Wysokie kary dla pasażerów Ryanaira za spóźnienie na lot i błędy w rezerwacji

Podniesiono kary dla pasażerów Ryanaira. Ich wysokość może dojść nawet do 160 funtów. W czym należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć dodatkowych kosztów?

Przed szczytem sezonu turystycznego i rezerwacją lotu na wakacje warto zwrócić uwagę na pewne kwestie, których niedopilnowanie może uszczuplić nasz budżet. Dodatkową motywacją może być fakt, że podniesiono też kary dla pasażerów Ryanaira. Jeśli nie dopilnujemy drobnych szczegółów, możemy pozbawić się nawet 160 funtów.

Kary dla pasażerów Ryanaira

Dokonując rezerwacji biletu lotniczego w pośpiechu lub ze względu na małą klawiaturę telefonu, możemy zrobić literówkę w nazwisku. Jednak poprawa tego błędu może kosztować w Ryanairze nawet 160 funtów.

Okazuje się, że oprócz kary w wysokości 100 funtów za spóźnienie na lot, opłata za zmianę nazwiska jest jedną z najwyższych, z jakimi mogą się spotkać pasażerowie Ryanaira. Tanie linie lotnicze pozwalają na zmianę danych pasażera w krótkim terminie w przypadku wystąpienia błędu.

Irlandzki przewoźnik podaje: „Zmiany nazwisk są dozwolone dla wszystkich rezerwacji. Przy czym pełne zmiany są możliwe online do 24 godzin przed odlotem lub na lotnisku do dwóch godzin przed odlotem, za opłatą. Bezpłatne poprawki obejmują zamianę imienia i nazwiska w ciągu 48 godzin od rezerwacji. Lub jednorazową zmianę do trzech znaków w nazwisku, do 48 godzin przed odlotem”.

Jeśli pasażerowie zauważą błąd dopiero po przybyciu na lotnisko, koszt może wynieść 160 funtów.

Restrykcyjne zasady irlandzkich linii

Ryanair znany jest z kar nakładanych na podróżnych, którzy próbują nadać dodatkowy bagaż, ale równie surowo traktuje ich błędy. Poprawienie prostej literówki jest bezpłatne, ale – jak wspomnieliśmy – tylko wtedy, gdy pasażerowie poprawią ją w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji.

Ta bezpłatna korekta jest dostępna tylko dla osób, które dokonały rezerwacji bezpośrednio w Ryanair. Natomiast po upływie dwudniowego okresu, podróżni muszą uiścić opłatę w wysokości 115 funtów. A jeśli zmiany dokonuje się na lotnisku, kwota ta wzrasta do 160 funtów.

Ważne jest, aby upewnić się, że imię i nazwisko w paszporcie zgadza się z tym, którego używamy do wejścia na pokład. Czasem porzucenie pierwotnej rezerwacji i dokonanie nowej (z poprawną pisownią) może być tańsze niż naprawienie pierwotnego błędu.

Ryanair twierdzi, że rezerwacje dokonane na nazwisko panieńskie można zaktualizować bez dodatkowych kosztów. Rzecznik linii powiedział: „Jeśli zarezerwowałaś lot, używając nazwiska panieńskiego, dokonamy zmiany nazwiska w twojej rezerwacji bezpłatnie. Jeśli zmienisz nazwisko w paszporcie przed datą podróży. Będziesz musiała mieć dowód (kopię aktu małżeństwa)”.