Jak zadbać o zwierzęta w Bonfire Night?

5 listopada na Wyspach hucznie świętuje się Bonfire Night, w rocznicę wykrycia spisku prochowego. W całym kraju pali się wtedy kukły wyobrażające Guya Fawkesa i organizuje pokazy sztucznych ogni. Z tych ostatnich jednak najmniej zadowolone są zwierzęta…

W czasie hucznie obchodzonego Dnia Guya Fawkesa powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo zwierząt i zapewnienie im względnego spokoju.

Jakie są zagrożenia dla zwierząt domowych w związku z Bonfire Night?

Nawet jeśli podczas pokazów sztucznych ogni zwierzęta trzymane są w pomieszczeniach zamkniętych, większość z nich jest bardzo zestresowana hałasem sztucznych ogni. Dotyczy to szczególnie psów, które już cierpią na stany lękowe.

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Ponadto fajerwerki zawsze wiążą się z ryzykiem poparzenia. Dlatego zwierzęta powinniśmy trzymać z daleka od wszelkich materiałów pirotechnicznych. Jeśli natomiast zwierzę doznało poparzenia, należy zastosować zimny kompres na poparzonym obszarze i natychmiast zwrócić się do weterynarza.

Oznaki niepokoju u zwierząt

Warto również obserwować zachowanie naszego pupila i to, czy wykazuje oznaki niepokoju. U psów wczesne oznaki niepokoju to ziewanie, lizanie nosa, odwracanie głowy lub całego ciała, układanie uszu do tyłu i pełzanie nisko po podłodze, jeśli są już bardzo zdenerwowane.

Mogą także ukrywać się w zamkniętych lub zadaszonych miejscach, często pod łóżkiem.

Niestety oprócz oznak niepokoju, są to również wczesne oznaki agresji. Dlatego, jeśli pies nie będzie prawidłowo traktowany w czasie okazywania tych objawów, może zacząć warczeć, a nawet gryźć.

Niespokojne zwierzę może być nieprzewidywalne. Niektóre uciekają, inne chowają się, a niektóre mogą być agresywne.

Jak chronić zwierzę w Bonfire Night?

Jeśli zależy nam na tym, aby zniwelować stres u zwierzęcia w Bonfire Night, powinniśmy pomyśleć o odpowiednim przygotowaniu i zabezpieczeniu przestrzeni naszego pupila, aby była najbardziej spokojna i przyjazna.

Nie wolno przeszkadzać zwierzęciu w znalezieniu bezpiecznej dla niego przestrzeni. Warto także zaktualizować dane mikroczipa (adres i numer telefonu kontaktowego). Gdyż zwierzęta często uciekają przed hukiem i są bardziej narażone na zgubienie się.

Należy zapewnić zwierzęciu kryjówkę, w której będą mogły się schronić w czasie pokazu sztucznych ogni. W przypadku małych futrzaków może to być wyściełana budka lęgowa. A w przypadku psów i kotów – zakryta klatka lub zamknięte legowisko.

Można również włączyć spokojną muzykę, aby odrobinę zagłuszyć odgłosy fajerwerków. Może to być nawet audiobook lub podcast.

Można także próbować przyzwyczaić pupila i odtwarzać specjalne ścieżki dźwiękowe z fajerwerkami, aby mógł się przyzwyczaić do nich w kontrolowanej przestrzeni.