Co zmienią nowe konta emerytalne?

Co czeka przyszłych emerytów i dlaczego inwestowanie ma odegrać większą rolę? Od kiedy wchodzą nowe zasady i skąd pomysł na zmianę? Nowe konta emerytalne to spora rewolucja, dlatego tak ważne, by wiedzieć co zmieniają.

Reforma zakłada stworzenie nowego modelu prywatnego oszczędzania na emeryturę, w którym większą rolę mają odgrywać inwestycje długoterminowe, przede wszystkim fundusze oraz ETF-y. Zgodnie z planami nowe rozwiązanie ma zacząć funkcjonować od początku 2027 roku.

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Nowe konta emerytalne mają być odpowiedzią na jedno z największych wyzwań współczesnych systemów emerytalnych: coraz większą różnicę między wysokością przyszłych świadczeń a potrzebami finansowymi seniorów.

Celem zmian jest zachęcenie większej liczby osób do samodzielnego budowania kapitału na przyszłość. Państwo chce wspierać takie oszczędzanie poprzez dopłaty oraz preferencje podatkowe, aby zwiększyć atrakcyjność długoterminowego inwestowania.

Dlaczego potrzebna jest reforma systemu emerytalnego?

Dotychczas wiele osób opierało swoją przyszłość finansową głównie na emeryturze z systemu publicznego. Problem polega na tym, że zmiany demograficzne – starzenie się społeczeństwa i mniejsza liczba osób pracujących – powodują presję na wysokość przyszłych świadczeń.

Nowe konta emerytalne mają być kolejnym elementem zabezpieczenia finansowego. Ich założenie opiera się na prostej zasadzie. Regularne odkładanie nawet niewielkich kwot przez wiele lat może pozwolić zgromadzić większy kapitał dzięki efektowi długoterminowego inwestowania.

Reforma ma szczególne znaczenie dla młodszych pracowników, którzy mają przed sobą jeszcze wiele lat aktywności zawodowej i mogą wykorzystać czas jako największego sprzymierzeńca w budowaniu oszczędności. Dlatego dotyczy również wielu Polaków pracujących w Niemczech.

W jaką stronę zmierza nowe podejście do emerytury?

Największa zmiana dotyczy sposobu pomnażania pieniędzy. Dotychczas wiele produktów emerytalnych opierało się przede wszystkim na rozwiązaniach ubezpieczeniowych. Nowy model mocniej kieruje uwagę w stronę rynku kapitałowego.

Oznacza to większą popularność takich instrumentów jak:

fundusze inwestycyjne,

ETF-y odwzorowujące indeksy giełdowe,

inne długoterminowe produkty inwestycyjne.

Założenie jest takie, aby pieniądze odkładane na emeryturę nie tylko leżały na koncie, ale miały szansę zwiększać swoją wartość w czasie.

Jednocześnie inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wartość inwestycji może się zmieniać, a w krótkim okresie możliwe są spadki. Dlatego nowe konta emerytalne wymagają od oszczędzających większej świadomości finansowej.

Co zmienią nowe konta emerytalne i kto może najbardziej skorzystać?

Największe korzyści osiągną osoby, które rozpoczną oszczędzanie odpowiednio wcześnie i będą regularnie wpłacać pieniądze przez wiele lat.

Młodzi pracownicy mają największą przewagę, dlatego, że długi okres inwestowania pozwala lepiej wykorzystać mechanizm wzrostu kapitału. Z rozwiązania mogą jednak korzystać również osoby starsze, które chcą dodatkowo zabezpieczyć swoją sytuację finansową przed emeryturą.

Na co uważać przed wyborem nowego konta emerytalnego?

Eksperci zwracają uwagę, że wraz z reformą na rynku pojawi się wiele nowych ofert finansowych. Nie każdy produkt będzie korzystny dla klienta.

Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić:

jakie są wszystkie opłaty i prowizje,

w co dokładnie inwestowane są pieniądze,

jakie ryzyko ponosi oszczędzający,

czy produkt odpowiada indywidualnej sytuacji finansowej.

Szczególną ostrożność warto zachować wobec ofert obiecujących szybkie i wysokie zyski. W przypadku oszczędzania emerytalnego najważniejsza jest długoterminowa strategia, a nie krótkotrwałe promocje.

Nowe konta emerytalne – szansa, ale wymaga wiedzy

Reforma zmieni sposób myślenia o zabezpieczeniu finansowym na przyszłość. Zamiast polegać wyłącznie na świadczeniu państwowym, coraz większe znaczenie będzie miało samodzielne budowanie kapitału.

Nowe konta emerytalne mogą stać się ważnym elementem systemu emerytalnego, ale ich skuteczność będzie zależeć od tego, czy oszczędzający będą rozumieć zasady inwestowania i wybierać rozwiązania dopasowane do swoich możliwości.

Dla oszczędzających najważniejsze pozostaje jedno: zacząć odpowiednio wcześnie, inwestować świadomie i dokładnie analizować dostępne oferty.