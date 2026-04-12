Jazda po lekach w UK – za co możesz stracić prawo jazdy? (Przewodnik)

Polacy w UK często nie zdają sobie sprawy, że brytyjskie prawo podchodzi do leków znacznie bardziej rygorystycznie niż polskie. Jazda po lekach w UK może skończyć się bardzo źle. Bowiem nie liczy się tylko to, czy lek jest legalny, ale czy masz go we krwi powyżej określonego limitu (nawet jeśli czujesz się dobrze).

Wielu z nas kojarzy „drug driving” wyłącznie z narkotykami. Jednak w Wielkiej Brytanii policja może aresztować za prowadzenie samochodu po zażyciu popularnych leków na receptę. Nawet tych dostępnych w aptece bez pytania o zdanie lekarza.

Dwa rodzaje przestępstw: „Impairment” vs „Limit”

W brytyjskim prawie drogowym istnieją dwie sytuacje, w których można mieć problemy przy prowadzeniu samochodu pod wpływem leków. Jedna z nich to sytuacja, gdy policja uzna, że zdolność kierowcy do prowadzenia pojazdu jest upośledzona na podstawie tego jak kierowca się zachowuje. Druga gdy faktycznie ilość substancji w jego krwi przekracza dopuszczalny limit.

Upośledzenie zdolności (Impairment): Jeśli policjant uzna, że kierowca jedzie niepewnie, a badanie wykaże obecność jakiejkolwiek substancji (nawet syropu na kaszel), może zostać ukarany.

Przekroczenie limitu (Legal Limits): Dla 8 popularnych leków na receptę ustalone są sztywne limity stężenia we krwi. Ich przekroczenie bez ważnej recepty to automatyczny wyrok.

Jak wygląda „Field Impairment Test (FIT)”?

Field Impairment Test (FIT) to test przeprowadzany przez policję, aby sprawdzić czy zdolność kierowcy do prowadzenia pojazdu nie jest zaburzona. Policjant może kazać kierowcy stać na jednej nodze, iść w lini prostej lub dotykać nosa, by sprawdzić sprawność po lekach.

Czarna lista leków po których należy uważać za kierownicą

Biorąc poniższe leki, można prowadzić samochód tylko wtedy gdy lek przepisał lekarz i gdy nie powoduje on u danej osoby zmniejszenia zdolności do prowadzenia pojazdów. Jeśli leków nie przepisał lekarz, nie wolno prowadzić po zażyciu tych leków.

Benzodiazepiny (na lęk i sen): Diazepam, Lorazepam, Temazepam, Oxazepam.

Silne leki przeciwbólowe: Morphine (morfina), Methadone, Tramadol (bardzo popularny w UK).

Leki na ADHD: Amphetamine (np. Dexedrine).

Leki na stwardnienie rozsiane: Sativex.

Pełna lista leków podana przez rząd brytyjski:

amphetamine

clonazepam

diazepam

flunitrazepam

lorazepam

methadone

morphine or opiate and opioid-based drugs, for example codeine, tramadol or fentanyl

oxazepam

temazepam

Pułapka „Over-the-counter” (Leki bez recepty)

Problemów mogą przysporzyć także leki kupowane w Boots czy Tesco bez recepty. Należą do nich głównie:

Leki na alergię (Hay fever): Starsze leki antyhistaminowe powodują senność porównywalną z wypiciem piwa.

Kodeina: Obecna w wielu silnych lekach przeciwbólowych dostępnych bez recepty (np. Solpadeine). Kodeina metabolizuje się w organizmie do morfiny!

Syropy na noc: Wiele „Night Nurse” lub leków na grypę zawiera składniki otumaniające.

Jak się bronić w razie problemów z policją?

Jeśli przyjmujesz leki z listy „limitowanej”, prawo stoi po twojej stronie pod kilkoma warunkami:

Lek przepisał lekarz. Stosujesz dawkę dokładnie taką, jak na etykiecie. Lek nie wpływa na Twoją zdolność do jazdy.

Zawsze woź w schowku kopię recepty lub opakowanie z Twoim nazwiskiem (naklejka z apteki), jeśli przyjmujesz silne leki na stałe.

Co Ci grozi za jazdę po lekach z czarnej listy w UK?

Kary za „drug driving” w UK są identyczne jak za alkohol: