Wizz Air rekrutuje 1200 pilotów. Zapewni im darmowe szkolenie

Wizz Air ogłosił rekrutację 1200 pilotów do 2028 roku, w tym 240 z Wielkiej Brytanii. Sam proces rekrutacji potrwa około sześciu miesięcy, a bezpłatne szkolenie następne dwa lata.

Obecnie Wizz Air zatrudnia 2800 pilotów, w tym ponad 250 w Wielkiej Brytanii. Swoją ofertę pracy kieruje do osób, które chcą „zmienić karierę”.

Wizz Air rekrutuje 1200 pilotów

Dyrektor operacyjny Wizz Air UK, Kapitan Phil Cullen, powiedział:

– Nasze zobowiązanie do przeszkolenia 1200 nowych pilotów w Grupie Wizz Air do 2028 roku stanowi znaczącą inwestycję w przyszłość lotnictwa i sytuację gospodarczą Wielkiej Brytanii. Jesteśmy szczególnie podekscytowani możliwością rozszerzenia naszych działań rekrutacyjnych po raz pierwszy na Irlandię. I otwarcia drzwi dla osób, które chcą zmienić karierę.

Wizz Air poinformował, że w ramach swojej ambitnej inicjatywy planuje rozszerzyć flotę i siatkę połączeń. Aby do 2030 roku obsługiwać 500 samolotów.

W czasie szkolenia kandydaci otrzymają wynagrodzenie

Jak już wspomnieliśmy, sam proces rekrutacji w Wizz Air potrwa sześć miesięcy. Następnie kandydaci otrzymają dwuletnie szkolenie. Tak naprawdę sercem najnowszej inicjatywy węgierskich linii lotniczych jest w pełni finansowany program szkolenia pilotów. Jest on otwarty dla wszystkich wykwalifikowanych kandydatów.

Po ukończeniu szkolenia piloci otrzymają certyfikat uprawniający ich do latania dla Wizz Air. Ma to stanowić dla nich początek obiecującej i satysfakcjonującej kariery w lotnictwie.

Zachęty finansowe oferowane przez linię lotniczą mają na celu przyciągnięcie osób, które chcą zmienić karierę lub rozpocząć przygodę w lotnictwie. Podczas szkolenia piloci otrzymają wynagrodzenie w wysokości 40 000 funtów. Po ukończeniu szkolenia kwota ta wzrośnie do 60 000 funtów.

Dla osób, które zdecydują się pozostać w liniach lotniczych na dłużej, wynagrodzenie będzie nadal rosło. Zgodnie z planem doświadczeni piloci mogą zarobić nawet 90 000 funtów po dwóch latach pracy. Co więcej, po awansie na stopień kapitana piloci mają szansę zarabiać od 145 tys. do 200 tys. funtów rocznie, co zapewni im długoterminową stabilność zawodową i finansową.

Kampania rekrutacyjna w Dublinie i Londynie

W ramach kampanii rekrutacyjnej Wizz Air, odbędą się dwa kluczowe wydarzenia: Pilot Careers Live w Dublinie (18 października) i w Londynie (1 listopada). Będą one okazją dla aspirujących pilotów do spotkania się z zespołem rekrutacyjnym Wizz Air.

W ich czasie będą mogli także dowiedzieć się więcej o w pełni finansowanym programie szkoleniowym linii lotniczych oraz zapoznać się z potencjalnymi ścieżkami kariery. Uczestnicy będą mieli również okazję porozmawiać z profesjonalistami z branży. A także zdobyć cenne informacje na temat procesu szkolenia i otrzymać wskazówki.