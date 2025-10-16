Wizz Air rekrutuje oferując szkolenie i wynagrodzenie
Wizz Air rekrutuje oferując szkolenie i wynagrodzenie / fot. Shutterstock
IrlandiaPraca i zarobkiUK
2 min.czytania

Wizz Air rekrutuje 1200 pilotów. Zapewni im darmowe szkolenie

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Wizz Air ogłosił rekrutację 1200 pilotów do 2028 roku, w tym 240 z Wielkiej Brytanii. Sam proces rekrutacji potrwa około sześciu miesięcy, a bezpłatne szkolenie następne dwa lata.

Obecnie Wizz Air zatrudnia 2800 pilotów, w tym ponad 250 w Wielkiej Brytanii. Swoją ofertę pracy kieruje do osób, które chcą „zmienić karierę”.

- Advertisement -

Wizz Air rekrutuje 1200 pilotów

Dyrektor operacyjny Wizz Air UK, Kapitan Phil Cullen, powiedział:

Nasze zobowiązanie do przeszkolenia 1200 nowych pilotów w Grupie Wizz Air do 2028 roku stanowi znaczącą inwestycję w przyszłość lotnictwa i sytuację gospodarczą Wielkiej Brytanii. Jesteśmy szczególnie podekscytowani możliwością rozszerzenia naszych działań rekrutacyjnych po raz pierwszy na Irlandię. I otwarcia drzwi dla osób, które chcą zmienić karierę.

Wizz Air poinformował, że w ramach swojej ambitnej inicjatywy planuje rozszerzyć flotę i siatkę połączeń. Aby do 2030 roku obsługiwać 500 samolotów.

W czasie szkolenia kandydaci otrzymają wynagrodzenie

Jak już wspomnieliśmy, sam proces rekrutacji w Wizz Air potrwa sześć miesięcy. Następnie kandydaci otrzymają dwuletnie szkolenie. Tak naprawdę sercem najnowszej inicjatywy węgierskich linii lotniczych jest w pełni finansowany program szkolenia pilotów. Jest on otwarty dla wszystkich wykwalifikowanych kandydatów.

Po ukończeniu szkolenia piloci otrzymają certyfikat uprawniający ich do latania dla Wizz Air. Ma to stanowić dla nich początek obiecującej i satysfakcjonującej kariery w lotnictwie.

W czasie szkolenia Wizz Air będzie płacił kandydatom 40 000 funtów rocznie
W czasie szkolenia Wizz Air będzie płacił kandydatom 40 000 funtów rocznie / fot. Shutterstock

Zachęty finansowe oferowane przez linię lotniczą mają na celu przyciągnięcie osób, które chcą zmienić karierę lub rozpocząć przygodę w lotnictwie. Podczas szkolenia piloci otrzymają wynagrodzenie w wysokości 40 000 funtów. Po ukończeniu szkolenia kwota ta wzrośnie do 60 000 funtów.

Dla osób, które zdecydują się pozostać w liniach lotniczych na dłużej, wynagrodzenie będzie nadal rosło. Zgodnie z planem doświadczeni piloci mogą zarobić nawet 90 000 funtów po dwóch latach pracy. Co więcej, po awansie na stopień kapitana piloci mają szansę zarabiać od 145 tys. do 200 tys. funtów rocznie, co zapewni im długoterminową stabilność zawodową i finansową.

Kampania rekrutacyjna w Dublinie i Londynie

W ramach kampanii rekrutacyjnej Wizz Air, odbędą się dwa kluczowe wydarzenia: Pilot Careers Live w Dublinie (18 października) i w Londynie (1 listopada). Będą one okazją dla aspirujących pilotów do spotkania się z zespołem rekrutacyjnym Wizz Air.

W ich czasie będą mogli także dowiedzieć się więcej o w pełni finansowanym programie szkoleniowym linii lotniczych oraz zapoznać się z potencjalnymi ścieżkami kariery. Uczestnicy będą mieli również okazję porozmawiać z profesjonalistami z branży. A także zdobyć cenne informacje na temat procesu szkolenia i otrzymać wskazówki.

Przeczytaj także

Ogromna zmiana dla 750 000 pracowników już od 1 stycznia 2026. Kogo obejmie?

Od stycznia przyszłego roku wchodzi w życie ogromna zmiana dla osób pracujących. MyFutureFund to krok milowy w polityce społecznej Irlandii. To zmiana dla 750 000 pracowników. Czy to zmiana na dobre?

Rachel Reeves zapowiedziała wzrost podatków w najnowszym budżecie. Kto zapłaci więcej?

Kanclerz skarbu Rachel Reeves potwierdziła, że w najnowszym budżecie,...

Ceny w Wielkiej Brytanii w tym i przyszłym roku wzrosną szybciej niż prognozowano

Zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ceny w Wielkiej Brytanii wzrosną w tym i przyszłym roku bardziej niż wcześniej prognozowano.

Rynek pracy jest nieprzyjazny? 3 główne przyczyny bezrobocia młodych ludzi w UK

Młodzi ludzie chcą mieszkać z rodzicami i tkwić na zasiłkach? A może realnie nie mogą znaleźć pracy? Jakie są 3 główne przyczyny bezrobocia młodych ludzi w UK?

Ogromne opóźnienia pociągów przez pożar we wschodnim Londynie

Pasażerowie linii kolejowej prowadzącej do stacji Fenchurch Street w Londynie muszą liczyć się dziś z poważnymi utrudnieniami w podróży. Wczesnym rankiem wybuchł pożar pod łukiem kolejowym w dzielnicy Mile End, przy Rhodeswell Road.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Irlandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet