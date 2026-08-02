Próg 10 tys. funtów wciąż decyduje o emeryturze w UK. Miliony pracowników mogą tracić oszczędności

Wielka Brytania od lat zachęca pracowników do odkładania pieniędzy na emeryturę poprzez system automatycznego zapisu do pracowniczych programów emerytalnych (auto-enrolment). Mimo że rozwiązanie objęło już miliony osób, nadal obowiązuje próg zarobków wynoszący 10 tys. funtów rocznie. Dlaczego to ograniczenie decyduje o emeryturze w UK?

Próg ten wyklucza część zatrudnionych z automatycznego oszczędzania. W efekcie miliony pracowników mogą tracić oszczędności, które w przyszłości mogłyby zwiększyć ich dochody na emeryturze.

Miliony pracowników mogą tracić oszczędności przez obowiązujący próg dochodowy

Obecnie pracodawca ma obowiązek automatycznie zapisać pracownika do programu emerytalnego tylko wtedy, gdy ten ukończył wymagany wiek i zarabia co najmniej 10 tys. funtów rocznie u jednego pracodawcy. Osoby osiągające niższe dochody “wypadają” z systemu.. W wielu przypadkach mogą jednak samodzielnie przystąpić do programu.

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Problem dotyczy przede wszystkim osób zatrudnionych na część etatu, pracowników sezonowych oraz tych, którzy mają kilku pracodawców. Nawet jeśli ich łączne roczne dochody przekraczają 10 tys. funtów, ale u żadnego z pracodawców nie osiągają tego progu, nie zostaną automatycznie zapisani do programu emerytalnego.

Miliony pracowników mogą tracić oszczędności i składki od pracodawcy

Brak automatycznego zapisu oznacza nie tylko mniejsze prywatne oszczędności emerytalne. Pracownicy mogą również tracić składki finansowane przez pracodawcę. Natomiast te są jednym z największych atutów brytyjskiego systemu emerytalnego. W praktyce oznacza to rezygnację z dodatkowych środków, które mogłyby przez wiele lat pracować na przyszłą emeryturę.

Eksperci zwracają uwagę, że nawet niewielkie, regularnie odkładane kwoty są ważne. Gdy dodatkowo pracownik wesprze je wpłatami pracodawcy oraz ulgami podatkowymi, mogą w długim okresie znacząco zwiększyć wartość zgromadzonego kapitału.

Rząd planuje zmiany, ale termin nadal niepewny

Już kilka lat temu przyjęto przepisy zakładające rozszerzenie zasad automatycznego zapisu do programów emerytalnych. Planowane zmiany przewidują między innymi obniżenie minimalnego wieku uprawniającego do auto-enrolment. Zakładają również naliczanie składek od pierwszego zarobionego funta, a nie dopiero od określonego poziomu wynagrodzenia.

Choć kierunek reform jest znany, konkretna data ich wdrożenia nie została jeszcze ogłoszona. Organizacje reprezentujące pracowników oraz branżę emerytalną od dawna apelują o przyspieszenie zmian, argumentując, że obecne przepisy powodują, iż miliony pracowników mogą tracić oszczędności, mimo że regularnie pracują i odprowadzają podatki.

Co mogą zrobić osoby zarabiające mniej niż 10 tys. funtów?

Pracownicy, których nie objął automatycznie program emerytalny, powinni sprawdzić, czy mogą wystąpić do swojego pracodawcy z wnioskiem o przystąpienie do pracowniczego programu emerytalnego. W zależności od wysokości wynagrodzenia i spełnienia ustawowych warunków pracodawca może być zobowiązany do odprowadzania własnych składek.

Warto również regularnie kontrolować swoją sytuację emerytalną, zarówno w zakresie prywatnych oszczędności, jak i historii składek National Insurance. Oba elementy mają wpływ na wysokość przyszłych świadczeń.