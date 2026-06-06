Ile zarabia kierowca ciężarówki w Niemczech? Różnice między landami sięgają nawet 8 tys. euro

W roku 2026 zawód kierowcy ciężarówki w Niemczech jest jednym z najbardziej poszukiwanych w branży logistycznej. I nic dziwnego, gdyż zarobki są imponujące.

Ze względu na dotkliwy niedobór kierowców ciężarówek w Niemczech można liczyć w tej branży na wysokie zarobki. To one też skutecznie przyciągają pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej.

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Ile w Niemczech zarabia kierowca ciężarówki?

Według najnowszych danych Economic Research Institute średnie wynagrodzenie kierowcy ciężarówki w Niemczech wynosi 48 207 euro rocznie i 23 euro za godzinę. Natomiast przeciętny zakres wynagrodzenia kierowcy ciężarówki wynosi od 34 902 euro do 57 656 euro. Ponadto wykształcenie średnie jest najwyższym poziomem wykształcenia wymaganym w tym zawodzie. Przeprowadzona przez instytut analiza wynagrodzeń opiera się na danych z badań wynagrodzeń zebranych bezpośrednio od pracodawców i anonimowych pracowników w Niemczech.

Oczywiście zarobki kierowców zależą w dużej mierze od doświadczenia, regionu i specyfiki wykonywanej pracy. Warto także zauważyć, że różnice między poszczególnymi krajami związkowymi mogą sięgać nawet kilku tysięcy euro rocznie.

Natomiast staż pracy pozostaje jednym z kluczowych czynników kształtujących poziom wynagrodzeń.

Wysokość wynagrodzenia zależy od landu

Rozpiętość wynagrodzeń kierowców ciężarówek w Niemczech jest wyraźnie szeroka. Dla porównania dane platformy rekrutacyjnej StepStone.de odrobinę różnią się od danych Economic Research Institute. Według platformy najniższe wynagrodzenia kierowców zaczynają się od 29 900 euro rocznie. Czyli około 2491 euro miesięcznie. Natomiast najwyższe sięgają 42 200 euro brutto, czyli około 3561 euro miesięcznie. Platforma podaje również orientacyjną stawkę godzinową w wysokości 12 euro, podkreślając, że jest ona częścią bardziej złożonego systemu wynagrodzeń i może się różnić w zależności od nadgodzin, sektora lub dodatków.

Największe zapotrzebowanie na kierowców obserwuje się między innymi w Münster, Düsseldorfie i Essen.

Najwyższe średnie wynagrodzenia odnotowano w Bawarii – 37 200 euro rocznie – oraz w Badenii-Wirtembergii – 36 400 euro rocznie. W Hesji średnia wynosi 36 000 euro rocznie.

Na drugim końcu spektrum znajdują się kraje związkowe we wschodniej części kraju. W Turyngii kierowcy zarabiają średnio 29 500 euro rocznie, w Saksonii 30 000 euro, a w Saksonii-Anhalt 30 500 euro.

Różnice widoczne są również na poziomie miast. W Stuttgarcie średnie wynagrodzenie wynosi 41 000 euro, w Hamburgu 37 600 euro. Z kolei w Bonn 37 200 euro, a w Düsseldorfie i Duisburgu po 37 100 euro.

Ile lat doświadczenia gwarantuje wysoką pensję?

Ponadto – jak już wspomnieliśmy – istnieje wyraźny związek między doświadczeniem zawodowym a poziomem wynagrodzenia. Kierowcy rozpoczynający karierę w zawodzie z doświadczeniem krótszym niż rok mogą liczyć na około 35 200 euro brutto rocznie. Po 1–2 latach średnie wynagrodzenie wzrasta do 35 904 euro. Z kolei po 3–5 latach osiąga 38 776 euro.

Przy 6–10 latach doświadczenia średnie zarobki wynoszą 40 327 euro rocznie. Natomiast w przedziale 11–25 lat – 41 940 euro rocznie. Najwyższe średnie wynagrodzenie, sięgające 42 779 euro rocznie otrzymują kierowcy z ponad 25-letnim doświadczeniem.