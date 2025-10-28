Uwaga, kierowcy! Gryzonie coraz częściej niszczą auta

Zimą, kiedy temperatury spadają, a ulice pustoszeją, myszy i szczury wyruszają na poszukiwanie ciepłego schronienia. Coraz częściej znajdują je w autach. Jak informuje portal Standard.co.uk, rośnie liczba zgłoszeń do ubezpieczycieli dotyczących zniszczeń pojazdów spowodowanych przez gryzonie. Niestety, zniszczony samochód to zawsze niepotrzebny wydatek dla właściciela.

Problem, który wielu kierowców wciąż bagatelizuje, może skończyć się kosztownymi naprawami i poważnymi awariami.

Gryzoń potrafi zrujnować samochód w jedną noc

Ubezpieczyciele coraz częściej odnotowują przypadki przegryzionych przewodów elektrycznych, uszkodzonych czujników deski rozdzielczej czy zniszczonych systemów zawieszenia. Szkodniki wgryzające się w okablowanie doprowadzają do zwarć, awarii akumulatorów, a nawet pożarów.

Zdarza się, że myszy budują gniazda w silnikach, co może skutkować przegrzewaniem się pojazdu i uszkodzeniem mechanizmów zębatych. W niektórych przypadkach dochodzi do wycieków paliwa po tym, gdy szczury przegryzają zbiorniki i systemy rurowe.

Tapicerka, pasy i siedzenia padają ofiarami szczurzych zębów

Zgłoszenia do firm ubezpieczeniowych pokazują, że gryzonie nie ograniczają się do podzespołów technicznych. Coraz częściej atakują również wnętrza pojazdów. Zniszczone siedzenia, pogryzione pasy bezpieczeństwa, przetarte dywaniki i wygryzione fragmenty tapicerki to codzienność dla warsztatów naprawczych. Przyciągane zapachem jedzenia lub materiałów tapicerskich potrafią w krótkim czasie zamienić wnętrze auta w ruinę.

Problem najbardziej dotyczy dużych miast. Gęsta zabudowa, rozległe sieci kanalizacyjne i starzejąca się infrastruktura tworzą idealne warunki do rozwoju populacji gryzoni. Dlatego lepiej parkować w zamkniętych garażach, regularnie sprawdzać komorę silnika i unikać zostawiania resztek jedzenia w samochodzie.

Szczury zniszczyły auto? Natychmiast zgłoś to ubezpieczycielowi

W przypadku zniszczenia auta przez gryzonie kierowca posiadający pełne ubezpieczenie samochodu powinien zgłosić roszczenie do swojego ubezpieczyciela. Aby to zrobić, skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem i poproś o odpowiedni formularz. Dołącz dokumentację fotograficzną zniszczeń.

Możesz wystąpić o zwrot kosztów ze względu na potrzebę m.in. wynajmu innego auta czy utratę zarobków z powodu braku możliwości korzystania z pojazdu. Szkody należy ograniczyć do minimum i zachować dowody wszystkich poniesionych kosztów, np. rachunki za naprawę.

Agent ubezpieczeniowy, z której usług korzystałeś przy zawieraniu polisy, powinien pomóc ci w przygotowaniu i złożeniu wniosku o odszkodowanie.