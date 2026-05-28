Fałszywi pośrednicy ubezpieczeniowi – Polacy w UK wciąż oszukiwani na polisach samochodowych

Regularnie trafiają do nas osoby, które za pomocą pośrednika, próbowały kupić ubezpieczenie samochodu i zostały oszukane. Pośrednik, najczęściej osoba prywatna zazwyczaj pobiera opłatę, ale nie wykupuje ubezpieczenia, albo wykupuje ubezpieczenia na fałszywe dane. Oszukani właściciele aut nie tylko tracą pieniądze, ale mają ogromne problemy z ubezpieczalniami przez lata.

Typowe oszustwo w UK z udziałem ubezpieczeń samochodowych

Ten typ oszustwa ma nawet swoją nazwę – Ghost Broking. Oszuści podszywają się pod pośredników znanych firm ubezpieczeniowych, twierdząc, że mogą zaoferować legalne ubezpieczenie samochodu za znacznie niższą cenę.

Do oszustwa najczęściej dochodzi, gdy próbujemy kupić polisę poprzez osobę trzecią. Najczęściej pośrednika, który oferuje pomoc w zakupie polisy lub tanie polisy na grupach Facebookowych. Skuszona tańszą ofertą albo pomocą ofiara oszustwa podaje swoje dane i często także numer karty płatniczej pośrednikowi. Bywa, że kwotę za ubezpieczenie przelewa na konto pośrednika.

Dalej w zależności od przypadku, oszustwo przybiera jedną z poniższych form. Oszuści podrabiają dokumenty ubezpieczeniowe, wpisują fałszywe dane, aby zbić cenę bądź oferują prawdziwe ubezpieczenie, by je następnie anulować.

Wykupiono inną polisę niż w ofercie

Polisa zostaje wykupiona, ale jest to inny typ polisy niż miał być wykupiony a ubezpieczyciel dostaje tylko część pieniędzy, które ofiara wpłaciła oszustowi. Przykładowo pośrednik zażądał £850 za polisę typu comprehensive wraz z wieloma dodatkami, a wykupił najtańszy wariant za niższą kwotę. Lub wybrał ratalną płatność i po wpłacie pierwszej kwoty zniknął.

Wykupiono polisę na fałszywe lub błędne dane

Podczas wykupywana polisy oszust podał zmyślone dane, niepełne lub nieprawdziwe. Cała polisa jest nieważna.

Oszust w ogóle nie wykupił polisy lub anulował

To wbrew pozorom nie jest najgorsza sytuacja. Oszust wziął pieniądze, ale nie kupił polisy lub anulował zaraz po wykupie. Zwykle oznacza to utratę pieniędzy, ale przynajmniej nie jesteśmy na czarnej liście ubezpieczalni.

Czy można odzyskać pieniądze jeśli zostaliśmy oszukani na ubezpieczeniu samochodowym?

Niestety pieniędzy zwykle nie daje się odzyskać. Ani w sytuacji gdy przelaliśmy je oszustowi na konto, ani gdy użyto naszej karty do zapłaty za błędne ubezpieczenie. Zarówno użycie karty jak i przelew możemy zgłosić do banku, bowiem banki mają odpowiednie procedury na takie sytuacje. Jednak w przypadku karty, której dane sami podaliśmy komuś, trudno będzie odzyskać pieniądze. Podobna sytuacja jest także w przypadku przelewu.

Konsekwencje oszustw

Jeśli sytuacja będzie wymagać usunięcia polisy w ubezpieczalni, będzie trzeba się przyznać, że kupował ją ktoś obcy, co jest niezgodne z przepisami. Usunięta polisa zostanie już w systemie i możemy mieć problemy z kolejnymi ubezpieczeniami. Bardzo w konsekwencji firmy zakładają blokadę na wykup polisy online. Wielu osobom jeszcze przez lata nie udaje się kupić polisy przez internet i muszą dzwonić do ubezpieczalni.

Gdzie zgłosić przestępstwo?

Musisz oficjalnie zgłosić, że stałeś się ofiarą przestępstwa. Dzięki temu będziesz mieć podkładkę dla policji, szczególnie jeśli o braku polisy dowiedziałeś się po czasie. Bowiem wielu kierowców dowiaduje się o tym z chwilą, gdy jest zatrzymany przez policję lub gdy występuje o odszkodowanie.

Tu możesz zgłosić fałszywych pośredników

Action Fraud: Zgłoś sprawę do brytyjskiego centrum ds. cyberprzestępczości i oszustw na stronie actionfraud.police.uk lub dzwoniąc pod numer 0300 123 2040. Dostaniesz numer sprawy (CRN).

Insurance Fraud Bureau (IFB): Zgłoś oszusta do biura zwalczania oszustw ubezpieczeniowych przez ich darmowy telefon Cheatline: 0800 422 0421 lub online na stronie insurancefraudbureau.org.