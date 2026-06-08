Holendrzy są za ograniczeniem liczby imigrantów zarobkowych

Dwie trzecie Holendrów jest za ograniczeniem liczby imigrantów zarobkowych, w tym także Polaków. Wprawdzie popiera wpuszczanie ich do kraju, ale tylko do pewnego limitu.

Zdecydowana większość Holendrów uważa, że zarówno nisko jak i wysoko opłacani imigranci zarobkowi powinni być wpuszczani do kraju. Niezależnie od tego, czy pochodzą z UE czy spoza niej.

Imigranci zarobkowi tak, ale pod nadzorem

68 proc. Holendrów uważa, że Holandia powinna przyjmować imigrantów zarobkowych, ale z ograniczeniem ich liczby. Odsetek osób, które chciałyby przyjąć wszystkich imigrantów zarobkowych do kraju jest znacznie niższy i wynosi tylko 17 proc.

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Natomiast 12 proc. uważa, że powinno się przyjmować jak najmniej imigrantów zarobkowych. A 3 proc. jest za tym, aby nie przyjmować ich wcale. Dane pochodzą z badania Perceptions 2025 przeprowadzonego przez Statistics Netherlands.

Zdaniem 68 proc. badanych imigranci zarobkowi mogą pomóc złagodzić niedobory kadrowe. Jednak mogą również przyczyniać się do większej presji na rynku mieszkaniowym.

Wśród osób opowiadających się za (ograniczonym) przyjmowaniem imigrantów zarobkowych, 82 proc. uważa, że zarówno nisko, jak i wysoko opłacani imigranci powinni mieć możliwość wjazdu do Holandii w celu podjęcia pracy. Ponadto dla większości z badanych (63 proc.) nie ma znaczenia, czy imigranci zarobkowi pochodzą z UE, czy nie. A 58 proc. uważa, że rodziny imigrantów powinny mieć możliwość dołączenia do nich w Holandii.

Opinie na temat tego, jakie prace powinny być dozwolone dla imigrantów, są bardziej podzielone. Około połowa badanych uważa, że powinni mieć możliwość pracy tylko w określonych sektorach – takich jak te, w których brakuje pracowników. Natomiast druga połowa uważa, że powinni mieć możliwość pracy w dowolnym miejscu.

Imigracja zarobkowa może rozwiązać problemy

Według 75 proc. wszystkich badanych imigracja zarobkowa może rozwiązać problem niedoboru pracowników w niektórych sektorach. Około połowa badanych uważa również, że migranci zarobkowi mogą wzmocnić gospodarkę i że wnoszą ze sobą wiedzę i doświadczenie.

Jednocześnie większość Holendrów (62 proc.) jest zdania, że imigracja zarobkowa oznacza mniej mieszkań dostępnych dla osób, które już mieszkają w Holandii. Pogląd ten jest szczególnie rozpowszechniony wśród młodych ludzi w wieku od 18 do 24 lat.

Jedna czwarta respondentów uważa również, że imigranci zarobkowi prowadzą do wzrostu przestępczości i zachowań antyspołecznych oraz mniejszej liczby miejsc pracy dla rodowitych Holendrów.