Walia: rząd rozważa zmianę w council tax

Walia zastanawia się nad przyszłością zapowiadanej reformy council tax, lokalnego podatku płaconego przez miliony mieszkańców. Ustawowo nowa wycena nieruchomości powinna wejść w życie w 2028 roku.

Stawka jest wysoka. Chodzi o system, który opiera się na danych sprzed ponad dwóch dekad i słabiej odpowiada realiom współczesnego rynku nieruchomości.

Na co płaci się council tax?

Council tax jest podstawowym podatkiem lokalnym pobieranym przez samorządy w Wielkiej Brytanii. Z tych pieniędzy finansowana jest znaczna część usług publicznych: wywóz śmieci, utrzymanie oświetlenia ulicznego, funkcjonowanie bibliotek i parków. Z podatku finansowane są również policja, straż pożarna oraz kosztowna opieka społeczna dla dorosłych.

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Wysokość rachunku zależy od grupy podatkowej nieruchomości, oznaczonej literami od A do H. Im większa wartość domu, tym wyższy podatek. Wyceny nie opierają się na aktualnych cenach rynkowych. W Anglii i Szkocji nadal wykorzystuje się wartości nieruchomości z 1991 roku. W Walii podstawą są ceny z 2003 roku, a w Irlandii Północnej z 2005.

Kto zapłaci mniej, a kto więcej?

Walia stwierdziła, że council tax nieaktualizowany od 23 lat słabo odzwierciedla rzeczywistą sytuację finansową mieszkańców. Tamtejszy rząd analizuje przyszłość szeroko zakrojonej rewaluacji nieruchomości, która miałaby zostać przeprowadzona w 2028 roku.

Politycy doskonale zdają sobie sprawę, że jest to temat wyjątkowo wrażliwy. Trudno bowiem przeprowadzić reformę podatków w tak, aby wszyscy byli zadowoleni. Jeśli jedni zapłacą mniej, inni niemal na pewno zapłacą więcej. Niższe rachunki zapłaciliby pewnie właściciele tańszych nieruchomości.

Wynajem wakacyjny na oku

Walijski rząd przygląda się także zasadom dotyczącym wynajmu krótkoterminowego. Obecnie właściciel domu wakacyjnego może uniknąć podwyższonych stawek council tax, jeśli nieruchomość jest oferowana turystom przez minimum 252 dni w roku i faktycznie wynajmowana przez co najmniej 182 dni.

Władze chcą sprawdzić, czy przepisy rzeczywiście pomagają ograniczać problem tzw. drugich domów w popularnych miejscowościach turystycznych, czy też wymagają dalszego zaostrzenia. Równolegle Cardiff pracuje nad planem wybudowania 20 tys. mieszkań socjalnych do 2030 roku.

Czy warto sprawdzić swoją grupę podatkową?

Tak. Błędne przypisanie nieruchomości do grupy podatkowej nie należy do rzadkości. Jeżeli podobne domy w okolicy znajdują się w niższej kategorii, sprawdź, czy nie przepłacasz za council tax.

Kto wie, być może kilka minut poświęconych na weryfikację własnego council tax będzie jedną z najbardziej opłacalnych kontroli domowych finansów, bo skończy się obniżeniem rachunku i zwrotem nadpłaty.