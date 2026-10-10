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Czeka nas plaga szczurów tej zimy! Sprawdź, co zrobić, żeby uchronić się przed gryzoniami

Remigiusz Wiśniewski
Remigiusz Wiśniewski

Nawet 100 milionów szczurów może w najbliższych tygodniach szukać schronienia w domach w Wielkiej Brytanii. Wskutek ocieplenia klimatu, szczurów jest coraz więcej i są coraz większe. Choć zapowiadana jest łagodna zima i tak skieruje ona te gryzonie w kierunku naszych domów. Każdy, kto zetknął się z efektami działalności szczurów wie, jakie szkody potrafią one wyrządzić przegryzając wszystko, co napotkają na swojej drodze.

Firmy zajmujące się zwalczaniem plagi szczurów odnotowują o tej porze roku około 40 proc. więcej telefonów w sprawie utylizacji gryzoni niż w innych okresach. Dlatego warto wiedzieć w jaki sposób zabezpieczać swoje mieszkanie przed szczurami, które za wszelką cenę będą chciały się do niego dostać. Zwierzęta te są bardzo sprytne i potrafią przegryźć nawet stropy mieszkań. Mogą też dostać się do przewodów elektrycznych powodując tym samym pożar.

Jak chronić dom przed szczurami?

Aby skutecznie chronić dom przed szczurami, należy w pierwszej kolejności dokładnie uszczelnić wszystkie potencjalne otwory wejściowe oraz zadbać o porządek wokół budynku.

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Należy sprawdzić otwory wentylacyjne, kratki, dół ścian na zewnątrz budynku. Zakryć i usunąć wszelkie szczeliny, pęknięcia. Jeśli dom jest ocieplony styropianem i pokryty tynkiem, warto od dołu zabezpieczyć do metalową listwą.

Wszelkie szczeliny wokół rur i przewodów też są drogą wejścia dla gryzoni. Dlatego trzeba je wypełnić betonem, silikonem lub wełną stalową.

W ogrodzie należy usunąć gałęzie, sterty drewna i inne potencjalne kryjówki.

Żywność przyciąga szczury

Należy dbać o porządek w okolicy koszy na śmieci. Muszą być zamykane a wokół nie może być odpadów. Nie należy zostawiać worków ze śmieciami na ulicy.

W domu artykuły spożywcze muszą być w szczelnych pojemnikach ze szkła lub grubego plastiku.

Co jeśli sąsiedzi nie dbają o porządek i przyciągają szczury

Jest to olbrzymi problem, bowiem jedna rodzina, która rozrzuca odpadki wokół koszy, potrafi ściągnąć szczury.

Warto najpierw zwrócić się o pomoc do landlorda jeśli mieszkanie jest wynajmowane, albo do councilu. Zgłoszenie zaśmiecania i wyrzucania jedzenia (Fly-tipping / Littering) można dokonać na stronie www councilu. Będzie to dostępne jako  „Report fly-tipping” lub „Report environmental health issue”. Wyrzucanie resztek jedzenia na ulicę kwalifikuje się jako zagrożenie dla zdrowia publicznego (Environmental Health Hazard).

Jak zgłosić plagę szczurów do councilu?

Councile mają obowiązek zbadania zgłoszeń dotyczących plagi szczurów. Można to zrobić albo wchodząc na oficjalną rządową stronę Pest Control, albo bezpośrednio przez stronę lokalnego councilu.

Plaga szczurów to problem całej Wielkiej Brytanii

Szczury wielkości kotów, ludzie terroryzowani przez szczury i niszczone kable w domach i samochodach. Jest to  problem znany w UK od lat. Jednak z roku na rok jest coraz więcej gryzoni i problem wydaje się wymykać spod kontroli.

 

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