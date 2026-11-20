W ramach tajnej operacji o zasięgu krajowym wprowadzono zabezpieczenia przed hakerami w dziesiątkach tysięcy lodówek i zamrażarek w supermarketach. A także w magazynach, restauracjach i na stacjach benzynowych.

W największych brytyjskich supermarketach, magazynach, restauracjach, na stacjach benzynowych, a nawet stadionach przeprowadzono zabezpieczenia przed hakerami. Efektem ostatnich ataków było odłączenie tysięcy lodówek od sieci i szkody mierzone w milionach funtów.

Zabezpieczenia przed hakerami w supermarketach

W wyniku ostatnich fal cyberataków w Europie tony żywności w setkach sklepów uległy zepsuciu, powodując straty liczone w milionach funtów. Francja obwiniła Iran za jedną z fal ataków, które dotknęły jej supermarkety. Teheran jednak temu zaprzecza.

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Uważano, że Wielka Brytania w dużej mierze uniknęła ataków, ponieważ brytyjski przemysł chłodniczy opiera się na różnych urządzeniach. W rzeczywistości jednak istniała potencjalna luka w zabezpieczeniach, którą sektor szybko naprawił.

Pod koniec października eksperci ds. cyberbezpieczeństwa odkryli poważną lukę, która, gdyby została znaleziona przez hakerów, mogłaby doprowadzić do jeszcze większych szkód w Wielkiej Brytanii.

Od tego czasu zespoły IT i Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa pracują całą dobę, aby ostrzec dziesiątki firm.

W tym roku doszło do trzech fal włamań do sterowników temperatury w lodówkach. W sierpniu atakiem zostały dotknięte lodówki w kilku amerykańskich bazach wojskowych. 11 i 12 października celem ataku padły setki supermarketów i zakładów przetwórstwa żywności we Francji.

1 i 2 listopada na cel wzięto dziesiątki supermarketów w siedmiu krajach europejskich. A najbardziej ucierpiały Belgia i Luksemburg. Jak również niewielka liczba placówek banków krwi we Francji.

Wykryto luki w brytyjskim systemie

Zagrożenie bezpieczeństwa odkryli tzw. etyczni hakerzy z firmy Omega Systems. Następnie zajęli się nim eksperci z Pen Test Partners, którzy pomogli podnieść alarm.

W kampanię mającą na celu usunięcie luk w zabezpieczeniach zaangażowały się Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC), Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (Defra) oraz Agencja ds. Standardów Żywności (FSA).

Zorganizowano branżowe telekonferencje i zlecono zespołom kontakt z zagrożonymi firmami.

Tysiące urządzeń sterujących dziesiątkami tysięcy lodówek zostało odłączonych od otwartego internetu. Zrobiono to zdalnie lub, w niektórych przypadkach, fizycznie. A personelowi nakazano odłączenie kabli internetowych i ręczne monitorowanie temperatury.

Serwis informacyjny BBC dowiedział się, że większość dużych supermarketów została zmuszona do przeniesienia zespołów IT w celu rozwiązania problemu zagrożeń.

Wyścig z czasem

Pracownik jednej z dużych sieci przyznał, że przez tydzień każdego dnia wyłączał setki urządzeń z sieci.

– To był wyścig z czasem, ponieważ spodziewaliśmy się kolejnej fali włamań do lodówek. Z perspektywy biznesowej mogło to mieć katastrofalne skutki, powodując przerwy w działalności i problemy z łańcuchem dostaw. W naszych magazynach znajduje się żywność warta miliony funtów, która mogłaby się zepsuć, gdyby hakerzy dowiedzieli się o tej metodzie ataku – powiedziała BBC osoba, która nie chciała ujawnić swojego nazwiska.

Oprócz supermarketów, wiele innych sektorów brytyjskiego przemysłu spożywczego również otrzymało ostrzeżenie o konieczności podjęcia działań w związku z zagrożeniami. Należą do nich sklepy spożywcze, stacje benzynowe, restauracje i sieci fast food, hale sportowe, hotele, zakłady przetwórstwa żywności i chłodnie.