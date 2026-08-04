Susza w UK bije rekordy. Jak wpłynie na ceny żywności?

Według Met Office lipiec okazał się najsuchszym miesiącem w Anglii i Walii od rozpoczęcia pomiarów 190 lat temu. Niestety rolnicy ostrzegają, że odbije się to na cenach żywności.

Lipiec był drugim najcieplejszym miesiącem w Wielkiej Brytanii i najcieplejszy w historii Anglii i Walii. W Anglii odnotowano zaledwie 6,5 mm opadów, a w Walii 9,3 mm, co stanowi mniej niż połowę poprzednich rekordów dla kraju.

Rekordowa susza w UK

Mimo wejścia w kolejny miesiąc nadal utrzymuje się rekordowa susza w UK. Od czasu rozpoczęcia pomiarów, czyli od 190 lat nie odnotowano tak skąpych opadów deszczu.

- Advertisement -

Lipiec był także najbardziej słonecznym miesiącem w historii Wielkiej Brytanii. Suche, ciepłe i słoneczne warunki utrzymują się do pierwszego tygodnia sierpnia. A krótkotrwały wzrost temperatury prawdopodobnie doprowadzi do ogłoszenia w niektórych częściach kraju fali upałów.

W dużej części Anglii obowiązują bursztynowe i żółte alerty zdrowotne związane z wysokimi temperaturami. A w niektórych obszarach mogą one sięgać 34 stopni Celsjusza. Bursztynowe alerty wydane przez UK Health Security Agency obejmują Londyn, południowy-wschód i wschód Anglii, rejon East Midlands. Obowiązują natomiast do godziny 09.00 w środę, 5 sierpnia.

Mniej dotkliwe żółte alerty związane z upałami zostały również wydane w tym samym okresie dla północnego-zachodu. A także Yorkshire i Humber, West Midlands i południowego-zachodu.

W nocy we wtorek w północnych i zachodnich regionach kraju spodziewane są opady deszczu. Lokalnie będą intensywne. Ponadto pojawić mogą się także burze.

Pomijając krótkotrwały wzrost temperatur w tym tygodniu, przewiduje się, że sierpień będzie przeważnie ciepły, suchy i o temperaturze powyżej średniej. Prawdopodobne są sporadyczne opady deszczu i burze, szczególnie w północnych częściach Wielkiej Brytanii.

Niedobory żywności przez suszę

Z powodu suszy rolnicy walczą o uratowanie swoich upraw. Niestety brak opadów może sprawić, że Wielka Brytania stanie w obliczu niedoborów niektórych produktów spożywczych – ostrzega Narodowy Związek Rolników (NFU).

Gospodarstwa rolne w całym kraju ucierpiały zimą z powodu powodzi, co znacznie utrudniło sadzenie roślin. A obecnie w wielu obszarach nie ma dostępu do wody, ponieważ nawadnianie jest ograniczone z powodu suszy.

Jest to już trzecia susza w ciągu pięciu lat. Rolnicy uprawiający pszenicę twierdzą, że ich plony osiągnęły połowę normalnej wysokości, a Anglia zbiera plony najwcześniej w historii, ponieważ rolnicy walczą o ich uratowanie. W niektórych regionach nie padało od ponad miesiąca, a od wczesnego lata kraj nawiedzają liczne rekordowe fale upałów, które wysuszają glebę.

Tom Bradshaw, prezes NFU, powiedział, że może to doprowadzić do niedoborów żywności i zwrócił się do premiera z prośbą o podjęcie działań. W wywiadzie dla BBC Radio 4 powiedział, że rolnicy powinni otrzymać ulgi podatkowe na budowę systemów magazynowania wody na swoich gruntach, aby przygotować się na nadchodzące lata.