Co roku przed świętami Bożego Narodzenia, Polacy w UK przeżywają te same rozterki. Czy lecieć do Polski na święta, skoro za cenę biletu w Ryanairze można kupić tydzień wakacji na Wyspach Kanaryjskich. Kiedy kupić bilet, żeby było najtaniej? A może jechać samochodem?

Dla wielu z nas nie ma świąt bez wyjazdu do Polski. I nie wyobrażamy sobie spędzać ich w UK. Jednak co roku liczba Polaków, którzy decydują się zostać w UK rośnie, nadal wielu naszych rodaków spędza Boże Narodzenie w Polsce. Największym wydatkiem dla nich jest bilet lotniczy. Dlatego podpowiadamy jak kupić najtańsze bilety na święta do Polski.

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Zasada kupowania najtańszych biletów na święta

Na cenę biletu wpływ ma to w jakim dniu lecimy oraz z jak dużym wyprzedzeniem kupujemy bilet.

Aby kupić bilet najtaniej musimy:

kupić go z jak największym wyprzedzeniem (nawet kilka miesięcy wcześniej) na datę lotu wybrać jak najwcześniejszy możliwy dzień przed wigilią (ceny biletów rosną w grudniu i maksimum osiągają 23 grudnia) jeśli nie zależy nam na wigilii lecieć 25-26 grudnia.

Do tego zawsze jest aktualna zasada, że najdroższe bilety są czwartek, piątek, a tańsze poniedziałek, wtorek.

Kiedy lecieć, aby bilet był najtańszy?

Zarówno w Ryanair oraz w WizzAir reguła cenowa jest ta sama. Powtarza się ona także w innych liniach lotniczych i brzmi: Im wcześniej przed Wigilią jest nasz lot, tym mniej zapłacimy za bilet.

Dlatego nie ma szans upolować taniego biletu, lecąc tuż przed Bożym Narodzeniem.

Loty od połowy grudnia są coraz droższe a maksymalną cenę osiągają 23 grudnia. Są to najdroższe dni, jeśli chodzi o ceny biletów lotniczych. Potem zaczyna się spadek cen, co widać na poniższym wykresie.

Najkorzystniejsze ceny będą jeśli do Polski polecimy w pierwszych dwóch tygodniach grudnia, jednak na tak długi urlop mało kto może sobie pozwolić.

Sprawdziliśmy przykładowe ceny na loty w grudniu.

I tak w tygodniu 7-11 grudnia za lot ze Stansted do Poznania Ryanairem zapłacimy od niecałych £26 do £37.

Bilety na bardziej popularnych trasach (np. Stansted- Kraków) będą odpowiednio droższe. Natomiast zawsze cena będzie bardziej atrakcyjna niż w późniejszych dniach grudnia.

W analogicznym okresie za bilet w WizzAir na trasę Luton – Katowice zapłacimy od £28 do £50 (cena za osobę, tylko mały bagaż podręczny).

Ile kosztuje lot tuż przed Wigilią?

Najdroższym dniem na podróż jest 23 grudnia. Niestety dla wielu jest to jedyny możliwy dzień wylotu ze względu na zobowiązania pracy i dostępny urlop. Wiele osób chce wylecieć jak najpóźniej, aby zostać dłużej w Polsce. Lecąc dzień przed Wigilią zapłacimy ponad 2-3 razy więcej za bilet niż tydzień wcześniej.

Jakie są tańsze alternatywy wyjazdu do Polski na święta?

Biorąc pod uwagę to, że lecąc na święta zazwyczaj zabieramy większy bagaż, cena biletu lotniczego jest jeszcze wyższa. Do ceny podstawowej dochodzi cena za bagaż.

Co roku wiele osób decyduje się na podróż samochodem. Podróżując w kilka osób, może to być znacznie tańsza opcja. Zobacz porównanie lotu vs samochodem do Polski. Dodatkowo można z Polski zabrać znacznie więcej bagaży.

Jeszcze inni lecą do Polski znacznie wcześniej przed świętami i urządzają wcześniejszą Wigilię lub lecą po 27 grudnia, kiedy bilety tanieją.

Jak mówi p. Magda, która co roku Wigilię urządza z rodzicami w Polsce w pierwszym lub drugim tygodniu grudnia: