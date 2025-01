Ranking najsilniejszych paszportów za rok 2025

Jak prezentuje się ranking najsilniejszych paszportów na świecie za rok 2025? Przedstawiamy wyniki dorocznego rankingu paszportów Henley Passport Index. Który z krajów dysponuje „najsilniejszym” paszportem? Jak wypadły w zestawieniu paszporty polski i brytyjski?

Ranking paszportów Henley Passport Index, przygotowany został na podstawie danych zebranych przez International Air Transport Association. Zestawienie to uwzględnia liczbę krajów, do których posiadacz paszportu danego kraju może wjechać bez wizy lub z wizą, którą otrzymuje na miejscu, już w trakcie przekraczania granicy.

Pisząc najprościej, ranking ten mierzy „siłę” różnych paszportów na świecie, a badania prowadzone są od 2006 roku.

Ranking paszportów Henley Passport Index za rok 2025

Za najpotężniejszy paszport na świecie uznano dokument tego typu wydawany przez Singapur. Jeszcze rok temu singapurski paszport dzielił szczyt rankingu z pięcioma innymi dokumentami. Teraz jednak jest samotnym liderem. Obywatele Singapuru mogą przekroczyć granic 195 z 227 państw na świecie bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek wiz.

Na podium znalazła się również Japonia. Japończycy mogą podróżować bez wizy do 193 krajów. Na trzecim miejscu mamy paszporty aż sześciu krajów. Są to cztery kraje europejskie, które w zeszłym roku dzieliły pierwsze miejsce – to Niemcy, Francja Hiszpania Włochy – a także Finlandia i Korea Południowa. Ich „siła” to możliwość pokonania 192 różnych granic.

Jak wypadł polski paszport?

Nasz biało-czerwony paszport znalazł się na miejscu siódmym wraz z Kanadą i Maltą. Udało się mu zmieścić w czołowej dziesiątce, ale spadł o jedną lokatę, w porównaniu z rokiem 2024. Wówczas zajmował rekordowe, szóste miejsce, a w 2023 było to dziewiąte. W najnowszym notowaniu polski paszport okazał się mocniejszy choćby od dokumentów tego typu z USA, Węgier czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które od 2015 roku zyskały bezwizowy wstęp do kolejnych 72 krajów.

Z kolei Wielka Brytania wyprzedziła Polskę pod względem paszportowej siły. UK zajmuje miejsce piąte, ale różnice są minimalne. Brytyjski paszport zapewnia bezproblemową podróż do 190 krajów, a polski – do 188.

Najsilniejsze paszporty świata

Oto jak prezentuje się pełne zestawienie:

1. Singapur – 195

2. Japonia – 193

3. Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Korea Południowa, Hiszpania – 192

4. Austria, Dania, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Szwecja – 191

5. Belgia, Nowa Zelandia, Portugalia, Szwajcaria, Wielka Brytania – 190

6. Australia, Grecja – 189

7. Kanada, Malta, Polska – 188

8. Czechy, Węgry – 187

9. Estonia, Stany Zjednoczone – 186

10. Łotwa, Litwa, Słowenia, Zjednoczone Emiraty Arabskie – 185

Jak wygląda sytuacja na przeciwnym biegunie? Na samym dnie rankingu znalazły się: Irak (31 państw), Syria (27 państw) i Afganistan (26 państw).