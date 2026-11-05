Zwierzęta w Bonfire Night
Zwierzęta w Bonfire Night / fot. Getty Images
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Jak zadbać o zwierzęta w Bonfire Night?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

5 listopada na Wyspach hucznie świętuje się Bonfire Night, w rocznicę wykrycia spisku prochowego. W całym kraju pali się wtedy kukły wyobrażające Guya Fawkesa i organizuje pokazy sztucznych ogni. Z tych ostatnich jednak najmniej zadowolone są zwierzęta…

W czasie hucznie obchodzonego Dnia Guya Fawkesa powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo zwierząt i zapewnienie im względnego spokoju.

Jakie są zagrożenia dla zwierząt domowych w związku z Bonfire Night?

Nawet jeśli podczas pokazów sztucznych ogni zwierzęta trzymane są w pomieszczeniach zamkniętych, większość z nich jest bardzo zestresowana hałasem sztucznych ogni. Dotyczy to szczególnie psów, które już cierpią na stany lękowe.

- Advertisement -

Ponadto fajerwerki zawsze wiążą się z ryzykiem poparzenia. Dlatego zwierzęta powinniśmy trzymać z daleka od wszelkich materiałów pirotechnicznych. Jeśli natomiast zwierzę doznało poparzenia, należy zastosować zimny kompres na poparzonym obszarze i natychmiast zwrócić się do weterynarza.

Oznaki niepokoju u zwierząt

Warto również obserwować zachowanie naszego pupila i to, czy wykazuje oznaki niepokoju. U psów wczesne oznaki niepokoju to ziewanie, lizanie nosa, odwracanie głowy lub całego ciała, układanie uszu do tyłu i pełzanie nisko po podłodze, jeśli są już bardzo zdenerwowane.

Mogą także ukrywać się w zamkniętych lub zadaszonych miejscach, często pod łóżkiem.

Niestety oprócz oznak niepokoju, są to również wczesne oznaki agresji. Dlatego, jeśli pies nie będzie prawidłowo traktowany w czasie okazywania tych objawów, może zacząć warczeć, a nawet gryźć.

Niespokojne zwierzę może być nieprzewidywalne. Niektóre uciekają, inne chowają się, a niektóre mogą być agresywne.

Jak chronić zwierzę w Bonfire Night?

Jeśli zależy nam na tym, aby zniwelować stres u zwierzęcia w Bonfire Night, powinniśmy pomyśleć o odpowiednim przygotowaniu i zabezpieczeniu przestrzeni naszego pupila, aby była najbardziej spokojna i przyjazna.

Nie wolno przeszkadzać zwierzęciu w znalezieniu bezpiecznej dla niego przestrzeni. Warto także zaktualizować dane mikroczipa (adres i numer telefonu kontaktowego). Gdyż zwierzęta często uciekają przed hukiem i są bardziej narażone na zgubienie się.

Należy zapewnić zwierzęciu kryjówkę, w której będą mogły się schronić w czasie pokazu sztucznych ogni. W przypadku małych futrzaków może to być wyściełana budka lęgowa. A w przypadku psów i kotów – zakryta klatka lub zamknięte legowisko.

Można również włączyć spokojną muzykę, aby odrobinę zagłuszyć odgłosy fajerwerków. Może to być nawet audiobook lub podcast.

Można także próbować przyzwyczaić pupila i odtwarzać specjalne ścieżki dźwiękowe z fajerwerkami, aby mógł się przyzwyczaić do nich w kontrolowanej przestrzeni.

 

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Godziny policyjne dla fajerwerków w Wielkiej Brytanii. Ważne przed jutrzejszym świętem

Brytyjskie gospodarstwa domowe zostały ostrzeżone przed rygorystycznymi przepisami dotyczącymi...

Czym jest Bonfire Night i co ma wspólnego z Anonymous?

Bonfire Night (znana również jako Guy Fawkes Night) to...

Bonfire Night przerodziła się w noc zamieszek w Manchesterze i Edynburgu

Policję w Edynburgu obrzucono koktajlami Mołotowa, a w Manchesterze...

Teksty tygodnia

Styl życia

Na jakie bezpłatne badania NHS możesz się zgłosić w Wielkiej Brytanii?

NHS oferuje bezpłatne badania profilaktyczne i jest ich całkiem...
Praca i finanse

HMRC wysyła pisma do rodziców w sprawie opłat od zasiłku na dziecko

HMRC wysyła pisma do rodziców, którzy powinni uiścić opłatę od zasiłku na dziecko, a dotychczas tego nie zrobili.
Kryzys w UK

Najemcy muszą przygotować się na duży wzrost czynszów

Po tym, jak kanclerz skarbu zapowiedział podwyżkę podatków dla landlordów, najemcy muszą liczyć się ze wzrostem czynszów. Niestety może on być wysoki.
Holandia

Zmiany w Ryanair od 10 listopada. Jeszcze większy pośpiech na lotnisku

Przez nowe zasady odprawy w Ryanairze podróżni przyjeżdżający tuż przed odlotem, mogą mieć problemy z dostaniem się na pokład.
UK

Popularna stacja metra w Londynie na rok w remoncie. Utrudnienia w weekendy

Jedna z głównych stacji metra na Nothern Line będzie...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości.

Czytaj więcej