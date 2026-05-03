imigracja w UK
Wielka Brytania nie ma możliwości zamknięcia się na migrantów / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Wielka Brytania się starzeje. Bez migrantów nie przetrwa

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Brytyjska demografia wchodzi w etap, który trudno zignorować. Społeczeństwo się starzeje, a przyrost naturalny przestaje być motorem wzrostu. Przyszłość kraju będzie w dużej mierze zależna od migracji.

Zgodnie z prognozami Urzędu Statystyk Narodowych (ONS) od 2026 roku liczba zgonów zacznie przewyższać liczbę urodzeń. W ciągu dekady, między 2024 a 2034 rokiem, urodzi się 6,4 mln osób, a umrze aż 6,9 mln. Populacja wzrośnie jedynie dzięki migracji, która ma dodać netto 2,2 mln ludzi. W 2024 roku migracja netto do Wielkiej Brytanii była niższa niż szacowano.

Imigracja w UK jako stabilny fundament wzrostu

Wielka Brytania nie ma możliwości zamknięcia się na migrantów – gospodarka i system społeczny zwyczajnie tego nie wytrzymają. Tempo migracji ma być niższe niż wcześniej zakładano, niemniej nadal pozostanie ważnym czynnikiem rozwoju. W latach 2024–2034 do kraju przyjedzie 7,3 mln osób, a wyjedzie 5,1 mln.

- Advertisement -

ONS podkreśla, że to właśnie migracja netto odpowiada za cały prognozowany wzrost populacji – o 1,7 mln osób do poziomu 71 mln w 2034 roku. To mniej niż wcześniejsze prognozy, które mówiły o 72,2 mln. W dłuższej perspektywie liczba ludności osiągnie szczyt w latach 50. XXI wieku, a potem zacznie spadać. Dla Polaków to sygnał jasny: mimo zmian politycznych po brexicie Wielka Brytania nadal będzie potrzebować pracowników z zagranicy.

Na razie rząd zaostrza perspektywę wobec imigrantów. Niektórzy imigranci będą czekać 20 lat na osiedlenie się w UK. Dodatkowo będą szeroko zakrojone kontrole osób z pre-settled status.

Starzejące się społeczeństwo i rosnące wyzwania

Największym wyzwaniem nie jest liczba ludności, lecz jej struktura. W najbliższych 10 latach liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie z 12,4 mln do 14,2 mln. Jednocześnie liczba dzieci spadnie o 1,6 mln, a grupa osób w wieku produkcyjnym będzie rosła dużo wolniej niż grupa seniorów.

imigracja w UK
Według prognozy ONS w latach 2024–2034 do Wielkiej Brytanii przyjedzie ponad 7 mln osób, a wyjedzie około 5 mln / fot. Shutterstock.com

Statystyka wywrze ogromną presję na system finansów publicznych, ochrony zdrowia (NHS), emerytalny oraz opieki długoterminowej. I w efekcie pojawi się większe zapotrzebowanie na pracowników – także z Polski. Dzisiaj nie wszyscy chcą zostawać poza ojczyzną. Znany historyk Norman Davies stwierdził, że Wielka Brytania się zmieniła i przestaje być dobrym miejscem do życia.

Gdzie zmiany będą największe?

Nie wszystkie części Wielkiej Brytanii będą rozwijać się w tym samym tempie. Prognozy ONS pokazują wyraźne różnice regionalne:

  • Anglia – najszybszy wzrost, około 2,9 proc., populacja osiągnie szczyt na poziomie 62,1 mln w połowie lat 50.
  • Walia – wzrost na poziomie 1 proc., szczyt około 3,2 mln w połowie lat 30.
  • Szkocja – najwolniejszy wzrost, 0,3 proc., populacja około 5,6 mln.
  • Irlandia Północna – wzrost 0,6 proc., osiągnie około 1,9 mln mieszkańców.

Wielka Brytania będzie w miarę upływu czasu bardziej zależna od migrantów, a jednocześnie stanie się krajem z rosnącymi kosztami życia i większym obciążeniem systemu emerytalnego. Dla Polaków oznacza to z jednej strony stabilne perspektywy zatrudnienia, a z drugiej – konieczność funkcjonowania w trudnych warunkach.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej
Konto brytyjskie z uczciwym kursem

Banki w UK potrafią doliczyć nawet 3-5% marży do każdego przelewu do Polski lub innego kraju. Wysyłając £1000 przez Wise, odbiorca otrzyma średnio o 150-250 PLN więcej niż przy tradycyjnym przelewie bankowym.

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Tysiące rodziców może stracić Child Benefit, jeśli nie zareagują szybko

Child Benefit wynosi 26,05 funta tygodniowo na pierwsze dziecko i 17,25 funta na każde kolejne. Przysługuje on rodzicom lub opiekunom dzieci do 16. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – aż do ukończenia 20 lat.
Praca i finanse

Landlord może mieć problemy z HMRC – co to oznacza dla najemców?

Konsekwencje finansowe dla landlorda mogą uruchomić łańcuch zdarzeń, który pośrednio dotknie najemców.
Kryzys w UK

Rewolucja na rynku najmu 2026: państwo wkracza do mieszkań. Ratunek dla najemców czy ryzyko dla rynku

Regulacja czynszów, ograniczenie praw właścicieli, ochrona zasobu komunalnego i wzmocnienie pozycji najemców tworzą nową architekturę rynku najmu mieszkań w Wielkiej Brytanii.
Praca i finanse

Kontrola stanu zdrowia świadczeniobiorców PIP. DWP wprowadziło ważne zmiany

Zmiany obejmują głównie osoby powyżej 25. roku życia oraz tych, którzy już pobierają świadczenie. Nowi wnioskodawcy również trafiają do systemu
Praca i finanse

Awaria Lloyds Bank z marca 2026 objęła pół miliona osób. Kto może starać się o odszkodowanie?

Awaria Lloyds Bank z marca 2026 - jakie są jej konsekwencje, ile osób jest poszkodowanych i czy klientom przysługują odszkodowania?

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie