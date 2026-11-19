W brytyjskich mediach głośno o planach rządu wymuszonych przez suszę. Woda z kranu mogłaby być w skrajnym scenariuszu dostępna “na zmiany”. Nagłówki straszą, że może to dotknąć nawet milion osób. Tymczasem jest to na razie plan awaryjny, który może się nie sprawdzić. Wyjaśniamy, co ustalono i co możesz zrobić.

Co zaplanowano?

Około 60 organizacji, w tym rady hrabstw i służby ratunkowe, przygotowuje się na tzw. “stage four severe drought”. Plany ujawniła dyrektor generalna Devon County Council, Donna Manson, na posiedzeniu rady 10 listopada. Według mediów woda mogłaby płynąć w systemie “trzy dni włączona, trzy dni wyłączona”. Ten wariant opisują jednak brytyjskie gazety, a nie sama rada.

Kogo dotyczy racjonowanie wody w kranach?

Plan dotyczy klientów South West Water w Devon, bo tam susza jest największa. Media mówią o ponad milionie osób. Nie dotyczy więc całej Anglii. Londyn, Midlands czy północ kraju nie są objęte tym scenariuszem.

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Co mówi rząd i firma wodociągowa?

Rzecznik Defra poinformował, że nie ma planów racjonowania wody i rząd nie spodziewa się wpływu na publiczne dostawy. Dodał, że firmy w regionach z poważną suszą powinny mieć plany awaryjne. Według jednego z serwisów South West Water przekonuje, że takie środki nie będą potrzebne tej zimy. Zapis w jej planie nazywa taki wariant “niedopuszczalnym”.

Ważne jest też, że rotacyjne wyłączanie wody wymagałoby specjalnego zezwolenia (emergency drought order) na poziomie 4.

Jak poważna jest susza?

Sytuacja jest realnie trudna. Lato było ekstremalnie suche. Co istotne, mimo jesiennych opadów sytuacja nie wróciła do normy. Według najnowszego raportu Environment Agency z 17 listopada 2026 r. problem nadal się pogłębia w części kraju.

Rząd ogłosił “severe drought” w części Kornwalii, Devon, Dorset, Somerset oraz East i West Sussex. Rezerwuar Wimbleball w Somerset miał zapełnione zaledwie 16% pojemności, a o tej porze roku normą jest 75%.

Environment Agency wydała zezwolenie na ograniczenie poboru wody z Wimbleball, ważne do 28 lutego 2027. Jednocześnie uprzedza, że południowy zachód może pozostać w suszy do wiosny 2027.

Szacuje się, że do uzupełnienia braków wody w UK, potrzebne jest 5 miesięcy opadów na poziomie 120% średniej.

Rząd prowadzi też kampanię dotyczącą oszczędzania wody.

Co robić, jeśli mieszkasz w Devon?

Sprawdź, czy Twój dostawca to South West Water. Zakres ograniczeń zależy od firmy. Oszczędzaj wodę. Rada hrabstwa wezwała do ograniczenia zużycia.

Jeśli ktoś ma potrzeby medyczne lub problemy z poruszaniem się, powinien dołączyć do Priority Services Register. Według rady osoby zapisane dostałyby dostawy wody butelkowanej, gdyby kran przestał działać.

Racjonowanie wody w Devon jest na razie scenariuszem awaryjnym, a nie decyzją. Susza jest jednak poważna, dlatego warto się przygotować.