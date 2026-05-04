Poszukiwania 14-letniego Polaka. Wyruszył na rowerze z Holandii i ślad po nim zaginął

Od dwóch tygodni trwają poszukiwania 14-letniego Polaka, który wyruszył na rowerze z Apeldoorn w Holandii i przemieszcza się najprawdopodobniej do Polski lub dalej na wschód. Policja prosi o pomoc osoby, które mogłyby posiadać jakiekolwiek informacje na temat pobytu chłopca.

Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że poszukiwany 14-letni Polak najprawdopodobniej opuścił Holandię z własnej woli. Ustalono, że kieruje się na wschód w kierunku Polski lub dalej.

Międzynarodowe poszukiwania 14-letniego Polaka

Holenderska policja, która jako pierwsza zaczęła badać sprawę zaginięcia 14-letniego Polaka, poinformowała, że nic nie wskazuje na to, aby chłopiec padł ofiarą przestępstwa. Najprawdopodobniej opuścił on Holandię z własnej woli i udał się do Polski lub dalej na wschód.

- Advertisement -

Nastolatek opuścił dom rodzinny po południu w sobotę, 18 kwietnia. Policja podejrzewa, że przekroczył granicę z Niemcami przez Twente.

Rzecznik rodziny chłopca poinformował, że bliscy są w szoku po zaginięciu 14-letniego Maxima i jego przypuszczalnej podróży do Polski bądź Rosji. Rzecznik dodał także, że w domu Polaka nie było żadnych problemów i poważnych zdarzeń, które mogłyby go skłonić do wyjazdu. Odmówił jednak podania dalszych szczegółów na temat hipotetycznej podróży chłopca do Rosji.

❗️Apel Policji holenderskiej w sprawie zaginionego 14-latka Policja holenderska prowadzi poszukiwania małoletniego obywatela Holandii. Maxim ma 14 lat i ostatni raz był widziany w dniu 18 kwietnia 2026 roku w miejscowości Apeldoorn w Holandii, kiedy około południa wyruszył na… pic.twitter.com/EJGezXDlXP — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) April 30, 2026

Zmiana wizerunku zaginionego

Początkowo policja opublikowała zdjęcie chłopca z kręconymi włosami, jednak teraz pojawiły się przypuszczenia, że je zgolił. To z kolei skłoniło zarówno holenderską jak i polską policję do opublikowania zmienionego zdjęcia, na którym 14-latek ma krótkie włosy.

Nastolatek nie zabrał ze sobą w podróż zbyt wiele rzeczy. Jednak policja podała, iż ma powody sądzić, że dobrze przygotował się do wyjazdu.

W serwisie X polska policja poinformowała, że Maxim „wyruszył na rowerze ze swojego domu w dzielnicy Zuidbroek”. A w dniu zaginięcia miał na sobie czarną kurtkę i spodnie dresowe marki Nike oraz czarne trampki. Ponadto chłopiec jechał na szarym rowerze marki Stella z czerwono-pomarańczowym plecakiem.

Policja napisała: „Chłopiec może kierować się przez teren Niemiec w kierunku wschodniej granicy Polski. Najprawdopodobniej przemieszcza się na rowerze, ale możliwe jest również, że korzysta z innego środka transportu. Jeśli widziałeś Maxima lub posiadasz jakieś informacje, mogące pomóc w odnalezieniu chłopca, skontaktuj się z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, dzwoniąc na numer 47 72 510 05”.