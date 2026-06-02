El Nino w 2026 roku pobije rekordy? Czego spodziewać się w Europie?

World Meteorological Organization (WMO) wydała ostrzeżenie przed El Nino. I chociaż już od jakiegoś czasu naukowcy straszą tym zjawiskiem, tym razem jest poważniej. Bowiem globalne temperatury biją i tak rekordy, a lata 2026 i 2027 mogą stać się najgorętszymi w historii pomiarów. Czego się spodziewać w Europie? Jak planować wakacje?

Czym jest El Nino?

To naturalne zjawisko klimatyczne polegające na nadzwyczajnym ociepleniu wód powierzchniowych w równikowej strefie Oceanu Spokojnego (Pacyfiku). W normalnych warunkach silne wiatry (pasaty) wieją ze wschodu na zachód, spychając ciepłą wodę w stronę Australii i Indonezji. Podczas El Niño te wiatry słabną, a gigantyczna masa ciepłej wody „rozlewa się” z powrotem na wschód, w kierunku Ameryki Południowej. Zmienia to całkowicie układ ciśnień i prądów powietrznych, wywołując rewolucję w pogodzie na całej planecie.

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Dlaczego naukowcy ostrzegają przed El Nino właśnie teraz?

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) oraz amerykańska agencja NOAA wydały oficjalne alerty. Zrobiły to ponieważ badania oceanu z przełomu maja i czerwca wykazały, że proces ten ruszył wyjątkowo gwałtownie w tym roku. Ich przewidywania są na tyle groźne, że mówi się nawet o super El Nino czy Godzilla El Nino.

Oto główne powody obecnego niepokoju klimatologów:

Prawdopodobieństwo graniczące z pewnością: Modele matematyczne dają aż 80–82% szans na pełne uformowanie się El Niño w okresie od czerwca do sierpnia 2026 roku oraz ponad 90% szans na to, że utrzyma się ono przez całą nadchodzącą zimę.

Potężny „podziemny” rezerwuar ciepła uformował się na Pacyfiku. Pomiary wykazały, że głębokie warstwy wody (na głębokości 50–150 metrów) pod powierzchnią Pacyfiku są lokalnie aż o 6°C cieplejsze niż wynosi norma. To gigantyczne paliwo termiczne, które właśnie wypływa na powierzchnię.

El Niño rozwija się w momencie, gdy globalne temperatury i tak biją rekordy z powodu zmian klimatycznych.

Jakie będą globalne skutki w najbliższych miesiącach?

Efekty domina klimatycznego zaczną być widoczne na świecie niemal natychmiast. Najbardziej gwałtowne zjawiska wystąpią w Azji, Ameryce oraz Australii, ale ucierpi także Europa.

Przewiduje się osłabienie letniego monsunu w Azji Południowej co oznacza susze (Indie już zmagają się z niskim stanem wód w zbiornikach). Podobne zagrożenie suszą i pożarami dotyczy Australii, Indonezji oraz części Afryki. Jednocześnie ciepła woda paruje intensywniej, co przyniesie niszczycielskie opady we wschodniej Afryce (np. Kenia) oraz w Ameryce Południowej i południowych stanach USA. Jest to przewrotna strona El Nino. Przynosi ogromne susze w jednych rejonach i gwałtowne ulewy w innych.

Co ciekawe, El Niño silnie wpływa na wiatry w wyższych partiach atmosfery nad Atlantykiem, co utrudnia formowanie się tam cyklonów. Z tego powodu na rozpoczynający się 1 czerwca sezon huraganów na Atlantyku prognozuje się aktywność poniżej średniej. Z kolei na Pacyfiku sytuacja będzie odwrotna – tam ryzyko silnych tajfunów wzrośnie.

Dla samej Europy (w tym Polski) wpływ El Niño jest zazwyczaj najmniej bezpośredni i trudniejszy do prognozowania, jednak globalne anomalie temperatur mogą przynieść nam bardziej niestabilne, skrajne zjawiska pogodowe w nadchodzących kwartałach.

Prognoza na lato w Europie przy El Nino

Gdyby cofnąć się do poprzednich lat, w których w Europie występowało zjawisko Super El Niño, zobaczymy przede wszystkim tendencję do temperatur powyżej normy w środkowej i północnej części kontynentu. Natomiast temperatury poniżej normy odnotowywano zwykle w zachodniej i południowo-wschodniej części i Wielkiej Brytanii. Przy czym należy pamiętać, że nie ma wielu dokładnych danych historycznych.

