Uwaga na fałszywe e-maile z żądaniem płatności zaległego podatku. Plaga oszustw

Uwaga na fałszywe e-maile z żądaniem płatności zaległego podatku. Ostatnie tygodnie to prawdziwa plaga. Wiele osób straciło pieniądze, ponieważ wiadomości wyglądają bardzo wiarygodnie.

W ostatnich tygodniach w Holandii gwałtownie wzrosła liczba zgłoszeń oszustw poprzez e-mail. Oszuści podszywają się pod urząd skarbowy Belastingdienst. Cyberprzestępcy wykorzystują rosnące zaufanie do cyfrowych usług administracji publicznej. Dlatego tworzą wiadomości, które na pierwszy rzut oka trudno odróżnić od autentycznych komunikatów.

Według doniesień mediów, setki osób otrzymują wiadomość z żądaniem zapłaty rzekomych zaległości podatkowych — od kilkudziesięciu euro po kwoty przekraczające 1400 euro. Wiadomości zawierają logo urzędu, numer sprawy oraz odwołania do oficjalnych platform rządowych, takich jak MijnOverheid czy Berichtenbox, co ma budować wrażenie wiarygodności.

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Fałszywe poczucie pilności i presja czasu

Najważniejszym elementem tych ataków jest presja psychologiczna. Odbiorcy są informowani o „ostatnim wezwaniu do zapłaty”, krótkich terminach płatności oraz groźbach egzekucji komorniczej lub zajęcia majątku. W praktyce chodzi o wywołanie pośpiechu i ograniczenie racjonalnej weryfikacji wiadomości.

W jednej z opisanych kampanii pojawia się informacja o „miejskim podatku za wywóz odpadów”, który rzekomo miałby być rozliczany przez urząd skarbowy. Jednak W rzeczywistości takie opłaty są zawsze obsługiwane przez gminy. To stanowi jeden z najbardziej oczywistych błędów w tego typu oszustwach.

Jak działają oszuści i dlaczego podatnicy tak często reagują płaceniem?

Współczesne kampanie phishingowe są coraz bardziej zaawansowane technicznie. Nadawcy fałszywych wiadomości potrafią maskować adresy e-mail tak, aby wyglądały jak oficjalne domeny administracji publicznej. W rzeczywistości wiadomości mogą być wysyłane z serwerów znajdujących się poza Unią Europejską, co utrudnia ich szybkie blokowanie.

Dodatkowo przestępcy często korzystają z wycieków danych osobowych. Dzięki temu e-maile mogą zawierać imię i nazwisko odbiorcy, co przełamuje jeden z klasycznych „sygnałów ostrzegawczych” phishingu, czyli anonimowe powitanie typu „Szanowny Kliencie”.

Urzędy ostrzegają: fałszywe e-maile z żądaniem płatności zaległego podatku

Holenderski urząd skarbowy wielokrotnie podkreśla, że nigdy nie wysyła bezpośrednich próśb o płatność za pośrednictwem e-maila, SMS-a ani komunikatorów. Wszelkie zaległości podatkowe urząd podatkowy przesyła w oficjalnych pismach lub decyzjach podatkowych. Te można zweryfikować po zalogowaniu się na konto w systemie rządowym.

Co istotne, platforma MijnOverheid nie umieszcza linków w wiadomościach e-mail. Każda wiadomość zawierająca przycisk „zapłać teraz” lub link do logowania to potencjalne oszustwo.

Jak się chronić przed phishingiem podatkowym

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa podkreślają, że najważniejszą zasadą jest unikanie klikania w linki z wiadomości e-mail, nawet jeśli wyglądają wiarygodnie. W przypadku wątpliwości należy samodzielnie wejść na stronę urzędu i zalogować się przez oficjalny portal.

Warto również pamiętać, że presja czasu, groźby egzekucji oraz nietypowe metody płatności to typowe sygnały ostrzegawcze. Oszuści liczą na emocjonalną reakcję i brak weryfikacji, a nie na techniczne przełamanie zabezpieczeń.

Uwaga na fałszywe e-maile z żądaniem płatności zaległego podatku. Rosnąca skala problemu

Według danych organizacji zajmujących się cyberbezpieczeństwem, phishing należy obecnie do najczęściej zgłaszanych form oszustw finansowych w Holandii. Straty liczone są w milionach euro rocznie. Natomiast podszywanie się pod administrację publiczną pozostają jednym z najskuteczniejszych narzędzi cyberprzestępców.