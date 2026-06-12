Niemcy w recesji. Co to oznacza dla Polaków pracujących za Odrą?

Niemcy w recesji – przynajmniej w sensie technicznym – to scenariusz, który zaczyna się materializować w najnowszych prognozach niemieckich ekonomistów. Według berlińskiego instytutu DIW Berlin, gospodarka Niemiec zanotuje niewielki spadek PKB przez dwa kolejne kwartały. To spełnia definicję recesji. Czy jest to powód do obaw?

Choć pod koniec roku przewidywana jest stabilizacja, obraz całości nie pozostawia złudzeń. Wzrost gospodarczy Niemiec pozostaje bardzo słaby. Natomiast odbicie jest ograniczone i nierówne.

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Energia, inflacja i wojna jako główne czynniki spowolnienia

Jednym z powodów pogorszenia koniunktury ma być gwałtowny wzrost cen energii wywołany napięciami geopolitycznymi i skutkami wojny z Iranem. Droższa energia uderza szczególnie w przemysł. A to jest fundament niemieckiej gospodarki eksportowej.

DIW prognozuje, że inflacja pozostanie uporczywie wysoka i w 2026 roku osiągnie około 3 procent, czyli wyraźnie powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego. Jednocześnie bezrobocie wzrośnie do około 6,4 procent. Z kolei deficyt publiczny pogłębi się w związku z rosnącymi wydatkami państwa.

Niemcy w recesji a polscy pracownicy: pierwsze sygnały ostrzegawcze

Dla Polaków pracujących w Niemczech to nie jest abstrakcyjna prognoza, lecz realne ryzyko odczuwalne w codziennej pracy i wynagrodzeniach. Niemcy w recesji oznaczają przede wszystkim spowolnienie w sektorach, które od lat zatrudniają dużą liczbę pracowników z Polski: budownictwie, logistyce, przemyśle i usługach.

W pierwszej kolejności można spodziewać się ograniczenia liczby nowych ofert pracy oraz większej ostrożności firm przy przedłużaniu umów tymczasowych. W branżach eksportowych, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym i produkcji komponentów, presja kosztów może prowadzić do redukcji godzin pracy lub zamrożenia rekrutacji.

Rynek pracy pod presją, ale bez gwałtownego załamania

Ekonomiści DIW podkreślają jednak, że obecna sytuacja różni się od kryzysów z poprzednich lat. Niemiecka gospodarka nie doświadcza szoku porównywalnego z kryzysem energetycznym z lat 2022–2023. Natomiast system nadal pozostaje stabilny dzięki wsparciu sektora publicznego.

Oznacza to, że choć Niemcy w recesji brzmią alarmująco, nie należy spodziewać się masowych zwolnień. Bardziej prawdopodobny jest scenariusz „miękkiego spowolnienia”, w którym firmy dostosowują zatrudnienie stopniowo. Dlatego część pracowników z Polski nadal znajduje stabilne zatrudnienie. Szczególnie w sektorach deficytowych, takich jak opieka zdrowotna czy logistyka.

Co dalej dla migrantów zarobkowych?

Dla Polaków pracujących za Odrą kluczowe będą najbliższe miesiące. Jeśli prognozy się utrzymają, rynek pracy pozostanie napięty, ale mniej dynamiczny niż w poprzednich latach. Oznacza to większą konkurencję o dobre stanowiska oraz możliwe spowolnienie wzrostu płac.

Jednocześnie eksperci wskazują, że długoterminowe fundamenty rynku pracy w Niemczech nadal sprzyjają migrantom zarobkowym – starzejące się społeczeństwo i niedobory kadrowe w wielu branżach nie znikną wraz z chwilowym spowolnieniem gospodarczym.

Niemcy w recesji – sygnał ostrzegawczy, nie załamanie

Obraz wyłaniający się z prognoz DIW jest więc mieszanką słabości i odporności. Niemcy w recesji nie oznaczają gwałtownego kryzysu, ale raczej okres przejściowego osłabienia gospodarki.

Dla Polaków pracujących w Niemczech to moment, w którym warto uważnie obserwować rynek pracy i elastycznie reagować na zmiany – szczególnie w branżach najbardziej zależnych od koniunktury przemysłowej i eksportowej.