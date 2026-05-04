Nadal trwają poszukiwania 14-letniego Polaka
Nadal trwają poszukiwania 14-letniego Polaka / fot. Policja
HolandiaŻycie w Holandii
2 min.czytania

Poszukiwania 14-letniego Polaka. Wyruszył na rowerze z Holandii i ślad po nim zaginął

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Od dwóch tygodni trwają poszukiwania 14-letniego Polaka, który wyruszył na rowerze z Apeldoorn w Holandii i przemieszcza się najprawdopodobniej do Polski lub dalej na wschód. Policja prosi o pomoc osoby, które mogłyby posiadać jakiekolwiek informacje na temat pobytu chłopca.

Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że poszukiwany 14-letni Polak najprawdopodobniej opuścił Holandię z własnej woli. Ustalono, że kieruje się na wschód w kierunku Polski lub dalej.

Międzynarodowe poszukiwania 14-letniego Polaka

Holenderska policja, która jako pierwsza zaczęła badać sprawę zaginięcia 14-letniego Polaka, poinformowała, że nic nie wskazuje na to, aby chłopiec padł ofiarą przestępstwa. Najprawdopodobniej opuścił on Holandię z własnej woli i udał się do Polski lub dalej na wschód.

- Advertisement -

Nastolatek opuścił dom rodzinny po południu w sobotę, 18 kwietnia. Policja podejrzewa, że przekroczył granicę z Niemcami przez Twente.

Rzecznik rodziny chłopca poinformował, że bliscy są w szoku po zaginięciu 14-letniego Maxima i jego przypuszczalnej podróży do Polski bądź Rosji. Rzecznik dodał także, że w domu Polaka nie było żadnych problemów i poważnych zdarzeń, które mogłyby go skłonić do wyjazdu. Odmówił jednak podania dalszych szczegółów na temat hipotetycznej podróży chłopca do Rosji.

Zmiana wizerunku zaginionego

Początkowo policja opublikowała zdjęcie chłopca z kręconymi włosami, jednak teraz pojawiły się przypuszczenia, że je zgolił. To z kolei skłoniło zarówno holenderską jak i polską policję do opublikowania zmienionego zdjęcia, na którym 14-latek ma krótkie włosy.

Nastolatek nie zabrał ze sobą w podróż zbyt wiele rzeczy. Jednak policja podała, iż ma powody sądzić, że dobrze przygotował się do wyjazdu.

W serwisie X polska policja poinformowała, że Maxim „wyruszył na rowerze ze swojego domu w dzielnicy Zuidbroek”. A w dniu zaginięcia miał na sobie czarną kurtkę i spodnie dresowe marki Nike oraz czarne trampki. Ponadto chłopiec jechał na szarym rowerze marki Stella z czerwono-pomarańczowym plecakiem.

Policja napisała: „Chłopiec może kierować się przez teren Niemiec w kierunku wschodniej granicy Polski. Najprawdopodobniej przemieszcza się na rowerze, ale możliwe jest również, że korzysta z innego środka transportu. Jeśli widziałeś Maxima lub posiadasz jakieś informacje, mogące pomóc w odnalezieniu chłopca, skontaktuj się z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, dzwoniąc na numer 47 72 510 05”.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Wyższe wynagrodzenie urlopowe dla pracowników zatrudnionych na część etatu

Pracownicy zatrudnieni w Holandii na część etatu lub zarabiający płacę minimalną otrzymają w tym roku wyższe wynagrodzenie urlopowe.

W maju holenderski urząd skarbowy zmienia konto bankowe

Od 1 maja holenderski urząd skarbowy przechodzi na nowe konto bankowe. Do tego czasu podatnicy będą musieli zaktualizować dane.

Tajemnicza śmierć Polaka w Holandii. Policja apeluje do świadków

W Lelystad w Holandii trwa śledztwo w sprawie śmierci 57-letniego Polaka. Od 10 kwietnia przebywał w szpitalu. Mężczyzna został znaleziony w jednym z mieszkań przy ulicy Blauwe Slenk w ciężkim stanie. Natomiast kilka dni później - 17 kwietnia - zmarł.

Ceny energii w Holandii znów w górę. Coraz więcej osób zmienia dostawcę — sprawdzamy czy warto?

Najnowsze dane z badania Multiscope pokazują, że około 1,7 miliona holenderskich gospodarstw domowych bierze pod uwagę przejście do innej firmy energetycznej.

Polak kontra gigant z Holandii. Zapadł wyrok, który może zmienić pracę tysięcy migrantów

AKTUALIZACJA
Proces Pawła Rudzkiego stawia fundamentalne pytanie o granice odpowiedzialności firm korzystających z pracy migrantów: czy wielkie koncerny mogą przez lata korzystać z pracy ludzi formalnie zatrudnianych przez pośredników, unikając wobec nich pełnych obowiązków pracodawcy?

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport