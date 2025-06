Amazon stworzy tysiące nowych miejsc pracy w UK! Gdzie i kiedy powstaną nowe centra?

Amazon przekazał informacje o swoich planach na ekspansję w Wielkiej Brytanii. Technologiczny gigant obiecuje tysiące nowych miejsc pracy w UK. Firma planuje zainwestować aż 40 miliardów funtów na przestrzeni najbliższych trzech lat.

Nowe magazyny Amazona mają powstać w takich miejscach jak Hull i Northampton. Premier Keir Stramer nazwał strategię rozwoju firmy „dużym zwycięstwem dla Wielkiej Brytanii”.

- Advertisement -

Amazon ma plany otwarcia jeszcze w tym roku centrum realizacji zamówień w Hull. To stworzy około 2000 miejsc pracy. Kolejne 2000 miejsc pracy ma z kolei powstać, gdy zbudowany zostanie magazyn w Northampton w 2026 roku.

Jednak to nie wszystko. Amazon zapowiada, że do 2027 zamierza wybudować dwa kolejne magazyny w East Midlands, jednak szczegółów lokalizacji jeszcze nie poznaliśmy.

Amazon już teraz zatrudnia w Wielkiej Brytanii 75 tysięcy osób. Poza budowaniem nowych magazynów w kraju, przekazano też o planach powiększenia siedziby firmy w Londynie, która znajduje się w dzielnicy Shoreditch.

Inwestycja obejmuje lwią część z 8 miliardów funtów już przeznaczonych na centra danych w Wielkiej Brytanii. Obejmuje też fundusze na usprawnienie operacji i infrastruktury, takie jak technologia dronów, Prime oraz poprawa wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

Premier zachwala planowane inwestycje Amazon

Planowanymi inwestycjami zachwycony jest premier Stramer.

– Inwestycja Amazona o wartości 40 miliardów funtów to kolejny ogromny sukces Wielkiej Brytanii i dowód ogromnego zaufania do naszego kraju, jako najlepszego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej – mówi.

– To oznacza tysiące nowych miejsc pracy – realnych możliwości dla obywateli na zbudowanie karier, nauczenia się nowych umiejętności i zapewnienia bytu rodzinom – dodaje.

Odnosząc się do ogólnokrajowych korzyści, dyrektor generalny Amazon, Andy Jassy, powiedział:

– Kiedy Amazon inwestuje, to nie tylko w Londynie i na południowym wschodzie. Wprowadzamy innowacje i tworzymy miejsca pracy w całej Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej. W ten sposób wzmacniamy gospodarkę Wielkiej Brytanii i zapewniamy lepsze doświadczenia dla klientów, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.