Jeśli chodzi o opady, to El Nino w przeszłości przyniosło zwiększone opady na południu Europy i południu Wielkiej Brytanii, a susze w środkowej Europie.

Naukowcy uważają, że w tym roku zjawisko przyniesie podobną pogodę. Susze dotkną najbardziej Europę Środkową, zaś gwałtowne opady Europę Południową. Ogólnie podczas Super El Niño w całej południowej części kontynentu tworzy się bardziej niestabilne środowisko, które również może powodować silne burze. Ponieważ w 2026 r. może rozwinąć się zjawisko o potencjalnie rekordowej sile, daje nam to bardzo jasne wyobrażenie o tym, czego możemy się spodziewać po sezonowych zmianach pogodowych.

Trzy najsilniejsze El Niño w historii

1. Przełom 1982 / 1983 – „Niewidzialny potwór”

To było pierwsze El Niño, które współczesna nauka mogła tak dokładnie monitorować, choć i tak zaskoczyło meteorologów swoją siłą. Przyniosło gigantyczne susze w Australii (zakończone tragicznymi pożarami buszu w tzw. Ash Wednesday). W tym samym czasie pustynne zazwyczaj rejony Peru i Ekwadoru zostały zalane przez potężne ulewy, które zniszczyły drogi i uprawy. Globalne straty oszacowano na kilkanaście miliardów dolarów, a na świecie zginęło ponad 2 tysiące osób.

2. Przełom 1997 / 1998 – „El Niño Stulecia”

Do dziś uważane za jedno z najsilniejszych i najbardziej niszczycielskich zjawisk pogodowych XX wieku. Anomalie temperatury wody na Pacyfiku przekroczyły wtedy niespotykane 3 stopnie Celsjusza powyżej normy.

Indonezja i Malezja stanęły w ogniu – gigantyczna susza doprowadziła do pożarów lasów tropikalnych, a toksyczny smog spowił całą Azję Południowo-Wschodnią. W Kalifornii potężne sztormy zmywały domy z klifów do oceanu. Z kolei w Afryce Wschodniej ulewy wywołały epidemię malarii i gorączki Rift Valley.

Ponad 23 tysiące ofiar śmiertelnych na całym świecie i gigantyczny cios dla rolnictwa. To wtedy globalna temperatura skoczyła o gwałtowny krok do góry.

3. Przełom 2015 / 2016 – „Godzilla”

Ostatnie tak potężne, podręcznikowe „Super El Niño”. Nałożyło się na silne globalne ocieplenie, co dało katastrofalne efekty.

Rok 2016 stał się najgorętszym rokiem w historii pomiarów (ten rekord pobito dopiero niedawno). Spowodowało ono masowe, historyczne bielenie koralowców – na Wielkiej Rafie Koralowej w Australii bezpowrotnie obumarło wtedy ponad 30% koralowców. Susza w Etiopii doprowadziła do kryzysu głodu, który dotknął kilkanaście milionów ludzi.

Z perspektywy historycznej przy El Niño naajgroźniejsze nie są same upały, ale efekt domina. Ciepła woda blokuje dopływ zimnych, bogatych w składniki odżywcze wód z głębin oceanu u wybrzeży Ameryki Południowej. Ryby i ptaki morskie giną tam wtedy masowo z głodu, co niszczy gospodarkę np. Peru. Ponieważ El Niño uderza w wielkich eksporterów żywności (Indie, Australia, Brazylia), po każdym silnym epizodzie na rynkach światowych gwałtownie drożeją cukier, kawa, kakao, ryż i pszenica. Gwałtowne powodzie w biedniejszych regionach świata zanieczyszczają wodę pitną (epidemie cholery), a stojąca woda sprzyja namnażaniu się komarów roznoszących dengę i malarię.

Dlatego obecne ostrzeżenia klimatologów z połowy 2026 roku nie są przesadą – za każdym razem, gdy ten „cieplny potwór” budzi się na Pacyfiku, świat płaci za to ogromną cenę.

Więcej informacji na temat El Nino na WMO oraz Severe Weather.