Od przyszłego roku Amazon zacznie sprzedawać samochody w UK. Rozpocznie od koreańskiej marki Hyundai.

Amazon planuje rozpocząć sprzedaż samochodów w Wielkiej Brytanii na początku przyszłego roku. Ruch ten może znacząco zmienić sytuację na rynku sprzedaży pojazdów. Amerykański gigant handlu detalicznego nawiązuje współpracę z Hyundaiem, próbując wejść na brytyjski rynek o wartości 200 mld funtów.

Amazon od 2027 będzie sprzedawać samochody w UK

Amazon, największy na świecie sprzedawca internetowy o wartości rynkowej wynoszącej 2,7 bln dolarów (2,1 bln funtów), rozpoczął sprzedaż samochodów pod koniec 2024 roku. W ten sposób dąży do ekspansji na jednym z niewielu dużych rynków konsumenckich, na którym był dotychczas nieobecny.

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Usługa Amazon Autos zostanie uruchomiona na początku 2027 roku, a w ofercie znajdą się początkowo samochody koreańskiego producenta – Hyundaia. Będzie to pierwszy przypadek, w którym amerykański gigant technologiczny oferuje auta poza swoim rodzimym rynkiem.

Amazon Autos działa obecnie w 150 amerykańskich miastach, współpracując z tysiącami dealerów i oferując pojazdy 35 marek.

Matt Nuffort, dyrektor Amazon Autos International, stwierdził:

– Zakup samochodu to jedna z największych inwestycji, jakich dokonują ludzie. Uważamy, że proces ten powinien być równie prosty i przejrzysty, jak każde inne zakupy w serwisie Amazon. W Wielkiej Brytanii oznacza to umożliwienie klientom łatwego przeglądania dostępnych pojazdów. A także sprawdzania cen bez ukrytych kosztów, rezerwowania samochodów oraz kontaktowania się ze sprzedawcami w celu sfinalizowania transakcji.

Hyundai w Amazonie

Brytyjscy klienci będą mogli nabyć nowe modele Hyundaia – elektryczne, hybrydowe oraz spalinowe. A także samochody używane, oferowane przez dużego brytyjskiego dealera, firmę Vertu Motors. Amazon zapowiedział, że klienci będą mogli zapoznać się z opcjami finansowania, zarezerwować pojazd, a następnie sfinalizować zakup w stacjonarnym salonie dealerskim. Przed uruchomieniem usługi w Wielkiej Brytanii ogłoszone zostaną kolejne marki i dealerzy, którzy dołączą do platformy.

Amazon stanie do rywalizacji zarówno z internetowymi sprzedawcami nowych i używanych aut, jak i z tradycyjnymi salonami stacjonarnymi. Ponadto producenci samochodów również prowadzą sprzedaż bezpośrednią do konsumentów za pośrednictwem własnych stron internetowych.

W środę, po ogłoszeniu planów Amazona, kurs akcji serwisu Autotrader – największej brytyjskiej platformy zajmującej się sprzedażą samochodów – spadł o 3 proc.