Zgodnie z nowymi zasadami kierowcy po 70. będą musieli co trzy lata przechodzić badania wzroku. W przeciwnym razie mogą stracić prawo jazdy.

Rząd w ciągu najbliższych tygodni ma ogłosić nowe propozycje, zgodnie z którymi kierowcy powyżej 70. roku życia będą musieli regularnie poddawać się badaniom wzroku. W przeciwnym razie stracą prawo jazdy.

Seniorzy mogą stracić prawo jazdy, jeśli złamią nowe zasady

Według nowych założeń dotyczących bezpieczeństwa drogowego, kierowcy po siedemdziesiątym roku życia będą musieli co trzy lata poddawać się badaniom wzroku. Jeśli tego nie zrobią, ryzykują utratę prawa jazdy.

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Obecnie około 6,5 miliona osób w wieku powyżej 70 lat posiada prawo jazdy. Natomiast 1,6 miliona z nich to osoby w wieku 80 lat lub starsze. Aby móc legalnie prowadzić pojazd w Wielkiej Brytanii, kierowca musi być w stanie odczytać standardową tablicę rejestracyjną z odległości 20 metrów. W razie potrzeby korzystając z okularów lub soczewek kontaktowych.

Ministrowie zamierzają wprowadzić wymóg, zgodnie z którym osoby po siedemdziesiątce będą musiały regularnie potwierdzać, że ich wzrok spełnia określone standardy. Osoby, które tego nie zrobią lub nie spełnią wymaganych norm, mogą stracić prawo jazdy.

Propozycja ta jest efektem konsultacji rozpoczętych na początku ubiegłego roku, których celem była reforma przepisów dotyczących starszych kierowców.

Obowiązkowe badania wzroku stanowią element strategii bezpieczeństwa drogowego przygotowywanej przez brytyjskie Ministerstwo Transportu (DfT), której ogłoszenie ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni.

Badania wzroku u seniorów

Propozycja ta jest efektem konsultacji rozpoczętych na początku ubiegłego roku, których celem była reforma przepisów dotyczących starszych kierowców.

Według obecnych zasad osoby po siedemdziesiątym roku życia muszą odnawiać prawo jazdy co trzy lata. Jednak w kwestii wzroku wystarczy jedynie ich własne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

NHS oferuje osobom po sześćdziesiątym roku życia bezpłatne badania wzroku. Jednak nie są one wystarczająco szczegółowe, by na ich podstawie można było dopuścić kogoś do prowadzenia pojazdu.

Według ustaleń BBC, rząd przygląda się również temu systemowi – niewykluczone, że zakres bezpłatnych badań zostanie rozszerzony, a same testy staną się bardziej rygorystyczne.