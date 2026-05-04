Lecisz latem z UK? Linie mogą łączyć loty i zmieniać godziny

Brytyjski rząd opracował plany awaryjne, które pozwolą liniom lotniczym planować loty z wyprzedzeniem. Dzięki temu będą mogły uniknąć odwołań w ostatniej chwili, które są utrapieniem dla pasażerów.

Niewiele wskazuje na to, aby sytuacja związana z niedoborami paliwa lotniczego, miała poprawić się w najbliższym czasie. Dlatego brytyjski rząd postanowił pod naciskiem linii lotniczych opracować plan awaryjny.

Odwoływanie lotów z kilkudniowym wyprzedzeniem

Za sprawą nowego planu awaryjnego linie lotnicze będą mogły odwoływać loty z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. I nie tracić cennych slotów na starty i lądowania na zatłoczonych lotniskach. To z kolei pozwoli uniknąć odwołań lotów w ostatniej chwili, z czego skorzystają pasażerowie.

Minister transportu, Heidi Alexander powiedziała:

– Ostatnią rzeczą, jakiej chcę, jest to, żeby pasażer, który pojawi się przy bramce odlotów, otrzymał SMS-a z informacją o odwołaniu lotu.

Linie lotnicze będą mogły łączyć loty na trasach do tego samego miejsca docelowego w tym samym dniu. Dzięki temu pasażerowie mogliby zostać przeniesieni z pierwotnej rezerwacji na podobną w celu zaoszczędzenia paliwa.

Przewoźnicy twierdzą, że obecnie nie mają problemów z dostawami paliwa. Ale eksperci ostrzegają, że zakłócenia w dostawach spowodowane wojną z Iranem mogą spowodować niedobory w ciągu kilku tygodni.

Dziennikarz Simon Calder powiedział BBC, że celem planu awaryjnego jest „priorytetowe traktowanie lotów wakacyjnych nad lotami służbowymi”.

Korekta rozkładu lotów pozwoli na oszczędności

Rząd chce umożliwić liniom lotniczym oszczędzanie paliwa poprzez wcześniejszą korektę rozkładów lotów, na przykład poprzez redukcję jednego lub dwóch lotów dziennie na trasie, na której mają wiele połączeń do tego samego miejsca docelowego.

Linie lotnicze zazwyczaj niechętnie to robią, ponieważ narażałoby to ich prawo do zachowania przydzielonych slotów na starty i lądowania na lotniskach takich jak londyńskie Heathrow i Gatwick.

Najpopularniejsze sloty mogą być warte dziesiątki milionów funtów, gdy są wymieniane między liniami lotniczymi.

Przydzielone sloty w okresie letnim lub zimowym zazwyczaj przechodzą na następny rok. Ale istnieje jeden kluczowy warunek: muszą być wykorzystywane przez co najmniej 80 proc. czasu. W przeciwnym razie mogą przejąć je konkurencyjne linie lotnicze.

W praktyce może to zachęcić linie lotnicze do latania samolotami w połowie pustymi, aby utrzymać sloty.

Obecnie obowiązujące przepisy znajdziemy w rozporządzeniu Airports Slot Allocation Regulations z 2025 roku, które włączyło przepisy UE do prawa brytyjskiego.

Prawa pasażera w przypadku odwołania lotu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku poważnego opóźnienia lub odwołania lotu pasażerowie mają prawo do pewnego wsparcia ze strony linii lotniczych.

Dotyczy to zmiany trasy lub zwrot kosztów, a także zapewnienia „opieki i pomocy”, takiej jak jedzenie, napoje i nocleg w razie potrzeby.

Przepisy oznaczają również, że pasażerowie mają prawo do odszkodowania w przypadku poważnych zakłóceń.

Linie lotnicze lobbowały za wyraźnym zaklasyfikowaniem niedoborów paliwa jako „nadzwyczajnych okoliczności”, co pozwoliłoby im uniknąć wypłaty odszkodowań. Jak dotąd apel ten nie spotkał się z odzewem w Wielkiej Brytanii. Ale Komisja Europejska zasugerowała, że linie lotnicze mogą uniknąć wypłaty odszkodowania. Jeśli „udowodnią, że zakłócenia były bezpośrednio spowodowane niedoborem paliwa lotniczego i że podjęto wszelkie uzasadnione środki”.