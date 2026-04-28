Brytyjski rząd zabrał głos w sprawie tego, czy loty z UK są zagrożone
Brytyjski rząd zabrał głos w sprawie tego, czy loty z UK są zagrożone / fot. Shutterstock
Czy loty z UK są zagrożone? Rząd wydał ważny komunikat dla pasażerów

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Przed tym, że loty z UK są zagrożone, ostrzegały niedawno linie lotnicze. Powodem jest utrzymująca się wojna na Bliskim Wschodzie i rosnące ceny paliwa lotniczego. Aby ostudzić emocje w tym temacie, na interwencję zdecydował się brytyjski rząd wydając komunikat do podróżnych.

Jeszcze niedawno szef Ryanaira, Michael O’Leary ostrzegał, że przewoźnik może być zmuszony odwołać od 5 do 10 proc. wszystkich swoich lotów w maju, czerwcu i lipcu. Zdaniem szefa irlandzkich linii – Wielka Brytania jest najbardziej narażonym krajem w całej Europie. W miarę zbliżania się sezonu wakacyjnego emocje podróżnych rosną, a sytuacja staje się niepewna. Dlatego też na interwencję zdecydował się brytyjski rząd.

Brytyjski rząd o tym, czy loty z UK są zagrożone

Na brytyjskiej stronie rządowej pojawiła się we wtorek informacja o tym, że „rząd współpracuje z branżą lotniczą i partnerami międzynarodowymi, aby zapewnić pasażerom swobodę przemieszczania się”.

Informacja jest konkretna – rząd radzi, aby pasażerowie nie zmieniali teraz swoich planów dotyczących podróży. Powołując się na linie lotnicze, władze twierdzą, że nie ma obecnie powodów do niepokoju, a linie lotnicze nie odczuwają niedoboru paliwa.

Potwierdzono także informację podaną wcześniej przez linie lotnicze, że kupują one paliwo z wyprzedzeniem i na określony czas mają jego zapas. Rząd nie przestrzegł jednak przed tym, na co zwrócił uwagę szef globalnej organizacji energetycznej. Według niego zapasy paliwa lotniczego wystarczą tylko na sześć tygodni. Później pojawią się niedobory.

Brytyjskie władze podkreślają jednak, że monitorują ryzyko, aby zminimalizować zakłócenia dla pasażerów.

Rząd zwraca uwagę podróżnych na to, aby przypomnieli sobie swoje prawa w związku z odwołaniem lotów
Rząd zwraca uwagę podróżnych na to, aby przypomnieli sobie swoje prawa w związku z odwołaniem lotów / fot. Shutterstock

Warto poznać prawa pasażera

Czego jeszcze dowiadujemy się na stronie rządowej? Otóż, pojawia się tam przypomnienie, że w przypadku odwołania lotu pasażerom przysługują konkretne prawa. Jest wśród nich także prawo do pełnego zwrotu kosztów lub zmiany lotu.

Rząd przypomina, że zgodnie z prawem, pełen zwrot kosztów podróży lub rezerwacja na alternatywny lot przysługuje nam w określonych sytuacjach. Należą do nich m.in. takie, gdy:

  • wylatujemy z lotniska w UK dowolnymi liniami lotniczymi,
  • przylatujemy na lotnisko w UK liniami lotniczymi z UE lub UK,
  • przylatujemy na lotnisko w UE brytyjskimi liniami lotniczymi.
