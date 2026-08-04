Zmiany w programie bezpłatnych posiłków szkolnych w UK

Ze względu na zmiany w kryteriach kwalifikowalności, od września więcej uczniów będzie uprawnionych do bezpłatnych posiłków szkolnych. Rząd zachęca rodziny pobierające Universal Credit, aby sprawdziły, czy nie kwalifikują się do programu.

Od września tego roku bezpłatne posiłki szkolne będą dostępne dla większej liczby dzieci w Anglii. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu przez rząd zmian w kryteriach dotyczących kwalifikowalności.

Bezpłatne posiłki szkolne bardziej dostępne

Od września 2026 roku dzieci w Anglii będą uprawnione do bezpłatnych posiłków szkolnych o wartości około 500 funtów rocznie (na dziecko). Jeśli ich rodzice lub opiekunowie otrzymują jakąkolwiek kwotę w ramach Universal Credit. Wcześniej, aby kwalifikować się do programu, trzeba było zarabiać mniej niż 7400 funtów rocznie, oprócz pobierania zasiłku.

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Ogłaszając zmianę, Ministerstwo Edukacji poinformowało wcześniej: „Ponad pół miliona dodatkowych uczniów zyska prawo do bezpłatnych posiłków szkolnych zgodnie z nowymi kryteriami kwalifikowalności. Zmiana oznacza, że wszystkie gospodarstwa domowe otrzymujące zasiłek Universal Credit, przekraczające obecny limit dochodów wynoszący 7400 funtów, będą kwalifikować się do tego wsparcia”.

Ulga finansowa dla rodzin

DWP podkreśla, że rozszerzenie kwalifikowalności zapewni rodzinom znaczną ulgę finansową. Gospodarstwo domowe otrzymujące Universal Credit, może zaoszczędzić do 495 funtów rocznie na dziecko. Z kolei dla rodzin wielodzietnych oszczędności z oczywistych względów będą jeszcze większe.

Ministerstwo twierdzi, że „poza korzyściami finansowymi, program ten zapewnia dzieciom pożywne posiłki w godzinach szkolnych”. To z kolei „wspiera ich koncentrację i naukę, zdrowie fizyczne i rozwój oraz dobre samopoczucie”.

Ponadto rząd zaangażował się również w zrewidowanie Standardów Żywnościowych w Szkołach. W ten sposób każda szkoła otrzymuje najnowsze wytyczne dotyczące żywienia.

Rząd oświadczył: „Oczekujemy, że większość szkół umożliwi rodzicom złożenie wniosku przed rozpoczęciem roku szkolnego 2026. Można to zrobić podając swój numer ubezpieczenia społecznego (NIN) w celu sprawdzenia uprawnień. Należy pamiętać, że chociaż uprawnienia zostaną automatycznie przyznane wszystkim beneficjentom zasiłku Universal Credit, rodziny nadal będą musiały złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie”.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na rządowej stronie internetowej.