Strajk na popularnym brytyjskim lotnisku w tym tygodniu

Pracownicy odprawy i kontroli bezpieczeństwa na lotnisku Leeds Bradford planują trzydniowy strajk w tym tygodniu.

Podróżni w Wielkiej Brytanii powinni przygotować się na utrudnienia. Jeśli dojdzie do strajku na lotnisku Leeds Bradford (LBA), loty zostaną mocno zakłócone. Zwłaszcza, że protest ma trwać – według zapowiedzi – trzy dni.

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Strajk na lotnisku Leeds Bradford

Strajk na lotnisku Leeds Bradford ma potrwać od piątku, 16 października do niedzieli, 18 października. Wezmą w nim udział pracownicy odprawy, kontroli paszportowej, personelu sprzątającego i osoby zajmujące się obsługą pasażerów.

Do protestu nie przyłączą się jednak kontrolerzy ruchu lotniczego – poinformował związek zawodowy Unite. Powodem jest „oferta złożona w ostatniej chwili” przez zarząd portu lotniczego. Oznacza to, że obecnie strajk planują już tylko pracownicy otrzymujący wynagrodzenie godzinowe.

Niewykluczone są również strajki w terminie od 23 października do 2 listopada. Jeśli kontrolerzy ruchu lotniczego odrzucą najnowszą ofertę płacową.

Przedstawiciel związku Unite, Neil Whitaker, stwierdził:

– Rozumiemy, że pasażerowie podróżujący przez lotnisko Leeds Bradford mogą być zaniepokojeni informacją o kolejnych terminach strajku. Jednak pełną odpowiedzialność za tę sytuację ponosi kierownictwo portu lotniczego. Spór można zakończyć, ale wymaga to powrotu do negocjacji i przedstawienia naszym członkom uczciwej propozycji.

Pracownicy walczą o godziwe zarobki

Jak podaje związek zawodowy Unite, pracownicy lotniska Leeds Bradford zarabiają mniej niż osoby wykonujące te same obowiązki na lotnisku w Newcastle.

Według związku, początkujący kontroler ruchu lotniczego w LBA zarabia około 34 000 funtów, podczas gdy na tym samym stanowisku w Newcastle wynagrodzenie wynosi 55 000 funtów.

Sekretarz generalna Unite, Sharon Graham, stwierdziła:

– To niedopuszczalne, że pracownicy LBA zarabiają znacznie mniej niż osoby wykonujące tę samą pracę na innym, pobliskim lotnisku. Są to kluczowi pracownicy, którzy odgrywają istotną rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania lotniska oraz bezpieczeństwa pasażerów. Zasługują na uczciwe wynagrodzenie.

Przedstawiciele lotniska Leeds Bradford przyznali z kolei:

– Nadal jesteśmy zaangażowani we współpracę ze związkiem Unite oraz naszymi pracownikami. Aby poprzez konstruktywny dialog wypracować sprawiedliwe rozwiązanie.