Nowa opłata dla mieszkańców mieszkań socjalnych? Koniec z tanimi mieszkaniami dla bogatych

Czy mieszkania socjalne powinny być przyznawane dożywotnio? Czy czynsz w nich powinien być niezależny od dochodów i stały w przypadku ich wzrostu. Pomiędzy prawem do mieszkania a kurczącymi się zasobami lokali socjalnych tkwią ludzie. Czasami w coraz dziwniejszej sytuacji. Czy pojawi się nowa opłata dla mieszkańców mieszkań socjalnych i kogo obejmie?

W Niemczech ponownie wraca temat zasad korzystania z mieszkań socjalnych i tego, czy osoby, których sytuacja finansowa znacząco się poprawiła, powinny nadal korzystać z preferencyjnych stawek czynszu.

- Advertisement -

W centrum debaty znajduje się propozycja wprowadzenia lub rozszerzenia tzw. Fehlbelegungsabgabe. Dodatkowej opłaty dla najemców, którzy już nie spełniają kryteriów dochodowych, ale nadal zajmują mieszkania socjalne.

Spór dotyczy fundamentalnego pytania: czy mieszkanie socjalne ma być wsparciem na start, czy dożywotnim przywilejem.

Nowa opłata dla mieszkańców mieszkań socjalnych – kto dziś mieszka w lokalach komunalnych?

Mieszkania socjalne w Niemczech są przeznaczone dla osób o niższych dochodach, które posiadają tzw. Wohnberechtigungsschein. Jest to zaświadczenie potwierdzające prawo do najmu takiego lokalu. System ma wspierać osoby, które nie są w stanie wynająć mieszkania na rynku komercyjnym.

W praktyce jednak w wielu przypadkach dochodzi do sytuacji, w której lokatorzy wprowadzają się jako osoby spełniające kryteria. Jednak następnie ich sytuacja finansowa poprawia się. Dzieje się to po zmianie pracy, awansie lub rozpoczęciu działalności gospodarczej. Mimo to nadal mogą korzystać z preferencyjnych warunków najmu.

Czym jest „dożywotnie korzystanie”?

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów obecnego systemu jest brak automatycznego „wygaśnięcia” prawa do mieszkania socjalnego. W większości niemieckich landów – poza nielicznymi wyjątkami – raz przyznany lokal może być zajmowany nawet wtedy, gdy dochody lokatora znacząco przekroczą wymagany próg.

Oznacza to, że w praktyce mieszkanie socjalne może stać się długoterminowym lub nawet dożywotnim rozwiązaniem. I to niezależnie od aktualnej sytuacji finansowej mieszkańca. Krytycy podkreślają, że prowadzi to do blokowania zasobów mieszkaniowych, które mogłyby trafić do osób faktycznie potrzebujących wsparcia.

Dlaczego system budzi kontrowersje?

Największe napięcia dotyczą kwestii sprawiedliwości społecznej. Zwolennicy zmian argumentują, że system nie nadąża za zmianami życiowymi mieszkańców. Osoba, która kilka lat temu spełniała kryteria, dziś może zarabiać znacznie powyżej średniej. Mimo to nadal korzysta z taniego najmu finansowanego pośrednio z pieniędzy publicznych.

Jak wskazują organizacje społeczne i część polityków, ta praktyka mocno ograniczazasoby mieszkań socjalnych. W warunkach kryzysu mieszkaniowego w Niemczech prowadzi to do sytuacji, w której osoby o najniższych dochodach mają coraz mniejsze szanse na uzyskanie lokalu socjalnego.

Nowa opłata dla mieszkańców mieszkań socjalnych – jak miałaby działać zmiana?

Wśród rozważanych reform pojawia się rozwiązanie znane już w części kraju – szczególnie w Hesji. Zakłada ono wprowadzenie opłaty wyrównawcze. Jedynie dla osób, których dochody przekraczają określony próg.

Mechanizm działałby w prosty sposób. Jeśli dochód gospodarstwa domowego przekroczy limit uprawniający do mieszkania socjalnego, najemca nie traci automatycznie lokalu, ale zaczyna płacić dodatkową opłatę. Jej wysokość zależy od poziomu przekroczenia dochodów.

Środki z takich opłat mają być przeznaczane na budowę nowych mieszkań socjalnych lub modernizację istniejących zasobów komunalnych.

Cel reformy i stanowisko rządu

Niemiecki rząd oraz eksperci pracujący nad reformą prawa najmu podkreślają, że celem nie jest „karanie” mieszkańców, ale zwiększenie rotacji w zasobach mieszkaniowych i lepsze dopasowanie systemu do realnej sytuacji społecznej.

W tle reformy znajduje się także narastający kryzys dostępności mieszkań w dużych miastach. Czynsze rynkowe rosną szybciej niż dochody, a liczba mieszkań socjalnych nie nadąża za popytem.

Dlatego – jak argumentują zwolennicy zmian – utrzymywanie preferencyjnych warunków dla osób o wysokich dochodach ogranicza dostęp do mieszkań dla najbardziej potrzebujących.

Co dalej z systemem mieszkań socjalnych w Niemczech?

Propozycje reform mają zostać przedstawione w najbliższych miesiącach. Dyskusja dotyczy nie tylko samej opłaty, ale również szerszej przebudowy systemu: częstszej weryfikacji dochodów, ograniczenia czasu korzystania z mieszkań socjalnych oraz wzmocnienia kontroli nadużyć.