko, co w jego mocy, aby z tym walczyć. Między innymi uruchomił największą na świecie strefę czystego powietrza. To niezwykle ważne, abyśmy wszyscy zrobili co w naszej mocy, by chronić osoby najbardziej narażone, podczas gdy kontynuujemy prace nad budową bezpieczniejszego i bardziej zielonego Londynu dla każdego”.

Zapowiadana marznąca mgła

Według Met Office we wtorek w bardziej wysuniętych na północ rejonach możliwa jest marznąca mgła. Przewiduje się, że spadek temperatur nocą przyniesie przymrozki w części Szkocji i północnej Anglii. Synoptycy dodali, że na południowym zachodzie możliwe są ciągłe opady deszczu, które rano dotkną również południowe wybrzeże oraz zachodnią i południową Walię. Po południu chmury i deszcz przesuną się na północ – w głąb środkowej i południowej Anglii, Walii oraz regionu Midlands.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Egzekwowanie przepisów imigracyjnych za pomocą technologii rozpoznawania twarzy

W ramach największej w historii akcji związanej z egzekwowaniem przepisów imigracyjnych Wielka Brytania wdroży system rozpoznawania twarzy.

Dziecko w UK bez settled status: co zrobić, gdy rodzice nie złożyli wniosku

Rodzice mają settled status, ale dziecko nie? Sprawdź, jak złożyć spóźniony wniosek EUSS, uniknąć problemów i kiedy dziecku przysługuje brytyjskie obywatelstwo.

Od dziś duża zmiana w Ryanair. Jeszcze większy pośpiech na lotnisku

Przez nowe zasady odprawy w Ryanairze podróżni przyjeżdżający tuż przed odlotem, mogą mieć problemy z dostaniem się na pokład.

Vinted i eBay na celowniku. Zakaz dla osób poniżej 16 lat?

Brytyjski rząd poważnie analizuje możliwość rozszerzenia planowanego zakazu korzystania...

W szkockim Bathgate powstaje niezwykłe polskie bistro. O tym miejscu już jest głośno!

O nowym polskim bistro w Bathgate zrobiło się głośno jeszcze przed otwarciem. Dotarliśmy do Patrycji Małeckiej, która opowiedziała nam o swoim niezwykłym pomyśle.

Teksty tygodnia

UK

Jak zadbać o zwierzęta w Bonfire Night?

5 listopada w UK świętuje się rocznicę wykrycia spisku prochowego i organizuje pokazy sztucznych ogni. Jak uchronić zwierzęta w Bonfire Night?
Praca i finanse

Wielka Brytania wprowadza dożywotnie świadczenie emerytalne

Gwarantowane dożywotnie świadczenie emerytalne stanie się domyślną opcją dla milionów pracowników sektora prywatnego.
Praca i finanse

Dom za £73 600? Oto najbardziej przystępne cenowo miasta w UK

Typowy dom w Wielkiej Brytanii kosztuje 4,3 razy tyle,...
Praca i finanse

Lukratywna praca dodatkowa w Wielkiej Brytanii. Gdzie można najlepiej zarobić?

Ponad 1,3 miliona pełnoetatowych pracowników na Wyspach ma dodatkową pracę. Pozwala im to nie tylko zwiększyć swój dochód, ale też rozwijać się zawodowo.
Praca i finanse

HMRC zwróci emerytom 19 mln funtów z tytułu nadpłaconego podatku

Ponad trzy miliony osób, które zapłaciły zbyt wysoki podatek od państwowej emerytury, otrzymają zwrot pieniędzy z HMRC.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości.

Czytaj więcej