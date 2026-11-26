Saldo migracji, czyli różnica między liczbą osób przyjeżdżających do UK i wyjeżdżających (w celu zamieszkania), spadło do 77 000. Jest to najniższy poziom od 1997 roku.

Już od lat polityka imigracyjna w Wielkiej Brytanii była zdominowana przez obietnicę kolejnych rządów Partii Konserwatywnej dotyczącą ograniczenia salda migracji do poziomu kilkudziesięciu tysięcy osób. Obecnie – za rządów laburzystów – udało się tego dokonać.

Saldo migracji najniższe od 1997 roku

Jak podaje Office for National Statistics (ONS), w roku kończącym się w czerwcu 2026 saldo migracji wyniosło zaledwie 77 000. Jest ono najniższe od 29 lat.

- Advertisement -

ONS poinformowało: „Nasze wstępne szacunki wskazują, że długoterminowe międzynarodowe saldo migracji w roku kończącym się w czerwcu 2026 wyniosło 77 000. To ponad dwukrotnie mniej niż w roku kończącym się w czerwcu 2025. Jeśli pominąć okres pandemii, kiedy obowiązywały ograniczenia w podróżowaniu, jest to najniższy odnotowany poziom salda migracji od 1997 roku (od momentu, w którym do pomiaru migracji zaczęto wykorzystywać dane administracyjne, a nie – jak wcześniej – badania ankietowe)”.

Częściowo wynik ten można przypisać działaniom podjętym pod koniec rządów Partii Konserwatywnej, za czasów premiera Rishiego Sunaka. Rozwiązania te zostały jednak utrzymane, a nawet rozszerzone przez Partię Pracy.

Coraz mniej imigrantów spoza UE przyjeżdża na Wyspy

Dane brytyjskiego urzędu statystycznego pokazują, że spadek salda migracji wynikał przede wszystkim z mniejszej liczby imigrantów przybywających na Wyspy spoza UE.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie migracji netto w bieżącym roku z podziałem na narodowości.

Migracja netto osób spoza UE wyniosła – według danych wstępnych – 258 000 w okresie do czerwca 2026 roku. Oznacza to spadek o 121 000 w stosunku do skorygowanych danych za okres do czerwca 2025 roku.

W przypadku obywateli brytyjskich oraz obywateli krajów UE odnotowano przewagę wyjazdów długoterminowych nad przyjazdami. Migracja netto obywateli brytyjskich pozostała na zbliżonym poziomie i szacowana jest wstępnie na -137 000.

Migracja netto obywateli krajów UE wyniosła wstępnie -45 000. Wartość ta pozostaje ujemna nieprzerwanie od roku kończącego się w czerwcu 2022 roku.

Opublikowano także nowe dane Home Office na temat imigracji. Wynika z nich, że: