Zniżka do rachunków w ramach Warm Home Discount
Zniżka do rachunków w ramach Warm Home Discount / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
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Zniżka do rachunków w wysokości 150 funtów

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Miliony gospodarstw domowych w całej Wielkiej Brytanii otrzymały przypomnienie o 150 funtach zniżki do rachunków za energię tej zimy w ramach Warm Home Discount.

Do 23 sierpnia osoby kwalifikujące się do zniżki na rachunki za energię powinny sprawdzić, czy ich dane znajdują się na rachunku za energię. Jest to warunek, aby otrzymać zniżkę w ramach Warm Home Discount tej zimy.

Zniżka do rachunków w ramach Warm Home Discount

Miliony gospodarstw domowych w UK otrzymają pomoc w opłacaniu rachunków za energię. Program Warm Home Discount oferuje kwalifikującym się osobom zniżkę w wysokości 150 funtów na rachunki za energię. Ma to stanowić skuteczną pomoc w pokryciu kosztów utrzymania w miesiącach zimowych.

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Około sześć milionów gospodarstw domowych otrzyma zniżkę tej zimy. W tym około 250 000 automatycznie po raz pierwszy w Szkocji.

W Anglii i Walii kwalifikowalność opiera się na otrzymywaniu świadczeń uzależnionych od dochodów. Są nimi Universal Credit, Pension Credit, Housing Benefit oraz Income-related Employment and Support Allowance.

Program Warm Home Discount gwarantuje 150 funtów zniżki
Program Warm Home Discount gwarantuje 150 funtów zniżki / fot. Shutterstock

Przypomnienie od rządu

Rząd apeluje do kwalifikujących się gospodarstw domowych o upewnienie się, że nazwisko płatnika znajduje się na rachunku za prąd. Należy to zrobić do niedzieli 23 sierpnia. Ponieważ dostawcy energii będą korzystać z danych klientów z tego dnia do rozliczenia zniżek.

To przypomnienie jest szczególnie ważne dla osób, które niedawno się przeprowadziły. Gdyż mogą jeszcze nie być wymienione na rachunku.

Na początku tego roku rząd potwierdził, że program zniżki na ogrzewanie domu będzie kontynuowany co najmniej do 2030–2031 roku. I wesprze miliony ludzi przez kolejne lata.

Stanowi on również część szerszego Warm Homes Plan. Jego celem jest ograniczenie zużycia energii, obniżenie rachunków i pomoc większej liczbie gospodarstw domowych w wyjściu z ubóstwa energetycznego.

Rząd podjął również inne kroki w celu obniżenia kosztów energii. W tym zniesienie podatku VAT w rachunkach za energię elektryczną od 1 października.

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