Ryanair
Linia Ryanair planuje zatrudnić aż 300 nowych członków personelu pokładowego / fot. Shutterstock.com
2 min.czytania

Ryanair rusza w Polsce z wielką rekrutacją. Aż 300 wolnych miejsc pracy

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Irlandzki przewoźnik Ryanair zapowiedział jedną z najbardziej rozbudowanych kampanii rekrutacyjnych ostatnich lat. Bezpośrednio będzie w nią zaangażowana Polska.

Wraz z dalszym rozwojem marki Buzz linia planuje zatrudnić aż 300 nowych członków personelu pokładowego. Zwiększenie zespołu powinno pomóc we wzmocnieniu pozycji przewoźnika.

Pierwsze spotkania rekrutacyjne już w listopadzie

Pomysł kadrowy Ryanaira ma charakter długofalowy, przy czym już rozpoczynają się intensywne działania terenowe. Od 17 do 21 listopada w kilku miastach w Polsce – w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie – zaplanowano serię spotkań informacyjno-rekrutacyjnych. Organizowane są we współpracy z Crewlinkiem, czyli wyspecjalizowaną agencją zatrudniającą personel dla branży lotniczej.

Uczestnicy spotkań poznają strukturę pracy w kabinie pasażerskiej. Dowiedzą się, jakie kryteria musi spełnić kandydat, aby zasilić szeregi jednej z największych grup lotniczych Starego Kontynentu. Dodatkowo na wydarzeniach pojawią się obecni członkowie załóg. Opowiedzą oni o codziennych obowiązkach, wyzwaniach, ale też satysfakcji płynącej z pracy w powietrzu. Takie spotkania mają stać się dla kandydatów okazją, by realnie ocenić, czy charakter służby pokładowej odpowiada ich oczekiwaniom.

Programy szkoleniowe ułatwiają start

Kandydaci mogą liczyć na pracę w systemie 5 dni pracy i 3 dni wolnego, regularne pensje, szybkie ścieżki awansu oraz pakiet zniżek na podróże w ramach siatki połączeń obejmującej ponad 200 kierunków.

Chętni muszą mieć nieograniczone prawo do zamieszkania i pracy w UE i swobodnego podróżowania po całej sieci Ryanair oraz mierzyć maksymalnie 188 cm. Powinni umieć przepłynąć 25 metrów bez pomocy i wykazać się komunikatywną znajomością języka angielskiego.

Ryanair
Od 17 do 21 listopada w Polsce Ryanair zaplanował serię otwartych spotkań informacyjno-rekrutacyjnych / fot. Shutterstock.com

Firma obok stabilności zatrudnienia akcentuje możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w międzynarodowym środowisku. Dla wielu osób może być to fundamentem dalszej kariery. Rozbudowane programy szkoleniowe i wsparcie dla nowych pracowników mają ułatwić szybkie wdrożenie w obowiązki i zapewnić komfort profesjonalnego startu.

Formularz zgłoszeniowy dostępny online

Akcja rekrutacyjna jest jednym z kluczowych elementów przygotowań do przyszłorocznego sezonu letniego. Jednocześnie stanowi istotną część długoterminowych inwestycji Ryanaira. Osoby zainteresowane pracą mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie careers.ryanair.com.

Nabór ma charakter otwarty. Przewoźnik poszukuje zarówno osób z doświadczeniem, jak i tych, które dopiero rozpoczynają zawodową drogę w lotnictwie. Dzięki skali rekrutacji oraz klarownym warunkom zatrudnienia ta kampania może stać się jedną z najważniejszych inicjatyw kadrowych na rynku lotniczym w Polsce w najbliższych latach.

