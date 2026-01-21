Czy brytyjska emerytura musi być opodatkowana w Polsce?

Dla osób, które wróciły z UK do Polski na emeryturę i otrzymują brytyjskie świadczenie mieszkając w Polsce, kwestia opodatkowania oraz składek na ubezpieczenie społeczne budzi wiele emocji.

Brytyjska emerytura w obecnej kwocie nie przekracza w UK kwoty wolnej od podatku, a więc jest nieopodatkowana. Tym bardziej więc konieczność płacenia podatku w Polsce wydaje się być dla wielu absurdalna.

Najczęściej pytacie nas o to, czy od brytyjskiej emerytury płaci się w Polsce podatek. A także czy trzeba od niej płacić składkę zdrowotną. Poniżej wyjaśnienie.

- Advertisement -

Podatek od brytyjskiej emerytury wypłacanej w Polsce

To, czy od brytyjskiej emerytury pobieranej w Polsce trzeba płacić podatek, zależy głównie od twojej rezydencji podatkowej.

Rezydencja podatkowa jest kwestią kluczową. Jeśli mieszkasz na stałe w Polsce 183 dni w roku) i masz w Polsce ośrodek interesów życiowych, musisz odprowadzać podatek od brytyjskiej emerytury w Polsce.

Zgodnie z polsko-brytyjską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania emerytury z UK (State Pension i prywatna emerytura) wypłacane osobie mieszkającej w Polsce podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.

Wielka Brytania nie powinna pobierać podatku od twojego świadczenia. Możesz wystąpić do HMRC o wypłatę bez podatku, przedstawiając polski certyfikat rezydencji.

Dochód z emerytury musisz wykazać w rocznym zeznaniu PIT-36.

Składka zdrowotna od brytyjskiej emerytury wypłacanej w Polsce

Kwestia składki zdrowotnej od brytyjskiej emerytury w Polsce jest często bardziej uciążliwa niż sam podatek. Ponieważ zasady jej pobierania zależą od tego, czy pobierasz równocześnie polską emeryturę. A także jak pieniądze trafiają do twoich rąk.

Jeśli emerytura wpływa na polskie konto bankowe

Wówczas bank pełni rolę płatnika. Bank ma ustawowy obowiązek pobrać i odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną w wysokości 9% kwoty brutto.

Jeśli emerytura wpływa na konto zagraniczne (np. brytyjskie)

Jeśli emerytura wpływa na konto w Wielkiej Brytanii (lub np. na Revoluta z brytyjskim numerem IBAN), w tej sytuacji nie ma instytucji (banku w Polsce), która mogłaby automatycznie potrącić składkę. I tutaj pojawia się bardzo kontrowersyjne stanowisko NFZ. Bowiem zgodnie z obecną praktyką i interpretacjami, jeśli emerytura nie jest wypłacana za pośrednictwem polskiego płatnika (banku), emeryt nie ma obowiązku samodzielnego wpłacania składki zdrowotnej od tego świadczenia do ZUS.

Jednocześnie, jeśli nie masz żadnego innego tytułu do ubezpieczenia w Polsce (np. przez żonę/męża, z polskiej emerytury lub ubezpieczając się dobrowolnie), nie możesz bezpłatnie korzystać z NFZ.

Czy polski bank pobiera zaliczki na podatek od emerytury brytyjskiej?

W przypadku rent i emerytur z zagranicy banki polskie pełnią rolę płatnika. I są zobowiązane do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz często również składki na ubezpieczenie zdrowotne. Klienci mają obowiązek zgłaszania faktu pobierania zagranicznej emerytury do banku.