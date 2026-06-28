Ile wynosi dodatek dla opiekuna w ramach Universal Credit i kto może go otrzymać?

Dodatek dla opiekuna (Carer’s Element) przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych, które zapewniają im 35 godzin opieki tygodniowo. Jakie warunki trzeba spełnić i ile wynosi Carer’s Element?

Do dodatku dla opiekuna w ramach Universal Credit kwalifikują się opiekunowie osób pobierających określone świadczenia z tytułu niepełnosprawności.

Ile wynosi dodatek dla opiekuna i kto się kwalifikuje?

Od 2026/27 roku podatkowego dodatek dla opiekuna wynosi 209,34 funta miesięcznie. Dodawany jest do zasiłku Universal Credit. Jak wspomnieliśmy – warunkiem jest zapewnianie co najmniej 35 godzin opieki tygodniowo. A osoba wymagająca opieki powinna pobierać któreś z następujących świadczeń:

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Adult Disability Payment

Armed Forces Independence Payment

Attendance Allowance

Child Disability Payment

Constant Attendance Allowance

Constant Attendance Allowance

Disability Living Allowance

Personal Independence Payment.

Osoba wymagająca opieki nie musi być spokrewniona ze swoim opiekunem, ani nie musi z nim mieszkać. Ponadto opiekun nie otrzymuje dodatkowych pieniędzy za opiekę nad więcej niż jedną osobą.

W przeciwieństwie do Carer’s Allowance dodatek ten nie ma ścisłego limitu zarobków. Co czyni go niezbędnym dla pracujących opiekunów o niskich dochodach.

Jak ubiegać się o Carer’s Allowance?

Osoby, które nie pobierają Universal Credit powinny najpierw złożyć o niego wniosek, jeśli chcą się ubiegać o dodatek dla opiekuna. Natomiast aby złożyć wniosek o Universal Credit online, należy założyć konto i wypełnić wniosek w ciągu 28 dni od jego utworzenia.

Jeśli nie możesz złożyć wniosku online, zadzwoń na infolinię Universal Credit. Jeśli mieszkasz z partnerem/partnerką, oboje musicie założyć konta, ponieważ nie możecie ubiegać się o dodatek samodzielnie.

Aby złożyć wniosek online, potrzebujesz dane swojego banku, konta w kasie budowlanej, adres e-mail i numer telefonu. Jeśli ich nie posiadasz, zadzwoń na infolinię Universal Credit lub odwiedź biuro pośrednictwa pracy. Musisz okazać dokumenty tożsamości, np. prawo jazdy, paszport, pasek wypłaty, kartę debetową lub kredytową.

Aby złożyć wniosek, podaj informacje o swoich zarobkach, np. paski wypłaty, numer ubezpieczenia społecznego (NIN) i inne pobierane świadczenia.

Inna procedura jest dla tych, którzy pobierają już zasiłek. Powinni zalogować się na swoje konto online Universal Credit. Zgłosić zmianę sytuacji, wskazując, że są teraz opiekunami.

Następnie powinni podać imię i nazwisko, datę urodzenia i numer ubezpieczenia społecznego osoby, którą się opiekują. Później podać informacje o swoich świadczeniach z tytułu niepełnosprawności. A także liczbę godzin opieki, jaką sprawują w tygodniu. Jak również informacje o innych zaangażowanych opiekunach.