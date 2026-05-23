Pracujesz w Niemczech? Na emeryturę poczekasz do 70-tki

Niemiecki tabloid „Bild”, doniósł że rząd planuje podwyższyć wiek emerytalny z 67 do 70 lat. Dziennikarze gazety mieli dotrzeć do dokumentu, który zawierał propozycję wprowadzenia takich zmian. Wywołało to oburzenie wielu organizacji w Niemczech. Jednak podwyższenie wieku emerytalnego, nie tylko w Niemczech, wydaje się być nieuniknione.

Wiek emerytalny w Niemczech zwiększony do 70 lat?

Powołana przez rząd komisja ds. emerytur zaprzeczyła, jakoby podjęto taką decyzję, ale również nie potwierdziła, że planów podniesienia wieku emerytalnego nie ma. Odpowiedzi komisji były dość wymijające, bo nie uszło uwadze dziennikarzy.

Annika Klose, posłanka SPD do Bundestagu i członkini komisji, powiedziała agencji informacyjnej AFP: „Wiele spraw nie zostało jeszcze rozstrzygniętych i potrzebujemy jeszcze czterech do pięciu tygodni”. Oznacza to, że nie podjęto jeszcze żadnych decyzji w kwestii podniesienia emerytur. A komisja opublikuje swoje zalecenia do końca czerwca.

Do tego czasu pracownicy będą czekali na potwierdzenie tej niekorzystnej dla nich, ale wydaje się, że nieuniknionej decyzji.

Ile wyniesie wiek emerytalny dla Polaków pracujących w Niemczech?

Jeśli Polak pracował lub pracuje w Niemczech wystarczająco długo, aby nabrać prawa do niemieckiej emerytury, będzie musiał czekać na osiągnięcie niemieckiego wieku emerytalnego. Nawet jeśli przeprowadził się do Polski lub innego kraju. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej działa tak, że każdy kraj wypłaca swoją część świadczenia na własnych zasadach.

W praktyce oznacza to sytuację, która często zaskakuje Polaków wracających z Niemiec. Bowiem jeśli nabywają oni prawa do emerytury w Polsce, spodziewają się także otrzymywania emerytury z Niemiec. Tymczasem wiek emerytalny w Niemczech już jest wyższy niż w Polsce.

Przykładowo – mężczyzna wiek emerytalny w Polsce osiągnie w wieku 65 lat. Wówczas ZUS zaczyna wypłacać polską część emerytury (za lata przepracowane w Polsce). Jednak DRV (niemiecki odpowiednik ZUS-u) emeryturę niemiecką zacznie wypłacać w wieku 67 lat (dla osób urodzonych po 1964).

Kto jest przeciwny zmianom?

Związki zawodowe i opozycja mówią „nie” planom podniesienia wieku emerytalnego. Uważają to za karę dla tych, którzy nie mogą już pracować lub nie są już zatrudniani przez firmy. Takie osoby będą musiały czekać kolejne 3 lata na emeryturę.

Jak podaje Deutsche Welle, Szef związku zawodowego Verdi Frank Werneke ostrzegł przed wprowadzeniem wieku emerytalnego wynoszącego 70 lat, nazywając go nierealistycznym dla większości pracowników. Dodał, że musieliby oni przechodzić na emeryturę wcześniej, otrzymując obniżone świadczenia.

CDU i eksperci popierają reformę emerytalną

Konserwatywna frakcja CDU/CSU w Bundestagu wyraziła jednak poparcie dla podwyższenia wieku emerytalnego. W wywiadzie dla RTL, Sepp Müller, 37-letni zastępca przewodniczącego frakcji CDU/CSU powiedział:

Uważam, że w latach 50. XXI wieku nasze pokolenie powinno pracować do 70. roku życia

Thorsten Frei (CDU), szef urzędu kanclerza, powiedział stacji telewizyjnej Welt, że wpływ wydłużającej się średniej długości życia na życie zawodowe jest „bardzo rozsądny”.

Rada Gospodarcza CDU również wezwała do podwyższenia wieku emerytalnego do 70 lat. „Nie ma innego wyjścia niż podwyższenie wieku emerytalnego; Rada Gospodarcza wzywa do tego od dawna” – powiedział sekretarz generalny Wolfgang Steiger w rozmowie z gazetami Funke.

Według kwietniowego raportu Bundestagu przeciętny poseł do Bundestagu przechodzi na emeryturę w wieku 63,1 lat, podczas gdy standardowy wiek uprawniający do otrzymywania świadczeń emerytalnych wynosi 66,2 lat.

Ekonomiści również wyrazili poparcie dla rzekomej reformy. Aby ustabilizować system emerytalny, istnieją „tylko trzy dźwignie: stawka składki, poziom emerytury i wiek emerytalny” – powiedział Michael Hüther, dyrektor Niemieckiego Instytutu Gospodarczego (IW), w wywiadzie dla gazety „Rheinische Post”.

Wiek emerytalny problemem w całej Europie

Systemy emerytalne większości państw europejskich powstawały w zupełnie innych realiach społecznych. Obecnie ludzie żyją dłużej, a jednocześnie rodzi się mniej dzieci. Powoduje to niewydolność systemów emerytalnych. Bowiem opierają się one głównie na tzw. umowie pokoleniowej. To znaczy, że obecni pracownicy „zarabiają” w swoich składkach na emerytury obecnych seniorów. Ten mechanizm działał świetnie w przeszłości, gdy na jednego emeryta przypadało kilku pracujących i opłacających składki. Mało kto dożywał emerytury, a obecnie przeciętny Europejczyk spędza na emeryturze od kilkunastu do nawet dwudziestu kilku lat. Jednocześnie nie ma kto na niego pracować, bo jest coraz mniej młodych.

Rodzi to kolejne problemy, ponieważ składki od malejącej liczby pracujących nie wystarczają na wypłaty dla rosnącej armii emerytów. Z tego powodu rządy muszą dopłacać do systemów emerytalnych z budżetu państwa

Dlaczego rządy opieszale podnoszą wiek emerytalny?

Dla każdego rządu podniesienie wieku emerytalnego to polityczne samobójstwo. Doskonale pokazały to gigantyczne protesty we Francji, gdy prezydent Macron podnosił wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Ludzie czują, że państwo zabiera im nabyte prawa i zmusza do dłuższej pracy, mimo że zapracowali na odpoczynek.

Z drugiej strony – brak zmian oznacza drastyczny spadek wysokości emerytur. W wielu krajach młode pokolenia muszą liczyć się z tym, że ich emerytury będą wynosić zaledwie 25-35% ich ostatnich zarobków.