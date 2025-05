Kompleksowa opieka zdrowotna w ArtMedica Londyn – GP, USG, ginekologia, badania krwi w jednym miejscu

artykuł przygotowany dla partnera

ArtMedica w Acton to nowoczesna polska klinika w Londynie, oferująca szeroki zakres usług medycznych dla osób dorosłych i dzieci. W jednym miejscu pacjenci mogą skorzystać z konsultacji lekarza rodzinnego (GP), nowoczesnych badań USG, opieki ginekologicznej – oraz badań laboratoryjnych, w tym pełnej diagnostyki krwi.

- Advertisement -

To idealne rozwiązanie dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy cenią sobie profesjonalizm, szybki dostęp do usług i możliwość swobodnej rozmowy z lekarzem w ojczystym języku.

Lekarz rodzinny (GP) – lekarz pierwszego kontaktu



GP, czyli General Practitioner, to lekarz rodzinny – pierwszy specjalista, do którego należy zgłosić się w przypadku pogorszenia samopoczucia, infekcji, przewlekłych dolegliwości czy konieczności diagnostyki. W ArtMedica konsultacje GP odbywają się bez zbędnego oczekiwania, a lekarz może od razu zlecić dodatkowe badania – krwi, moczu, USG – i w razie potrzeby skierować pacjenta do specjalisty.

Typowe objawy, z którymi pacjenci zgłaszają się do GP to m.in:

gorączka i objawy przeziębienia utrzymujące się ponad 10 dni,

przewlekły ból (głowy, brzucha, mięśni, stawów),

problemy z oddychaniem, duszności, kaszel,

zaburzenia trawienia (wzdęcia, zgaga, biegunka, zaparcia),

zmęczenie, osłabienie, niepokojące zmiany skórne.

Lekarz rodzinny w ArtMedica prowadzi także pacjentów z chorobami przewlekłymi (np. cukrzyca, nadciśnienie, astma, choroby tarczycy), oferując ciągłość opieki i nowoczesne podejście do leczenia.

Badania USG – nowoczesna diagnostyka obrazowa

ArtMedica dysponuje nowoczesną pracownią ultrasonografii, umożliwiającą wykonywanie szerokiego zakresu badań USG:

jamy brzusznej i układu moczowego

tarczycy

piersi

narządów rodnych

prostaty i jąder

stawów biodrowych u niemowląt

Każde badanie wykonywane jest przez wykwalifikowanego specjalistę z zachowaniem najwyższych standardów diagnostycznych. Pacjent otrzymuje szczegółowy raport w języku angielskim, możliwy do wykorzystania również w ramach dalszej opieki w NHS lub placówkach prywatnych.

Ginekologia – kompleksowa opieka zdrowia kobiety

Gabinet ginekologiczny ArtMedica oferuje pełen zakres usług w zakresie diagnostyki, leczenia i profilaktyki zdrowia intymnego kobiet:

konsultacje ginekologiczne i hormonalne

USG ginekologiczne i położnicze

cytologia i badania kontrolne

diagnostyka infekcji intymnych

opieka w trakcie ciąży i planowania ciąży

wsparcie w okresie menopauzy

antykoncepcja

Każda pacjentka objęta jest indywidualną opieką, z zachowaniem pełnej dyskrecji i komfortu wizyty. Opieka prowadzona jest przez polskich specjalistów z doświadczeniem w praktyce międzynarodowej.

Badania laboratoryjne – profilaktyka i diagnostyka

ArtMedica oferuje również szeroki zakres badań laboratoryjnych, w tym:

morfologia krwi

badania hormonalne

diagnostyka infekcji

biochemia i enzymy wątrobowe

testy alergiczne

badania dla kobiet w ciąży

badania okresowe dla pracowników

Pobrania odbywają się w godzinach porannych, po wcześniejszym umówieniu terminu. Wyniki analiz dostępne są szybko, z możliwością omówienia ich z lekarzem prowadzącym. Pacjenci mogą otrzymać raporty w języku angielskim i polskim.

Dlaczego ArtMedica?

ArtMedica to miejsce, w którym pacjenci mogą liczyć na opiekę doświadczonych, polskich lekarzy, którzy doskonale rozumieją zarówno medyczne potrzeby, jak i kulturowe oczekiwania Polonii mieszkającej w Wielkiej Brytanii. Obsługa dostępna jest w języku polskim i angielskim, co pozwala na pełne zrozumienie diagnozy i zaleceń lekarskich.

Klinika dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym – na miejscu wykonuje się badania USG oraz analizy laboratoryjne, co znacząco skraca czas potrzebny na postawienie trafnej diagnozy. Pacjenci doceniają również krótki czas oczekiwania na wizytę oraz transparentność kosztów, bez ukrytych opłat i niejasnych warunków.

To właśnie połączenie dostępności, profesjonalizmu i szerokiej oferty usług sprawia, że ArtMedica stanowi rzetelną alternatywę dla długich kolejek i ograniczeń systemu publicznego. Wszystko w jednym miejscu – sprawnie, bezpiecznie i z troską o pacjenta.

Dane kontaktowe

[email protected]

tel. 07300 216835

facebook.com/ArtMedicaActon