Dlaczego klasyczny adblocker to za mało w 2025 roku? Surfshark CleanWeb idzie o krok dalej

W 2025 roku reklama cyfrowa to już nie tylko denerwujące banery i wyskakujące okienka. To pełnowymiarowa, wielowarstwowa machina śledzenia, która działa w tle każdej sesji online. I choć tradycyjne blokery reklam potrafią powstrzymać niektóre z tych elementów, to prawdziwe zagrożenie czai się głębiej – w śledzących skryptach, odciskach palców przeglądarki i profilowaniu użytkowników. Dlatego właśnie klasyczny adblock to za mało.

Na szczęście jest Surfshark CleanWeb — nowoczesne rozwiązanie, które redefiniuje pojęcie blokowania reklam.

Więcej niż adblock. Czym jest Surfshark CleanWeb?

Surfshark CleanWeb 2.0 to coś więcej niż tylko narzędzie blokujące reklamy. To wszechstronna tarcza prywatności, która:

blokuje reklamy, wyskakujące okna i złośliwe strony, zanim się załadują,

usuwa śledzące skrypty i trackery, ograniczając budowanie profili reklamowych,

chroni przed phishingiem i malware, pokazując ostrzeżenia przy próbie wejścia na niebezpieczne strony,

zapobiega ładowaniu niechcianych cookies i zmniejsza zużycie danych mobilnych.

Co więcej, działa w przeglądarkach (jako rozszerzenie) i w aplikacjach Surfshark na urządzenia mobilne oraz komputery – bez konieczności uruchamiania VPN.

Dlaczego klasyczne blokery reklam przegrywają?

Większość popularnych, darmowych adblocków blokuje tylko widoczne elementy stron. Nie zatrzymują tego, co najgroźniejsze: śledzenia na poziomie przeglądarki (fingerprinting), analizowania ruchu, śledzenia przez pliki cookies czy ukrytych złośliwych skryptów. Co gorsza, niektóre darmowe adblockery… same gromadzą dane użytkowników.

CleanWeb działa inaczej. Nie tylko niczego nie zbiera, ale aktywnie chroni użytkownika. Jego bazy złośliwych stron są aktualizowane na bieżąco i obejmują ponad milion podejrzanych domen.

Nowy wymiar ochrony: CleanWeb + Alternative ID

Jednym z przełomowych rozwiązań Surfsharka jest możliwość połączenia CleanWeb z funkcją Alternative ID. To narzędzie pozwala stworzyć alternatywną, w pełni kontrolowaną tożsamość online — z aliasem e-mail, unikalnym numerem telefonu i fałszywymi danymi użytkownika.

W efekcie:

żadne algorytmy targetujące nie są w stanie przypisać Ci personalizowanych reklam,

nie trafiasz na listy mailingowe czy do baz marketingowych,

możesz zarejestrować się na dowolnej stronie bez ujawniania swoich danych.

To kompletna dezaktywacja cyfrowej inwigilacji — od momentu otwarcia strony po każdą interakcję z formularzem.

Dlaczego warto przejść na CleanWeb?

Lepsze bezpieczeństwo : ochrona przed phishingiem, złośliwym oprogramowaniem i fałszywymi witrynami.

Większa prywatność : brak śledzenia, zero profilowania, żadnych ukrytych zbieraczy danych.

Szybsze ładowanie stron : brak reklam = więcej zasobów dla treści, którą naprawdę chcesz zobaczyć.

Mniejsze zużycie danych mobilnych : koniec z płaceniem za reklamy, których nie chcesz oglądać.

Dodatkowe funkcje: wykrywanie naruszeń danych, ostrzeżenia przed scamerami, auto-uzupełnianie formularzy.

Surfshark CleanWeb vs darmowe adblockery: nie ma porównania

Darmowe narzędzia często kosztują… Twoje dane. Surfshark to płatna usługa, która nie śledzi, nie zapisuje i nie sprzedaje informacji o użytkownikach. Wybierając CleanWeb, zyskujesz nie tylko blokadę reklam, ale pełnoprawną ochronę tożsamości i prywatności.

Nowa technologia Surfsharka: Everlink – stabilność VPN na zupełnie nowym poziomie

Warto wspomnieć, że Surfshark wprowadził również rewolucyjną technologię Everlink – opatentowaną infrastrukturę, która zapewnia ciągłość połączenia VPN nawet w przypadku jego zerwania. Everlink działa jak mechanizm samonaprawiający, który automatycznie przywraca stabilność tunelu VPN bez potrzeby rozłączania się czy ryzyka ujawnienia adresu IP. To nie tylko wygoda, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo – szczególnie dla tych, którzy cenią prywatność i nie mogą sobie pozwolić na chwilę „odsłonięcia” w sieci.

