Opóźniony lot z powodu złej pogody? Nie daj się zwieść liniom lotniczym!

Opóźnienie lub odwołanie lotu z powodu niekorzystnych warunków pogodowych to jeden z najczęstszych problemów pasażerów podróżujących po Europie. Szczególnie teraz kiedy nastał czas zmian temperaturowych i tworzą się mgły. Wielu pasażerów sądzi, że opóźniony lot z powodu złej pogody to sytuacja w której linie lotnicze nie muszą wypłacać odszkodowania. Jest to jednak mylne przekonanie, na którym korzystają linie lotnicze.

Poniżej prezentujemy pełny poradnik o tym kiedy zła pogoda nie usprawiedliwia braku odszkodowania za opóźniony lot. Wyjaśniamy, co zrobić krok po kroku, jakie dokumenty zbierać oraz kiedy pasażer może ubiegać się o odszkodowanie. Nawet jeśli za loty europejskie należy nam się najniższa kwota rekompensaty wynosząca 250 euro, warto się o nią postarać.

Na jakie przepisy się powołać w przypadku opóźnienia przez złą pogodę?

W większości przypadków obowiązuje Rozporządzenie UE 261/2004, nawet jeśli lot odbywał się poza UE — jeżeli linia lotnicza jest zarejestrowana w Unii Europejskiej lub wylot był z kraju UE. Po Brexicie Wielka Brytania utrzymała przepisy oparte na EU261, dlatego pasażerowie w UK mają nadal bardzo podobną ochronę. Przepis ten nakazuje liniom wypłacać odszkodowanie, chyba, że nastąpiła okoliczność nadzwyczajna.

Czy zła pogoda wyklucza odszkodowanie?

Nie zawsze i jest to najczęstszy mit. Większość pasażerów uważa, że pogoda jako czynnik pozostający poza kontrolą ludzi, jest usprawiedliwieniem dla odwoływania lotu lub jego opóźnienia czy przekierowania na inne lotnisko. Tymczasem śnieżyce zimą, porywiste wiatry oraz tendencje do formowania się mgły na pewnych lotniskach (np. Kraków Balice jest znane z gęstych mgieł i opóźnienia na Balicach w okresie jesiennym i wiosennym są bardzo często), nie zawsze są okolicznością nadzwyczajną. To czy dany lot podlega odszkodowaniu, czasem można sprawdzić na stronach firm, które zajmują się odszkodowaniami. Często udało im się już uzyskać odszkodowania za dany lot dla innych pasażerów i monitorują opóźnienia lotów.

Złe warunki pogodowe mogą być uznane za okoliczność nadzwyczajną, jeśli:

są nieprzewidywalne,

są poza kontrolą linii lotniczej,

nie mogą zostać bezpiecznie obsłużone nawet przy zastosowaniu dostępnych procedur i sprzętu.

Przykłady, kiedy najczęściej odszkodowanie nie przysługuje:

huragan, cyklon, burza tropikalna

pogoda niespodziewana (np. śnieżyca latem)

ekstremalne oszronienie lotniska i brak warunków do odladzania

wyładowania atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu

decyzja wieży kontroli lotów o zamknięciu lotniska

Przykłady, kiedy warto walczyć o odszkodowanie:

lot został opóźniony nie z powodu pogody, ale z powodu obsługi samolotu opóźnionego wcześniej,

inne loty odbywały się normalnie,

przewoźnik nie zaproponował alternatywy ani opieki,

przewoźnik nie dostarczył dowodu, że powodem była pogoda (ma obowiązek udowodnić przyczynę)

dana pogoda nie była niczym wyjątkowym (np. śnieżyca zimą)

Czy za każdy opóźniony lot można uzyskać odszkodowanie?

Nie, ważny jest czas opóźnienia. Musi on wynieść co najmniej 3 godziny lub lot musi być całkiem odwołany. Czas opóźnienia to czas liczony od planowanego lądowania, do czasu faktycznego przybycia pasażera na lotnisko docelowe. W przypadku przekierowania lotu na inne lotnisko, nie liczy się czas przybycia na lotnisko zastępcze tylko dowiezienia pasażerów na lotnisko docelowe.

Przykładowo lot z Londynu Stansted do Krakowa został przekierowany na lotnisko Katowice Pyrzowice z powodu mgły. Z Katowic przewoźnik zaproponował transport autokarami. Pasażerowie na lotnisko w Krakowie dotarli 4 godziny później niż planowany przylot. Wówczas lot spełnia warunki 3 godzin opóźnienia.

Jaką kwotę można otrzymać?

Wysokość odszkodowania zależy od długości lotu. Za większość lotów po Europie jest to 250 euro. Nie jest to wysoka kwota i dla wielu niewarta zachodu. Tymczasem jeśli skorzysta się z firmy zajmującej się odszkodowaniami za loty, zajmują się oni cała papierologią. W przypadku nie uzyskania odszkodowania, nic się nie płaci. W wielu przypadkach mają oni więcej niż jednego klienta z danego lotu i łatwiej im egzekwować odszkodowania w spornych sprawach.

Najczęstsze błędy pasażerów przy wnioskach o odszkodowanie

Linie lotnicze często odmawiają odszkodowania z automatu licząc na to, że pasażer się nie odwoła. I wielu pasażerów po pierwszej odmowie rezygnuje, co jest błędem.

To samo tyczy braku dowodów na czas przylotu w postaci np. zdjęcia tablicy przylotów, screenu ze strony lotniska – linie lotnicze mogą wmawiać, że nie doszło do spóźnienia.

Również zgłaszanie wniosku przez telefon zamiast pisemnie jest błędem.

W przypadku braku dowodów na spóźnienie dobrze jest skorzystać z pomocy firmy, która posiada wnioski o odszkodowanie od innych osób za ten sam lot i której linie lotnicze tak łatwo nie odmówią.

Prawa pasażera nawet wtedy, gdy odszkodowanie nie przysługuje

Nawet jeśli linie powołują się na złe warunki pogodowe i nie wypłacą odszkodowania, pasażer ma prawo do opieki, czyli:

napojów i posiłków,

dostępu do telefonu i internetu,

noclegu w razie potrzeby,

transportu do hotelu i z powrotem.

Jeśli linia lotnicza tego nie zapewniła, masz prawo zachować paragony i ubiegać się o pełny zwrot kosztów.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy warto próbować, jeśli linia twierdzi, że to pogoda?

Tak, ponieważ linia ma obowiązek udowodnić, a nie tylko stwierdzić. Dodatkowo nic nie tracisz.

Czy lecąc z rodziną każdy jej członek dostanie osobne odszkodowanie?

Tak, każdy pasażer otrzyma pieniądze.

Czy mogę złożyć wniosek po powrocie do kraju?

Tak — roszczenia można składać bez ograniczeń czasowych.

Czy potrzebuję prawnika/firmy zajmującej się odszkodowaniami?

Nie. Wniosek można złożyć samodzielnie — ale prawnicy zwiększają szansę powodzenia, zwłaszcza przy odmowie.